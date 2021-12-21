野趣宜蘭大同鄉 走入泰雅山徑原森活

【整輯/AH】

宜蘭縣原住民事務所自108年起向原民會爭取補助大同鄉生態旅遊產業聚落三年推動計畫，創立野趣大同品牌，扶植五個部落（包含樂水部落、英士部落、松羅部落、寒溪部落、崙埤部落）八個業者組織經營生態旅遊行程，精選出八條野趣大同遊程推薦給旅客，希望藉由不同的山徑體驗及活動，讓前來大同鄉的旅人，停下腳步，停止瑣碎的思緒，呼吸森林與泥土的芬芳，穿上泰雅族服體驗一日族人，聆聽百年遷徙的生活故事，探索大自然的山林奧妙，品嘗傳統採集野菜風味，將部落的美好分享出去。 大同鄉山景。 圖片提供/野趣大同

泰雅百年遷徙故事實境野食趣

「樂水偕家三兄弟」首創將泰雅百年遷徙故事結合實境遊戲體驗，透過角色扮演的實境任務遊戲，帶給玩家旅人更多深層的文化體驗。遊程以熱情奔放的迎賓歌曲，開啟旅人與泰雅邂逅的故事，穿上泰雅族服扮演族人那刻起，一場神祕、趣味，充滿挑戰的泰雅百年遷徙之旅，即將展開。在耆老的帶領下，深入部落的獵徑林道尋幽探古，運用智慧、發揮角色功能解任務，透過團隊合作贏得美味的泰雅野餐，在森林裡與旅伴共創野餐饗宴、篝火前載歌載舞，畫下完美的旅程句點，帶走永不遺忘的回憶。 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同

泰雅獵人 山林野趣森體驗

外號叫山豬爺爺的黑杜哈勇，是泰雅族第四代的獵人，也是赫赫有名的山豬獵王，從小跟著長輩在山林裡面縱橫4、50年，承襲老獵人的山林相處智慧，和一身的野外求生及打獵絕技，擁有專屬山林獵徑，全家總動員打造一處安全的生態獵場，透過工作假期方式將這些知識都能傳遞給遊客。「山豬爺爺親子休閒農場」讓遊客穿上泰雅族服紋面後出發，當一日獵人到山林探險，透過生態講解、入山儀式、獵人文化教學：採集、陷阱、射箭、共創用山棕葉搭建獵寮，最後一起營火野炊烤肉，傳唱泰雅歌謠歡唱舞蹈，把快樂的笑聲留在山林之間。 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同

泰雅文化生活 食農小旅行

走進「樂水部落生活體驗營」，接待族人們以熱情親切的泰雅話Lokah su ga?(你好嗎?)迎接著到訪的旅人，穿上屬於泰雅族的繽紛族服，臉上紋上象徵榮耀的泰雅紋面，跟隨著族人的腳步，體驗部落的傳統農獵生活日常。族人們運用樂水平原獨特的地形，以有機、友善的方式栽種了日曬米、小米、紅藜、無毒蔬果等作物。一年四季農作物的豐收季節時，許多民眾會包車前來，親採蔬菜瓜果，或親手製作小米麻糬、祈福小米串DIY、或將高麗菜製成泡菜，再品嘗在地最新鮮的無毒風味餐桌，留下季節的美好，將心遺忘在人間樂水裡。 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同

橫歧漾古道心體驗 森呼吸

英士芃芃部落的橫歧漾古道，是日治時期的角板山三星警備道的一段，「角板山三星古道-芃芃段」為日治時期最早所開鑿的一條「理蕃道路」，目前絕大部分的古道路段都被現今的北部橫貫公路所取代，目前僅剩下明池到宜蘭縣大同鄉英士村的芃芃古道路段，還留存著許多重要的文化遺址，也有著豐富原始的動植物生態。透過「英士社區發展協會」部落獵人的引導與解說，遵循泰雅族gaga文化，藉由合作與分享的精神，走訪超美的橫歧漾步道，來趟親近自然的旅行，探訪飛鼠、領角鴞等野生動物，享用自己動手做的美味獵人飯包及野菜湯，讓自己與大自然來場深度對話，滿足身心靈療育享受之旅。 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同

獵人帶路 芃芃野溪溫泉療育之旅

芃芃溪又稱做會走路的溪，每次颱風過後溪流就可能會改道，因地處深山，交通不易，至今仍保留原始風貌。「尼喬洛娜原木屋」的尼喬洛娜主人是個經驗豐富的獵人，親自帶領旅人順著芃芃溪一路溯溪而上，沿途講解泰雅族打獵的習俗和製作陷阱以及野外求生知識，並教導遊客動手以石圍池，將全身浸入芃芃溪的溫泉中，紓解身心靈，倘佯這片優美的山林溪谷中，中午還可在青山環繞、蟲鳴鳥啼的自然中午享用自己動手做的烤肉獵人飯包，回到原木屋再品嘗美景加咖啡下午茶，滿足一整天身心靈的療癒體驗之旅。 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同

野營寒溪 泰雅獵人的山間野炊

「小董山間野炊」的小董是泰雅族返鄉的中生代獵人，原本夫妻在外從事餐飲外匯整合公司，秉持著對家鄉的熱愛，將從小父親教導的山裡狩獵經驗與泰雅文化結合，開發野外求生技能與泰雅文化的特色體驗行程，從認識寒溪部落開始，帶領遊客探訪森林步道野生動植物，到溪谷邊學習泰雅族抓魚的傳統智慧，自然幽默的解說風格總是能讓遊客哈哈大笑，不管是一天山間野炊遊程，還是兩天一夜的山徑野營探險，都讓遊客收穫滿滿印象深刻。小董的太太則將婆婆傳承給她的泰雅手藝加以創新，推出「Yata的部落餐桌」，把野菜的故事、野溪烤魚的場景搬上桌、生山豬肉壽司、烤山雞等，創意美味大獲遊客好評。 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同

飛宿寒溪 雨滴的故鄉浪漫山旅

寒溪泰雅語舊稱「STACIS」中文諧音為「司達吉斯」，原意為「雨滴的故鄉」。一群在地熱衷部落營造的族人，看見文化不斷流失，成立「司達吉斯產業發展協會」，整合部落遊程並擔任接待窗口，包含放山雞產業、泰雅創意美食、文創工坊、民宿與接待家庭、傳統技藝與狩獵、無毒農業等組成套裝遊程。遊客跟著族人的腳步講述部落的歷史故事，感受泰雅部落少有的日式風格與特色語言文化，穿越日據時代神社遺址，可以俯瞰整個蘭陽平原，穿越宜蘭最長的寒溪吊橋，下望可見溪水清澈綿延，於橋上亦可眺望遠山綠林和龜山島，漫步在充滿意境的山谷溪流間，感受雨滴故鄉-司達吉斯的浪漫。 圖片提供/野趣大同 圖片提供/野趣大同

野境松羅 泰雅森林探索學堂