年度國民美食大搜查 平價飽足是首選 激推日式豬排×台式鐵板燒

【撰文/黃羽葳】

台灣美食多元融合又具創新特色，貼近庶民的平價美食更是超值美味又能呷飽飽，據調查以日式豬排和台式鐵板燒最受國人歡迎，以主打高CP值，最懂饕客的心。 當炸豬排一上桌，建議先吃原味，從最外面那塊吃起，享受剛起鍋的酥脆口感。 攝影/Ray

日式豬排 北高新增歡樂吧

這熟悉的卡滋聲，陪伴饕客走過15年之久，平均每年吸引近250萬人，誰能抵擋住「品田牧場」日式豬排的強大魅力，美味關鍵在於嚴選國產豬肉，透過獨家濕式熟成法保持肉質口感軟嫩，再裹上質優急速冷凍吐司麵包粉，現點現炸，運用全台專利獨創雙油槽，特殊油炸技術迅速鎖住肉汁美味，同時保有金黃色澤麵衣的立體酥脆感，外酥內嫩、香酥可口，尤其是經典的「厚切腰內豬排」，特選腰內肉，台灣豬最嫩的部位，不含油脂，厚切2公分最佳口感，是店內人氣招牌。

當炸豬排一上桌，建議先吃原味，從最外面那塊吃起，享受剛起鍋的酥脆口感，接著吃中間的，可以感受到豬排的鮮嫩多汁，再來加點海鹽也不錯，最經典的就是淋上特調豬排醬，加入磨成7分碎的芝麻粒更是絕配。此外，炸豬排不可或缺的高麗菜絲來自在地盛產、鮮甜清脆，可淋上以黑白芝麻、七味粉等8種以上食材，獨家調製的芝麻醬汁，更多了濃厚香醇的芝麻味，或是高麗菜絲淋上和風醬，口感清爽又解膩。 炸豬排經典的就是淋上特調豬排醬，加入磨成7分碎的芝麻粒更是絕配。 攝影/Ray

想要品嘗更多不同風味的豬排，推薦「海老腰內豬排佐塔塔醬」，柔嫩多汁的腰內豬排及金黃酥脆草蝦，沾點塔塔醬超絕配。「熔岩起司咖哩豬排燒」，金黃豬排覆蓋香濃起司，佐以咖哩醬，享受辣、甜、獨特香料等多層次醇厚風味，起司控絕不能錯過。 海老腰內豬排佐塔塔醬，海陸雙拼雙享受。 攝影/Ray 熔岩起司咖哩豬排燒，金黃豬排覆蓋香濃起司，具多層次醇厚風味。 攝影/Ray

「炸魷魚豬排燒」給您整隻的酥炸魷魚佐腰內豬肉原塊手工切製的香酥豚肉丸，運用大阪燒的概念，淋上微嗆芥末美乃滋解油膩，柴魚片增添香氣，獨家原創強力推薦，別家吃不到。 強力推薦酥炸魷魚佐腰內豬肉原塊手工切製的香酥豚肉丸。 攝影/Ray

而每份豬排套餐皆附有漬物、味噌湯、茶碗蒸、甜點以及可免費續加的高麗菜絲及越光米飯，更讚的是，台北光復南店、高雄澄清店新增「歡樂吧」新型態回歸，提供高麗菜絲、奶茶、日式煎茶、黃金烏龍茶、芒果汁、蜂蜜醋等近十種冷熱飲品讓顧客無限享用，還有即使天冷也想吃的霜淇淋。

不僅可以吃到香脆的炸豬排，「品田牧場」還貼心提供適合全家人的料理有更多選擇，大推「彩蔬蜜黑醋嫩雞」，主廚特調加入巴薩米克，與外酥內嫩的日式唐揚雞、色彩豐富時蔬一同拌炒，酸甜爽口更下飯。鍋物類也很受歡迎，「重量級部隊鍋」結合韓式部隊鍋與豬排的雙重澎湃感，香辣好過癮。 日式唐揚雞加入特調巴薩米克，彩蔬蜜黑醋嫩雞酸甜爽口。 攝影/Ray 結合韓式部隊鍋與豬排雙重澎湃感的「重量級部隊鍋」。 攝影/Ray

滿足全家人的味蕾 美味冬季鍋物暖上桌

另因應時令推出冬季限定鍋，源自北海道鄉土料理的「北海道味噌石狩鍋」，將味噌做成湯底，配料有鮭魚、雞腿肉、野菜等，湯頭清爽滋味甘醇。「日式嫩雞豆乳鍋」以溫潤的無糖豆漿湯底置入豐富蔬菜，完美帶出雞肉的鮮甜，暖胃又暖心，附餐同樣有漬物、茶碗蒸、甜點、高麗菜絲、越光米飯，份量豐富好飽足。 源自北海道鄉土料理的北海道味噌石狩鍋，湯頭清爽甘醇。 攝影/Ray

餐後來一支美味霜淇淋更幸福，台北光復南店、高雄澄清店獨家販售，一年會推出3、4次不同的口味，這一季濃厚綿密的草莓口味點綴蔓越莓果乾碎粒，微酸微甜的滋味在口中綻放，心也跟著融化了。更令老饕們期待的是每週二為豬排滿腹日，只要來店消費「腰內豬排」套餐，秀出「王品瘋美食」的優惠頁面，立刻升級為「海老腰內豬排佐塔塔醬」，海陸雙拼雙享受。「品田牧場」希望帶給每位賓客幸福滿心田，暖心幸福感。 消費套餐加購即可享有一支美味霜淇淋。 攝影/Ray

品田牧場 歡樂吧概念店

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台式鐵板燒 原塊原味香嫩味美 激盛滿足

2013年創立的「hot 7」完全顛覆平價鐵板燒的印象，帶來整潔環境、高級食材，價格卻很親民的鐵板料理，深獲大家喜愛，今年再升級，推出全新概念店「hot 7Plus」主打香煎排餐及排餐雙吃，就是要寵壞饕客的味蕾，深深滿足咀嚼的幸福愉悅感。

「hot」代表鐵板燒，聽鐵板上滋滋作響的聲音，看職人俐落的揮動鍋鏟展現廚藝，吃鐵板料理可說是視覺味覺的雙重享受。嶄新的台北家樂福桂林店位於家樂福桂林店4樓，停車非常方便，整體用餐場域明亮乾淨，用色鮮明有活力，著黑色廚師服的職人們看起來更是整潔俐落，可以圍在鐵板前看鐵板職人用心的廚藝表演，或是選擇座位區慢慢品嘗，空間寬敞自在。 鐵板職人精準掌控火候與時間，堅持現點現做。 圖片提供/hot 7Plus

沒有高價鐵板燒餐廳的距離感，也不會有一般鐵板燒的重度醬汁調味感和油膩感，「hot 7Plus」同樣主打高CP值的平價料理，食材更令人驚豔，堅持「新鮮現做」的品牌承諾，呈現食物最真的原塊原味。更講究職人全神貫注的精神，透過鐵板的溫度，精準掌控火候與時間，讓優質食材呈現一道道美味佳餚，並以整塊原料進行切割，重新演繹鐵板燒飲食文化。 高CP值的平價鐵板料理，堅持新鮮現做，呈現食物最真的原塊原味。 圖片提供/hot 7Plus

主推香嫩多汁的香煎排餐，嗜肉的牛肉控必點鐵板牛排，菜單上有富含油花、肉質軟嫩的原塊板腱牛排，最軟嫩的菲力牛排，以及8盎司的重磅沙朗牛排，鮮嫩肉質香甜多汁，瞧這原塊牛肉放到高溫鐵板上滋滋作響，頓時散發迷人香氣，簡單的原味就很好吃，絕對激盛滿足。喜歡海鮮者，可點香煎鮭魚排，嚴選來自遠洋的鮮美海味，有著漂亮的橘紅色光澤，香煎過後更是誘人，油脂含量恰到好處，營養又美味。 別家鐵板燒餐廳吃不到，排餐雙吃、雙味雙享。 攝影/Ray

香煎櫻桃鴨胸也不容錯過，特選櫻桃鴨，Q彈多汁、味道鮮美的鴨肉，經由職人巧手鐵鏟一揮，鴨胸外皮焦香、肉質成粉嫩色，太銷魂了吧！另外還提供鐵板牛柳、豬柳，以奶油爆香，再加入大蒜、洋蔥、青蔥翻炒，以黑胡椒調味，還可依客人喜好炒辣，芳香四溢，肉質細嫩、口感濃郁，也超級激推喔！ 鐵板牛柳，肉質細嫩、口感濃郁。 圖片提供/hot 7Plus

獨家排餐雙吃 香煎酥脆醬炒多汁 雙味雙享

排餐雙吃、雙味雙享是另一主打特色，別家鐵板燒餐廳都吃不到。點份雙味雞腿排，可以吃到椒鹽香煎，還有主廚特調醬汁的綜合醬炒兩種口味，香煎酥脆、醬炒多汁，更開胃下飯；同樣雙味松阪豚及雙味櫻桃鴨腿排，也是一次享有原味香煎及綜合醬炒雙滋味，自己放縱大吃一頓或是與他人分享滿足更多，全餐均附有季節時蔬、清炒豆芽、季節湯品，無限續白飯選自優質台南11號米，香Q富有彈性，保證一碗會再來一碗。 雙味雞腿排可以吃到椒鹽香煎，綜合醬炒兩種口味。 圖片提供/hot 7Plus 雙味雞腿排可以吃到椒鹽香煎，綜合醬炒兩種口味。 圖片提供/hot 7Plus

另外還可單點很受歡迎的醬炒軟絲、醬炒雙菇、醬炒鮮蚵、鹽焗蝦、極鮮蚵仔蛋、牽絲起司蛋捲、鐵板豆腐等，同樣口味道地好配飯，飯後再來個獨家風味的霜淇淋，這一餐真是太滿足。台北家樂福桂林店更新增自助飲料機可無限續享用，現在可加購鮮美的香煎北海道干貝2顆及鮮蝦3隻（每客全餐限購1份），享受美味再升級。不論是一人獨享，還是與家人、朋友相聚日常用餐，「hot 7Plus鐵板燒」台北家樂福桂林店從中午到晚上美味不間斷，提供新鮮快速的鐵板美饌，隨時吃巧又能吃飽。 加價購可享鮮美的香煎北海道干貝及鮮蝦。 圖片提供/hot 7Plus

hot 7Plus鐵板燒 台北家樂福桂林店

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