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面墾丁龍鑾潭賞關山落日 微風水福居紓壓身心

聯合新聞網 / Ciao潮旅
六人房的戶外陽台可欣賞山景。 攝影/相 王基守
六人房的戶外陽台可欣賞山景。 攝影/相 王基守

【撰文/昭昭】

「方圓天地閒適境，水木然居五行，一行一詩一空間，心隨境轉意隨行。」深度詮釋專屬「墾丁葡園會館」的愜意時光，臨「水鳥天堂」龍鑾潭，自然生態豐富，可眺望關山落日，抬頭見滿天星空閃耀，而獨有的微風水空間唯美設計，帶入五行、五音元素，搭配低調奢華風格，讓度假是隱居生活、也是福居寶地，更提升滿滿正能量。

會館前可賞層層山巒，後面對龍鑾潭，擁庭園造景，如風水寶地。 攝影/相 王基守
會館前可賞層層山巒，後面對龍鑾潭，擁庭園造景，如風水寶地。 攝影/相 王基守

整座恆春半島幅員廣闊，值得深入各地體驗，位於南灣路上的「墾丁葡園會館」，即位處墾丁的中心點，地理位置優越，交通便利，到南灣開車約2分鐘，墾丁大街約7分鐘，往恆春鎮、後壁湖、紅柴、後灣等距離都不會太遠。民宿主人本身從事葡萄酒事業，因此將旅宿取為「葡園」。

主體建物以清水模打造。 攝影/相 王基守
主體建物以清水模打造。 攝影/相 王基守

天地融合 萬物美好 空間以五行元素設計

佔地1500坪的會館前有一座生態池，建物分為A館、B館兩棟，中間為一處佈滿蔓性藤本植物的庭院，美麗的大鄧伯花就像串串風鈴散發出藍紫色優美音符，閒坐在此怎麼拍都好看。主人講究微風水，從高處俯瞰會館「外圓內方」，形似元寶，主體建物以清水模打造搭配溫潤木質，質樸灰階牆面偶見詩詞或葉子、印花，深具巧思意境。

庭園佈滿串串美麗的大鄧伯花。 攝影/相 王基守
庭園佈滿串串美麗的大鄧伯花。 攝影/相 王基守

空間規劃有湖景、街景雙人房、4人房、VIP雙人房及街景6人房，特別的是以金、木、水、火、土五行，宮、商、角、徵、羽五音及五義（富雅旺然隱）的方式來規劃設計，待在房裡就是極大享受，低調奢華的風格，擺有古樂器裝飾，透過大面落地窗景，或是於戶外陽台，就可以飽覽龍鑾潭潭水風光，看候鳥成群飛過，尤其是可以眺望世界十大名景關山日落，到了夜晚，夜色中的「葡園」如翡翠股的東方文華，在天晴的夜晚，更是滿天星光閃耀，因此館內特別備有觀星望遠鏡免費租借。

VIP雙人房引大量自然採光，細緻唯美設計。 攝影/相 王基守
VIP雙人房引大量自然採光，細緻唯美設計。 攝影/相 王基守
VIP雙人房擁有戶外湯池。 攝影/相 王基守
VIP雙人房擁有戶外湯池。 攝影/相 王基守

除了整體客房風格深具特色適合打卡拍美照，主人更是處處細心，營造如家的舒適感，像是四人房設置2個電視可供多項選擇。浴室採乾溼分離設計，有獨立的淋浴間和免治馬馬桶，貼心的是，四人房以上的淋浴間外設有布簾，這是考慮到同住者換衣時的隱密性，同時將區域放寬較輕鬆自在。最棒的是每間客房擁有戶外湯池，可以一邊泡澡一邊享受自然美景與日月星辰，何等愜意！

街景六人房以大量溫潤木色構築。 攝影/相 王基守
街景六人房以大量溫潤木色構築。 攝影/相 王基守

沐浴備品也很講究，使用義大利進口的艾格尼系列，有機橄欖果油萃取，自然清新感使人心情愉悅，一次性備品的包裝好可愛，畫上墾丁最具代表性的擬人化梅花鹿，恆春鎮百年古城的東西南北門，令人印象深刻，捨不得用會想要帶回家呢！不僅如此，主人更是熱情款待，冰箱裡的飲品也太豐富，有礦泉水、碳酸飲料、咖啡、啤酒、果汁等完全免費供應，待在舒適房間裡就可盡情暢飲。

床頭牆面也美得像幅畫。 攝影/Aries
床頭牆面也美得像幅畫。 攝影/Aries

入住附贈活力現做早餐 續住菜色多變化

館內設有餐廳，入住即享有現做的免費的中西式活力早餐，以自助餐式或套餐方式呈現，續住主餐每天變化，讓房客每天有小確幸的味蕾滿足，用餐後有滿滿的動力。會館的另一特色就是美麗的庭園造景，打造幸福平台，永結同心的巧思設計，整體洋溢著浪漫氣氛，很適合舉辦活動或戶外婚禮。此外，會館也很適合小朋友玩樂，設有游泳池、溜滑梯、玩沙池，還有可自由奔跑的大片草皮，讓家長們很放心。更歡迎企業團體會議假期包棟，提供會議所需器材設施完善的會議室租賃服務及烤肉車服務。

湖景四人房凸顯貴氣懾人、卓著品味。 攝影/相 王基守
湖景四人房凸顯貴氣懾人、卓著品味。 攝影/相 王基守

在這裡慢活是起點，樂活是常態，「墾丁葡園會館」唯美細緻的設計空間，舒適自在氛圍以及熱情款待，加上在地歌手的撩人歌聲，讓人完全捨不得離開，充分感受微風水旅宿的滿盈能量，心境上自然沈靜與放鬆，這才是真正的度假！

夜色中的「葡園」如翡翠股的東方文華。 圖片提供/墾丁葡園會館GalaVilla
夜色中的「葡園」如翡翠股的東方文華。 圖片提供/墾丁葡園會館GalaVilla

墾丁葡園會館GalaVilla

Web. www.gala621.com

Fb. 墾丁葡園會館

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