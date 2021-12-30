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幸福北海岸探索小島發現傳說 漫遊基隆和平島與情人湖

聯合新聞網 / Ciao潮旅
圖片提供/和平島公園
圖片提供/和平島公園

【撰文/黃詩淇】

生活在臺灣太幸福，想要看海，可以說走就走，尤其是蘊含豐富自然景觀與人文風情的北海岸體驗觀光，涵蓋範圍從新北市萬里、金山等至基隆等共7區，隸屬「北觀國家風景區管理處」，每個景點皆迷人，特別推薦一日暢遊基隆和平島、情人湖，兼具海濱與山域多元遊憩特色，更棒的是還可參加和平島實境解謎遊戲，有趣還能長知識，收穫滿滿。

和平島公園 亞洲唯一 ISO20121永續認證國家級景點

位於基隆港港口東側，光是在和平島公園遊玩，就可以消磨大半時間，大自然的鬼斧神工就在這裡大展身手，沿著和平島公園環山臨海步道，就可欣賞各種奇岩怪石的海蝕地形景觀，最著名的就是千疊敷和萬人堆（蕈狀石），令人嘖嘖稱奇。

圖片提供/和平島公園
圖片提供/和平島公園
攝影/Ray
攝影/Ray

和平島公園遊客中心即位於海邊城堡內，一樓是販售文青商品，二樓可享美食餐飲，在觀景平台也可觀看海景與基隆嶼風采，有機會瞧見貨輪進出基隆港，而城堡旁設有一大片沙灘區、淺水河道可以玩沙戲水。另外約每年5-9月開放阿拉寶灣秘境，以及公園制高點「雷達站Café」海景咖啡廳，一旁通往雷達站咖啡的彩色階梯，都是現在最熱門的網美打卡點。

攝影/Ray
攝影/Ray

和平島公園首度推出實境解謎 《時光之鳶．守護岩傳說》

來到和平島公園不僅可以親近海洋， 還能透過實境解謎的方式打造一場充滿挑戰性的戶外解謎。改編自島嶼上的歷史，一段跨越了六百萬年的傳說故事；玩家必須親自踏上這座島，才能探索從未想像的和平島秘密，把實際場景變成任務與寶物，加入島的人文歷史、地質地景，以解謎與抓寶的方式打造的「小島實境解謎」和平島公園將岩石地景融合於遊戲中，帶來樂趣和深度兼具的獨特娛樂體驗。活動不須預約、不須工作人員，每位玩家可自由掌握遊玩時間，帶上遊戲盒即可出發探索小島！

圖片提供/北觀國家風景區管理處
圖片提供/北觀國家風景區管理處

另外還可選購下午茶方案，在成功解謎之後，坐下來休息一下，享受難得的悠閒時光。與三五好友來和平島公園，跟著遊戲帶你走遍和平島公園必去景點，一次滿足打卡、踏青、團隊解謎！

圖片提供/北觀國家風景區管理處
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情人湖公園 環湖看湖水 環山登高可望海

想要更親近山林，深呼吸芬多精，不妨順遊「情人湖公園」，就位在大武崙山山腰上，由六條小溪匯集而成，是基隆唯一的高地湖泊，據說公園內有一大一小兩個相連的湖泊，就好像是情人互相依偎，因而得名。這裡佔地寬廣，景色優美，沿著環湖步道，林木茂密，欣賞幽靜的湖光水色，自然生態豐富，走過情人吊橋、涼亭、紅色觀景平台等，景致多變化。

圖片提供/北觀國家風景區管理處
圖片提供/北觀國家風景區管理處
圖片提供/北觀國家風景區管理處
圖片提供/北觀國家風景區管理處

想要挑戰體力，順著環山步道，登上面海的山嶺老鷹岩，最棒的是可以看到大海，大武崙澳底漁港，甚至可遠眺基隆嶼及野柳海岬，景象壯闊，北海岸體驗觀光處處令人驚艷，不禁大聲讚嘆！

圖片提供/北觀國家風景區管理處
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時光之鳶．守護岩傳說

Web. hpipark.fonticket.com/ticket/zoOW9BXVWvRPxe3M

Fb. 和平島公園Heping Island Park

和平島公園

Add. 基隆市中正區平一路360號

情人湖公園

Add. 基隆市安樂區基金一路208巷

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