光影展演越夜越美麗 旅遊提案正精采

【撰文/黃詩淇】

該是好好放鬆一下，犒賞自己和家人來個出遊計畫，台灣在地美景多元而豐富，加上各縣市政府推出的特色行程，更增添旅遊的精采度，尤其是越夜越美麗的璀璨光影展演，不妨納入您的行事曆，讓假期天天都美好、驚喜連連。 藝術祭以 「空山」為題，要讓大家看見「滿滿的生命」。 圖片提供/台南市政府

最美山林燈節 台南龍崎光節

每年備受期待的「龍崎光節」是由臺南市文化局所催生龍崎區的首次大型當代藝術活動，以臺南的龍崎區虎形山公園自然環境為基地，並由陳雋中與辛綺二位策展人構思符合當地空山不空的腳本，再交由7組藝術家來述說故事完成公共夜間燈光裝置藝術品，打造了一片炫目綺麗世界，於2019年為臺南龍崎區帶來14萬參觀人次，甚至被喻為「台灣最美山林燈節」。 化蛇織影，創作者：楊芳宜x彭起夫x高任翔。 圖片提供/台南市政府

2020第二屆「龍崎光節 : 空山祭 : 大地迴生」，活動自去年耶誕節開展至今年228連假，長達66天的展期共創下近17萬觀展人次，售出超過10萬張票，整體票房一舉突破600萬，為市府率全國之先，首次嘗試以售票策劃大型燈節活動紀錄寫下新的里程碑。 流光樹：團聚，創作者：辛綺。 圖片提供/台南市政府

今年第三屆2021龍崎光節「空山祭：惡地伏流」藝術祭探討的全新題目「等待，等待潛伏的力量：在看見之後。」靈感來自於龍崎在地的泥岩惡地及伏流水，以三種視覺元素表現，裂地（在地性/等待）、伏流（潛力/自我探索）、復甦（希望之苗/期待）；伏流是看不見的存在，當社會處於疫情之中，事務停滯、延期、等待無可避免之際，有些人開始傾聽到自己內心的聲音；乾裂的惡地底下蘊藏豐富水源，終將在某處以湧泉的方式噴出，澆灌生命。 陽台城市文明，創作者：林書楷。 圖片提供/台南市政府

透過這場當代藝術盛典，要讓大家看見「滿滿的生命」，希望將留在每個人心裡美好回憶，而附近連結崎聚市集、南關線特色店家，可順道一遊好好逛逛。

龍崎光節—空山祭

Add. 台南市龍崎虎形山公園及周邊街區

Web. longcilightfestival.tw

Fb. 龍崎光節-空山祭Longci Light Festival

Date. 即日起至2022/02/28（除春節外，每週二休展）

置身夢幻璀璨燈海 屏東四重溪溫泉季

四重溪溫泉，從日治時代起即為台灣四大名湯之一，當地泉質以往有「美人湯」之稱，四重溪溫泉公園有神社參拜道、石燈籠、鳥居、泡腳池等及安置藥師佛像，充滿濃濃日本風，不僅可以泡湯，更不能錯過每年的「四重溪溫泉季」，今年以「北國之春」為主題，於四重溪溫泉公園及旭海溫泉區設置系列燈飾，以「白、櫻」為主元素，每晚繽紛閃耀登場，櫻花隧道、晶瑩點點的冬之樹冰、一大片流動的藍色光河等，點綴松鼠、丹頂鶴、貓頭鷹燈飾，浪漫指數破表，還可在櫻花樹下享足湯，成為欣賞夜景的約會好去處。 四重溪溫泉公園矗立超可愛逗趣的吉祥物代表。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守 走一趟櫻花隧道，浪漫指數破表感情必升溫。 攝影/相 王基守

先行預告，2022年1月15日上午將舉辦趣味路跑活動，路線由四重溪溫泉公園出發至牡丹社事件紀念公園，只要參加者穿著具在地特色裝扮並完成沿線趣味關卡，完成賽事後可參加最終抽獎，最大獎有蘋果手機等100多個獎項，想來個浪漫泡湯又能拿大獎，趕快規劃屏東行程吧！ 放眼望去盡是整片粉紅色系燈海，如夢似幻如在夢境。 攝影/相 王基守 點綴丹頂鶴燈飾，外圍一大片藍色光河流動的幸福造景。 攝影/相 王基守

四重溪溫泉季

Add. 屏東縣車城鄉文化路1號（四重溪溫泉公園）

Web. www.amazing-pingtung.com

Fb. 屏東縣政府 傳播暨國際事務處

Date. 即日起至2022/02/15亮燈時間17:30-22:30

南投賞燈會 虎年 投光。福喚山林

2022年南投燈會主題為「投光。福喚山林」，象徵在疫情過後，位於台灣之心的南投，將以燈會之光，向全台灣投射光芒、投放希望，又適逢虎年，虎諧音「福」結合，結合山林的祝福，給予全台福氣與幸福！ 2021年年初的南投燈會帶給我們視覺震撼，留下張張精彩美麗畫面，期待2022新春見。 圖片提供/南投縣政府 圖片提供/南投縣政府

共計推出16個主題燈區，將邀請具國際知名度藝術家創作大型燈組，最亮點將會是在19000多平方公尺的創新燈區，大型燈藝作品結合科技互動裝飾，另外在浪漫情人橋下的花海區，將邀請國內外藝術家製作地景藝術裝置點綴於花海之中，白天來燈會也好玩好拍，精采可期。 圖片提供/南投縣政府 圖片提供/南投縣政府

Add. 南投縣會展中心（南投市祖祠東路26號）

Date. 2022/01/29-02/20