台中義式料理隨選配 Chill氛圍如家的溫暖

【撰文/Emily】

在台北深受大家喜愛的知名「義饗屋di CaSa」在台中也很受歡迎，就位於秀泰文心店五樓，時尚優雅、閒適自在的用餐空間，以及更多美味與令人驚豔的餐飲，其中延續當地國民飲品珍珠奶茶，結合日式鬆餅的波霸舒芙雷，一吃完全被征服，意猶未盡想加點，可以再來一份嗎！

想要盡情滿足味蕾，口味可自由調配，想要讓心情變好被治癒，想要擁有舒適放鬆的下午茶時光，想要大快朵頤又不怕荷包大失血⋯⋯，聚餐或獨享一個人的自在，首選「義饗屋di CaSa」，彷彿一切美好的事都在此如願實現了。

客製化服務 嚴選優質食材堅持新鮮現做

錦達事業J. D. Groups 旗下涵蓋旅館事業-北投輕行旅HotelLeisureTaipei，餐飲事業-義饗屋diCaSa以及八王子東京拉麵。其中「義饗屋diCaSa」目前除了新北市板橋大遠百店以及台北市松菸誠品店之外，去年首度揮軍南下進駐台中文心秀泰影城商場。方便的是，搭乘台中捷運至豐樂公園G12站即可抵達，餐廳位於五樓書店旁，伴隨著書香，更添風雅文青味。 義饗屋台中文心秀泰店。 攝影/Ray

「義饗屋di CaSa」以主打義式餐點、漢堡、舒芙蕾日式鬆餅的下午茶為主。CaSa是指家的純粹樣貌，從設計到服務，完美傳遞家中熱情款待的生活樣態，di CaSa細細訴說渴望純粹及剛剛好的美好生活。整體空間融入美學概念，純白色系飾以歐洲街景掛畫妝點豐富場域色彩，暈黃燈光營造溫暖氛圍，搭配仿大理石紋面的餐桌與金色座椅更具時尚感，最吸睛的入口處一面網美牆，坐在鞦韆上留影，怎麼自拍都美。 整體空間搭配仿大理石紋面的餐桌與金色座椅更具時尚感。 攝影/Ray

餐點以嚴選優質食材堅持新鮮現做，並依照時令季節推出特色佳餚。最令人讚許的是義大利麵、義式燉飯有7種醬料可自由擇1選配，番茄紅醬、羅勒青醬、奶黃白醬、起士奶油、清炒蒜香、明太子醬等，為迎合中南部人喜歡偏甜，台中店多了香濃南瓜醬口味，現打南瓜醬加鮮奶油調配的獨特醬汁，融合義大利麵或燉飯，佐辣椒絲、紅椒、黃椒增爽脆滋味。 野菇青蔬香濃南瓜醬義大利麵。 攝影/Ray

另推薦炙燒煙燻鮭魚起士奶油燉飯，採用智利鮭魚，義大利進口米，滿溢香濃起士與奶香，加些許洋蔥、紅椒、黃椒丁更清爽。麵條與燉飯的口感也分較勁、偏軟與適中，完全尊重賓客喜好料理，實在很貼心。

熔岩黑糖波霸舒芙蕾 無法抵擋的甜蜜滋味

尖叫聲！日式舒芙蕾向來是「義饗屋di CaSa」的必吃夢幻傑作，蓬鬆綿密細緻的舒芙蕾原味就很好吃，何況是做成宇治抹茶紅豆口味的舒芙蕾，以宇治抹茶為底，散發抹茶淡淡香氣，佐現煮紅豆，甜而不膩，好溫柔的風味。

宇治抹茶紅豆舒芙蕾，以宇治抹茶為底，散發抹茶淡淡香氣，甜而不膩。 攝影/Ray

更不能錯過台中店獨有的熔岩黑糖波霸舒芙蕾。珍珠奶茶從台中發跡，當地每年都會舉辦珍珠奶茶節，特別研發設計這款將Q彈的黑糖珍珠搭配濃郁珍奶口味的熔岩醬，豐富有層次感，好吃指數無限破表，相信每個人吃過絕對一秒就愛上，再來杯日式抹茶歐蕾更是絕配。試試丹麥鬆餅另一種酥脆口感，淋些奶霜、加上冰淇淋及白蘭地醃製過的酒香蘋果，同樣有各式口味可選擇，也是必吃甜點之一。 熔岩黑糖波霸舒芙蕾吃一口絕對一秒就愛上。 攝影/Ray

其它還提供千層麵、炸物、輕食以及多種口味的聖代、冰沙、現打果汁、氣泡飲、咖啡和茶等飲品，只要點杯飲料，就能在店內消磨一整天，吧檯的插座也可使用，不論家庭聚會、姊妹滔聚餐、商務洽公都非常適合，但您怎可能抵擋住多款主菜與甜點的誘惑呢？ 現打蔓越莓葡萄果汁，咖啡巧克力冰沙，蔓越莓氣泡飲都好喝。 攝影/Ray 大人小孩都愛的巧克力香蕉聖代。 攝影/Ray

義饗屋

Web. dicasa-restaurant.business.site

Fb. 義饗屋di CaSa