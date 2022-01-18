台中沙鹿專為0-6歲幼兒設計 最懂小孩的親子飯店

【撰文/詩淇】

親愛的爸媽，0-6歲的小朋友最不受控，但也是最可愛、最會撩大人的時期，為了留下彼此間美好回憶。位於台中沙鹿的「想窩11餐旅館」有大片的草皮可自由奔跑，繽紛的遊戲室可玩個夠，超可愛的主題房陪伴入眠，以及專為孩子們設計的餐飲內容，歡迎一起來溜小孩！ 戶外草皮規劃有各種球類遊戲。 攝影/相 王基守

出遊在外，常會想家，想念住的〝窩〞，嶄新的「想窩11餐旅館」打造如家一樣的感覺。洪紹龍董事長表示，當初發想純粹是想讓國外的孫子回來有個遊玩之處，於是從5年前開始規劃，一個專為0-6歲的小朋友所設計，親子同樂的休閒旅店，而取名想窩〝11〞，除了代表地址是11號，亦延伸有1+1的概念，1間餐館、1間旅館、1份溫暖，與朋友、家人、孩子們窩在一起，留下美好回憶。 暮色中，「想窩11餐旅館」也很醒目。 攝影/相 王基守 「想窩11」的洪紹龍董事長擅長拉小提琴。 攝影/相 王基守

300坪的綠色草皮可自由奔跑

「想窩11」訴求為休閒旅館、美食餐飲、親子空間，自試營運以來，成為人氣最夯景點，尤其是假日更是一位難求、一房難訂，因為「想窩11」實在太懂小孩的心，外觀為純白色建築妝點童趣圓點，在沙鹿巷弄裡格外醒目。入口處，兩隻超萌的雪人父子來迎賓，表情超逗，在這裡就忍不住要與他們合影，放眼望去，近300坪的綠色草皮，非常適合孩子們奔跑嬉鬧，大人們也忍不住躺下來，享受親近大地的踏實感。 入口處，兩隻超萌雪人父子來迎賓。 攝影/相 王基守

戶外規劃有各種球類遊戲，各式顏色鮮明的滑步車、跳跳馬，讓小朋友盡情玩，超美玻璃屋更是絕佳的網美取景點，還有廊道前色彩鮮豔的動物椅也很好拍，草坪一隅有擬真的可愛兔兔、鴨子等動物，在這裡，不由得讓人想一直拍炫耀分享曬小孩。 超美玻璃屋是絕佳的網美取景點。 攝影/相 王基守 七彩噴泉將戶外變得生動活潑起來。 攝影/相 王基守

室內設施同樣精彩，一、二樓規劃有130坪的「時空派對」親子遊樂園，提供用餐及住宿的客人直接入場使用。遊戲空間有廚房區、琉璃沙區、雲朵小舞台區，光是烹飪工作檯就有4∼5座，玩起辦家家酒有模有樣，還有玩具、小帳篷、圖書等，都是小孩的最愛，家長能夠放心陪玩、說故事。 小朋友最愛待的「時空派對」親子遊樂園。 攝影/相 王基守 親子遊樂園設置乾淨的琉璃沙區。 攝影/相 王基守

專為小朋友打造的親子遊樂園

最吸睛的是角色扮演服，孩子們穿上小丑魚裝、聖誕老人裝、恐龍服等，實在是太萌了！廁所設計也超用心，有幼兒專用的馬桶和洗手檯，可讓孩子學習自己上廁所。從2樓延伸到1樓的時光隧道，這裡有溜滑梯、攀爬網，互動式螢幕、球池，滿足活潑好動的小朋友。值得一提，洪董事長還特別在球池底部設計專業的洗球裝置，定期清潔以維持球池的乾淨與衛生，讓家長好安心。 小朋友喜歡的球池都有定期清潔。 攝影/相 王基守

此外，在3樓設有源自於韓國有名的汗蒸幕服務，讓每位旅人們能夠舒緩一日疲勞，空間也設計得很有旅店特色，牆面飾以活潑的動物圖騰，還提供專屬的汗蒸幕服及羊咩咩頭巾，會不會又太可愛了呢！建議一天可待約30-40分鐘，才有排汗效果。親子主題房住城堡 玩積木 開哺哺車捨不得離開想要待更久，那就住下來吧！ 汗蒸幕提供專屬的汗蒸幕服及羊咩咩頭巾。 攝影/相 王基守

「想窩11餐旅館」的接待櫃台位於3樓，提供咖啡和茶飲、零食，以及嬰幼兒專用的奶瓶保溫箱。旅店一共有36間客房。延續純白建物外觀的純粹，整體休憩環境展現現代簡約風格，大量採用溫潤的低彩度木質原色，沒有過多裝飾，予人自然清新明亮感覺，就好像待在家裡般的舒適自在。 想東雙人房開窗處皆有一舒適臥榻。 攝影/相 王基守 可以拼貼玩積木的「小積木房」。 攝影/相 王基守

因應旅客的人數需求選擇，規劃有想東雙人房、想西四人房，開窗處皆有一舒適臥榻，還有提供、床圍、消毒鍋、澡盆、椅凳等。位於頂樓的陽光雙套房包括寬敞客廳、兩間客房皆設有浴缸，房間裡的落地窗還可眺望沙鹿日夜美景，專屬的戶外露台擺上休閒桌椅，躺在藤編的圓形休閒椅更是分外愜意，不論是三代同堂或是三五好友相聚，最適合兩個家庭一起享受。 位於頂樓的陽光雙套房有寬敞客廳和專屬戶外露台。 攝影/相 王基守

5樓又特別精心打造三間「想窩」親子主題房，分別是可以溜滑梯，彷彿睡在城堡裡的「城堡房」，可以拼貼玩積木，還有個小小球池的「小積木房」，「哺哺車房」內享受駕馭樂趣，擁有自己的專屬小天地，讓孩子玩瘋了，都是小朋友界專屬的頂級房型，同樣貼心的是衛浴空間附有澡盆、矮凳及扶手等，友善設計，全然為兒童們著想。 可以溜滑梯，像睡在城堡裡的城堡房。 攝影/相 王基守 哺哺車房內享受駕馭樂趣。 攝影/相 王基守

即使不是四、五星級的旅宿，因應人性化現代潮流，所有客房衛浴空間皆採乾濕分離設計，使用免治馬桶，以及提供實踐「師法自然，珍愛大地萬物」的O’right歐萊德綠色品牌的沐浴洗髮備品，為大小朋友好，更為地球永續生態好，所有入住「想窩11」的旅客皆享有翌日免費的中西式豐盛早餐，以及各種遊樂設施玩到飽，玩到嗨翻天！

餐飲品項內容多元 視覺味覺雙享受

「想窩11」鄰近三井Outlet、梧棲漁港、鎮瀾宮、麗寶樂園、高美溼地、東海夜市等著名景點，還有明年即將開幕的海生館，至台中市區大約30分鐘車程，適合規劃二天一夜以上的親子旅，當然啦，光是在旅店室內外玩樂，就足以消磨整天了，洪董事長打趣地說大人唯一只需要耽心的是孩子們哄不走呢！

除了可以玩很High，睡很飽之外，「想窩11餐廳」的美食餐飲推出以來也深受好評。洪董事長說早在4年前，我們就把廚師與餐飲顧問都找齊，規劃1樓的用餐區有寬闊空間，舒適用餐環境，自在的走道，運用原木感再加上各種粉嫩的馬卡龍顏色，視覺感令人愉悅，而光是兒童座椅就提供有將近70個，可說是業界之冠，細心呵護、首重安全最重要。不論是擺盤呈現還是口感層次、餐點口味，「想窩11餐廳」從視覺享受到味覺感受都是特別精心製作及講究。 日式烤雞翅大享吮指回味的樂趣。 攝影/相 王基守

洪董事長說「常常在外面吃飯時，看到帶著小孩的父母都隨意吃，實在覺得不忍。因此我們要打破一般人對親子餐廳的印象，提供一個舒適優美、餐點好吃、小孩好放電，想一來再來的餐廳，要讓爸媽與小孩彼此都可以吃得很享受，吃得很過癮。」餐飲品項內容多元，主廚排餐、暖心火鍋、主廚排餐、義式料理、懷舊私房套餐、輕食溫沙拉、素食餐、精緻小點等，以及各式特色飲品，其中專為兒童所設計的歡樂餐，還有小寶寶蔬菜粥，真的很貼心。想要辦生日派對、慶生、抓周等活動，做爸媽的再也不會為場地選擇傷腦筋了，2樓左右兩側包廂歡迎預約利用，再加上餐廳專業的服務，保證賓主盡歡、圓滿成功。 泰式椒麻雞懷舊私房套餐。 攝影/相 王基守 舒肥美國Prime霜降板健鮮嫩多汁。 攝影/相 王基守 超受歡迎的綜合炸物拼盤。 攝影/相 王基守

偶爾在週六下午的戶外舞台，可以看到洪董事長拉小提琴的身影，帶來動人樂章，他表示陸續將設計越來越多元的才藝活動，引進更多表演團體，藉著「想窩11餐旅館」留下親子間更多互動，從一頓飯延伸至一個假期，會讓您依依不捨，不想離開，讓悠閒在此蔓延，將回憶寫成屬於家的故事。 「想窩11餐旅館」的夜晚璀璨亮眼。 攝影/相 王基守

想窩11餐旅館

Web. www.shineworld11.com.tw

Fb. 想窩11餐旅館 Shine World 11 Hotel & Restaurant