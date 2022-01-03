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感受奮起湖的懷舊風格 阿里山歲時生活節

聯合新聞網 / Ciao潮旅
奮起湖鐵路便當。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
奮起湖鐵路便當。 圖片提供/載地創藝股份有限公司

【整輯/AH】

一個地方的歲時習俗，反映著當地民情配合時序的變化，發展出豐富細膩的節氣習俗，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處以阿里山歲時生活節，介紹屬於大阿里山和奮起湖的自然風光，透過主題活動讓遊客體驗道地多元的奮起湖舊時生活文化。

奮起湖老老街。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
奮起湖老老街。 圖片提供/載地創藝股份有限公司

走過奮起湖老老街中最繁華的歲月

奮起湖老老街又稱「下腳店仔」，相傳自清朝嘉慶年間發展的聚落，早期鐵路未通時，挑夫運送物資翻山越嶺來此交易形成商圈，後因林業鐵道的開通，漸往『頂頭店仔』（今奮起湖老街）匯集，這裡保存著舊時檜木古樸屋舍與街道，訴說著奮起湖鐵道與伐木時期興盛的歷史。

奮起湖老老街。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
奮起湖老老街。 圖片提供/載地創藝股份有限公司

配合過年喜慶的氣氛，在111年1月20日至3月31日，透過光影和燈籠布置，營造舊時夜氛圍『點亮奮起湖』，彷彿回到民國初年的繁華歲月。並在2月初周末假日舉辦畚箕湖文創市集，搭配畚箕湖老職人手作(包含手作竹扇、火車餅DIY、小木屐DIY、手作豆腐、手作愛玉、米餅創意吃法)，讓遊客預約體驗最在地深度文化之旅。

手洗愛玉體驗。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
手洗愛玉體驗。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
手作豆腐體驗。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
手作豆腐體驗。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
手作火車餅體驗。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
手作火車餅體驗。 圖片提供/載地創藝股份有限公司

奮起湖便當 發展起源於阿里山林業鐵道興盛時期

早期林業鐵路火車從嘉義市隨著山勢一路盤旋而上，來到奮起湖正值午時，車上伐木工人、農人、買賣物資的小販，趁蒸汽火車加水添媒之際在此用餐，這時奮起湖人聲鼎沸，買賣便當的吆喝聲不絕於耳，因此奮起湖便當成為經典的在地美食。為產業升級打造新形象，像是今年3月15日至4月15日辦理奮起湖鐵路便當主題活動，將以料理職人手作便當的專業形象，重新形塑奮起湖鐵路懷舊便當新意象，受到熱烈回響。

奮起湖地區寒冬森林裡的閃亮精靈

奮起湖是臺灣賞冬螢最佳地點，擁有臺灣特有種「鋸角雪螢」，每年年末在無污染的森林中振翅飛翔散發點點螢光。日前阿里山賞螢系列活動由奮起湖冬螢開啟序幕，舉辦星空餐桌及夜遊奮起湖，可以體驗冬季在森林裡欣賞閃亮精靈的美麗舞姿，感受屬於奮起湖人文及時序交織的歲時。

奮起湖聚落。 圖片提供/載地創藝股份有限公司
奮起湖聚落。 圖片提供/載地創藝股份有限公司

活動資訊請至阿里山國家風景區官網及「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢；主題遊程請查詢阿里山EASY GO

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