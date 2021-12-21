臨海口港第一排 恆春最大親子渡假飯店樂園新開幕

【撰文/黃昭琴】

眾所矚目與期盼，「墾丁長灘休閒飯店」在12月底新開幕，矗立於屏東車城鄉海口港，藍白色的建物分外醒目，將帶給旅客嶄新渡假享受，視覺自然景觀多變化，主打親子風格飯店，同時積極配合舉辦運動賽事，帶來在地味美的中西式料理，多元種類的遊憩設施，光是待在飯店就能玩上一整天！ 「墾丁長灘休閒飯店」藍白色的建築外觀顯得醒目。 攝影/相 王基守

這裡鄰近長灘看螃蟹爬行超療癒，有著豐富的潮間帶生態，而眼前一片湛藍遼闊大海可以盡情爽玩各式水陸活動，俯瞰欣賞海天一色的港口風情，或是落日餘暉將天空渲染得更絢麗，純樸的漁村夜色裡更顯靜謐，而「看海美術館」就近在咫尺，著名的落山風藝術季即將展開，這就是專屬於「墾丁長灘休閒飯店」每天上演的迷人畫面，執行長蔡承憲Sam表示「在恆春半島找不到這樣多變的景觀，因此我們賦予飯店新生命，想要與更多旅客分享，深入體驗海口港的日夜美景」。 「墾丁長灘休閒飯店」執行長蔡承憲Sam。 攝影/相 王基守

打造室內大型遊樂場尊寵小孩

飯店一共有196間客房，規劃6種房型，命名愛情海、迷戀海灣、戀戀長灘套房，因應旅客需求。風格延續外觀顏色，房間同樣以醒目藍色為點綴並搭配色彩鮮明的家具，整體設計溫馨舒適、優遊自在，每間客房皆面向海景，部分有獨立戶外陽台，加上馬賽克拼貼的藍白色相間浴缸，搭配巴黎香氛的沐浴備品，彷彿置身地中海的渡假氛圍，而特選的床墊軟硬適中，讓人一覺好眠。

戀戀長灘套房整體陳設雅致溫馨。 攝影/相 王基守 迷戀海灣套房坐擁窗外無垠的自然景致。 圖片提供/墾丁長灘休閒飯店 戀戀長灘套房可泡澡邊欣賞自然景致。 攝影/相 王基守

在公共設施方面，飯店加倍寵愛小孩、專屬禮遇，在一樓中庭打造兒童賽車場FUN 速甩尾車道，讓孩子們盡情享受電動卡丁車甩尾奔馳的樂趣，還有小朋友專用戶外戲水區。B1更是大手筆規劃700多坪室內大型遊樂場FUN電屋，有彈跳床、旋轉木馬、球池、溜滑梯、互動遊戲等，絕對讓小朋友High翻天，執行長Sam說這裡是全恆春半島最大的室內兒童遊戲區，溜小孩好去處，之後還會推出特色DIY課程適宜親子同樂。另外1樓還設有男女三溫暖，完善的烤箱、蒸氣室與冷熱水池配備，也是墾丁獨有的三溫暖休閒設施，希望給予大人們全身舒緩筋骨、徹底紓壓。 飯店B1規劃700多坪室內大型遊樂場FUN電屋，有各式各樣遊戲設施，絕對讓小朋友玩得不亦樂乎。 攝影/相 王基守 飯店B1規劃700多坪室內大型遊樂場FUN電屋，有各式各樣遊戲設施，絕對讓小朋友玩得不亦樂乎。 攝影/相 王基守

餐飲同樣講究，飯店一樓設有海遇餐廳，寬敞空間設計新穎吸睛，提供早晚餐的中西式自助餐及桌菜，午餐為簡餐，以滿足每位旅客的味蕾。邱楷復主廚使用在地當令食材發想創意料理，不做過多調味，呈現最新鮮的美味，像是將保力的火龍果變身濃郁火龍果燉飯，車城的洋蔥、蘿蔔熬煮成為牛肉麵湯頭，清爽鮮甜不油膩，粒粒分明的東港櫻花蝦炒飯鍋氣十足以及後灣的鹽滷豆腐等。之後早餐預計推出造型麵包，小朋友可以用果醬在麵包上塗鴨，增加吃飯的樂趣與食慾。 一樓的海遇餐廳，空間設計新穎吸睛，提供中西式自助餐及桌菜。 攝影/相 王基守 邱楷復主廚使用在地當令食材發想創意料理。 攝影/相 王基守 海遇餐廳提供早晚餐的中西式自助餐及桌菜。 攝影/相 王基守

二樓規劃為戲陽咖啡藝廊，美麗海景與在地藝術家的作品佐精緻下午茶，大推巧克力鏡面蛋糕，帶有南洋風味的班蘭葉蛋糕。同樣位在二樓的多功能宴會廳，適合舉辦各類型會議以及小型宴會活動，相信「長灘」將成為海口港激推的美食攻掠地及聚餐的最佳選擇。

推出振興五倍券預訂住房優惠專案慶開幕

為慶祝「墾丁長灘休閒飯店」新開幕，歡迎使用消費券預訂飯店住房專案，兩天一夜行程優惠價，專案內容包含：海遇早餐兩客、海遇餐廳雙人午餐或晚餐二擇一（使用餐期需視現場訂位狀況）、在地精美伴手禮一份，及延遲退房到13:00，另三天兩夜行程再加贈山海療癒之旅-欣賞後灣夕陽及龜山步道探險或牡丹風情雅緻雙人湯屋（60/90分鐘）。機會難得，手刀下訂，離飯店不遠的四重溪溫泉季現正閃耀登場，快來感受南國熱情的款待吧！

墾丁長灘休閒飯店

Web. kentinglongbeach.com

Fb. 墾丁長灘休閒飯店