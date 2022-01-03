向森林學習 「林學校」上課趣 林後四林平地森林園區

【撰文/流浪攝影者Popo】

離屏東潮州車站約十分鐘車程就能來到林後四林平地森林園區。初次到訪園區的印象是景緻沒有過多華麗的人工包裝與裝飾，但感受這片森林後卻發現，這裡的純樸反而是大自然給予屏東潮州最純摯的禮物。園區面積達1,005公頃，是座擁有大武山系、二峰圳、平地森林自然資源及文化資產的多元生態園區，這裡也是「林學校」沒有圍牆的教室，書本就在這片森林裡。

為了讓更多民眾認識並保護森林生態，林務局屏東林區管理處特別設立「林學校」將這場域打造成「向森林學習」的友善基地，結合各式森林特色規劃出「芳療＆森動瑜伽」、「Ki-play 峰‧餐桌」、「林後‧哩厚！打造動物好宅工作假期」、「生態走讀－探索林後新視野」四種課程，上課時程涵蓋晨、午、暮、夜，森林的一日四景在林學校都能充分感受；不但能讓大人重溫美好的校園時光，也能讓家庭樂享幸福的親子時刻。 鳥瞰林後四林平地森林，大片的綠地也是屏東假日旅遊的好去處。 圖片提供/三恆一樹行銷 林學校開學，展現滿滿活潑的青春氣息。 圖片提供/三恆一樹行銷

森林之晨 森動瑜伽＆芳療

美好的一天從早晨的森林瑜伽開始！有多項專業瑜伽證照及豐富教學經驗的張麗聰老師總能快速帶領我們進入瑜伽的狀態。吸氣、呼氣感受自己身體的頻率，從基本的坐姿、蹲姿，到有點難度的樹式立姿等，時而伸展筋骨、時而扭動身軀，全身肌肉都能達到運動的效果。跟著老師引導的節奏呼吸，心越是安靜，五感也更加敏銳。但不知是否因負離子與芬多精太多，當老師敲上療癒的頌缽聲音時，讓人有一股想沈睡在森林中的念頭不想離去。 放慢腳步森呼吸，透過森動瑜伽＆芳療，向森林學習，調整自己的呼吸與生 活節奏。 圖片提供/三恆一樹行銷 加上頌缽療癒的聲波，讓人更加沈浸在森林的負離子與芬多精中。 圖片提供/三恆一樹行銷

發現，森林之晨是療癒的！從茶樹自然農法栽種到精油製造過程，專研精油技術的李宗達老師竭盡所能不藏私分享。「你們買精油會不會怕買到假的？」老師突然丟出一個簡單又實用的問題。「只要試一下就知道了，真正的精油會被肌膚快速吸收，五分鐘後香味就會淡去。如果味道停留太久，那應該就含有化學成分囉！」老師說。還有適合親子同樂的純露嗅覺大考驗，透過辨識澳洲茶樹、檸檬香茅、台灣檜木等十種香氣，不但能細品花草樹木的味道，也能刺激嗅覺神經，活化大腦細胞。 適合親子同樂的嗅覺大考驗，一起辨識澳洲茶樹、檸檬香茅、台灣檜木等十種香氣。 圖片提供/三恆一樹行銷 從茶樹自然農法裁種到精油製造過程，李宗達老師竭盡所能不藏私分享。 圖片提供/三恆一樹行銷

森林之午 Ki-play 峰‧餐桌

Ki的發音在台語裡為去之意，恰巧在排灣族語中亦有去的含義，加上Ki之音在英文意指鑰匙，Ki-play串聯起來就有開啟林後四林與部落連結之門的意涵。這正是泗林社區Holy Home厚禮家麵包夥伴阿力夫及小琳師婦起名這餐桌的緣由。平常是熱門拍照打卡景點的無患子樹林在林學校的巧思下搖身一變成為Ki-play 峰‧餐桌，融合二峰圳歷史文化、周邊原鄉部落及泗林社區的在地特色，進而新生二峰圳流域的創意料理，讓來訪的朋友都能透過味覺認識這裡的美好。說起二峰圳，就不得不提建造二峰圳水利工程的日本技師鳥居信平。鳥居信平透過埋設於河床下的地下堰堤，收集地下伏流水，自此解決當地缺水的窘境。 二峰圳體驗區旁的日本技師鳥居信平銅像。 圖片提供/三恆一樹行銷

2021年初，台灣面臨50年來最嚴重的缺水危機時，這裡用水仍然無虞，足見鳥居信平對屏東農業與民生貢獻的重要性。森林餐桌的泗林肉包、珍珠胖、Cinavu等特色料理皆來自小琳師婦的純手工製造，每道菜的食材也源於屏東來義部落蔬店。其中排灣族必吃的傳統料理Cinavu，阿力夫所裹的樹葉有別於一般常用的假酸漿葉，取而代之是選用來義部落克蘭樹嫩葉包裹，深具特色。 合二峰圳文化、原鄉部落及泗林社區的特色美食，Kiplay峰‧餐桌。 圖片提供/三恆一樹行銷

值得一提的是，小琳為努力讓老人家萎縮的牙齦也能咬上可口的麵包，不斷研發如何做出較軟又不失美味的口感，「麵包製作過程不加糖、蛋及奶油，改用成本昂貴的台灣苦茶油，配上少許香蕉改良，不但等級更高，也讓質地更柔軟，更適合長輩入口。」小琳說。這種下重本使用明顯高於一般油品幾十倍價錢的苦茶油，把客人當家人款待的情感，無價！發現，森林之午是滿足的！ 選用來義部落克蘭樹嫩葉包裹的Cinavu，及使用價昂的苦茶油製作珍珠胖麵包，也是厚禮家餐點的特色。 圖片提供/三恆一樹行銷

森林之暮 林後‧哩厚！打造動物好宅工作假期

打造動物好宅工作假期是透過兩天一夜的遊程為居住在森林的野生動物構築舒適好宅。深具生態專業的曾昭雄老師及屏東林管處國家森林志工團隊為讓「林後四林」成為多樣性的動植物生態場域，特別依照森林的條件與特性適地適所設計這門課程。其中園區內大片光蠟樹林便是獨角仙的家，這期課程即是適宜親子共讀的獨角仙。透過為甲蟲打造溫暖的家，也讓參與的同學能學習更多關於甲蟲的知識。「牠們都是用垂直的方式啃食樹皮，這樣樹就不會死亡了！多餘流出來的樹木汁液也會變成其他昆蟲的食物，形成生態的良性循環。」曾昭雄老師指著獨角仙覓食過的光蠟樹痕說。「獨角仙幼蟲棲息地需要較多的水份與腐質層濕度66.67%的生態環境，我們就是要為獨角仙打造這樣適合牠們生活條件的家。」 曾昭雄老師現地教學，森林就是最好的教室。 圖片提供/三恆一樹行銷

聆聽完老師活潑生動的講解，志工們挽起袖子，拿起鶴嘴鋤、十字鎬等工具，準備移除對甲蟲產卵孵化有礙的大小石礫。夥伴們在森林下撿拾的疏枝枯木，穿過碎木機化為木屑落地的瞬間，這片復育棲地就成為獨角仙溫暖的家了。春夏的繁殖期，獨角仙會在堆積的木屑縫隙裡產卵，剛出生的幼蟲便能就近食用木屑腐植質生長。為野生動物打造美麗的環境，大人與小孩從中感受環境保護的珍貴，這些珍貴都將轉化為小孩成長過程學習感恩的養分。大夥看著獨角仙溫暖的家，過程中雖留下辛勤的汗水，心靈卻是踏實而滿足；發現，森林之暮是感恩的！ 木頭穿過嘎嘎作響的碎木機，處理過程甚是療癒。 圖片提供/三恆一樹行銷 撿拾疏枝枯木，為獨角仙打造舒適的生活環境。 圖片提供/三恆一樹行銷

工作假期的夜晚還有奇幻的冒險夜觀，晚上夜訪森林的月光與早上森林瑜伽的晨光是截然不同的面貌，暗黑的森林更能發現林後四林動植物精彩的夜生活。貢德氏赤蛙陣陣響亮的蛙鳴聲與遠方傳來的貓頭鷹鳥鳴聲此起彼落，好不熱鬧。還有只在夜間開花綻放的穗花棋盤腳及結網捕食的鬼蛛等，這些迷人的夜色都只能在夜晚才能欣賞得到。 只在夜間開花綻放的穗花棋盤腳，垂掛而下，身姿夢幻。 圖片提供/三恆一樹行銷

森林之夜 日夜生態走讀 探索林後新視野

生態走讀是一條專為親子活動所設計的生態探索遊程，想像自己是福爾摩斯，在森林裡發現童趣。生態走讀有日場與夜場兩種不同玩法，各能領略森林白天與夜晚的生態之美。跟著有多年生態教育經驗的高賀老師漫步森林湖畔間，透過啟發式的生態觀察，喚醒大人小孩對大自然的好奇心。「你覺得這些蝸牛是怎麼死的？」老師拿起兩具蝸牛殘骸問道。透過現場遺留的蛛絲馬跡，猶如偵探般推理解謎，分別為陸生螢火蟲及白鷺鷥所食，就是一例。不論是夜場的生態走讀，亦或工作假期的冒險夜觀，在越夜越美麗的林後四林棲息地中發現，森林之夜是美麗的！ 還有夜晚限定結網捕食的鬼蛛，這些夜色都只能在晚上才能欣賞得到。 圖片提供/三恆一樹行銷 透過蝸牛殘骸抽絲剝繭，發現其死亡背後的真相。 圖片提供/三恆一樹行銷

「林後四林平地森林」的晨、午、暮、夜一日四景各有精彩，有療癒身心的森林瑜伽，有滿足味蕾的餐桌美食，有學習感恩的工作假期，有豐富美麗的生態走讀。同一片森林化作形態各異的多種玩法，也唯有您與家人親自走訪林學校，才能真實感受這片森林的美好。 林學校的森度旅行，與親朋好友一起向森林學習，留下豐富而美好的回憶。 圖片提供/三恆一樹行銷

林後四林平地森林園區

Add. 屏東縣潮州鎮潮義路221-1號

林學校課程內容請洽活動網頁Web.https://forest040.rezio.shop/