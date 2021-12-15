觀夕賞鳥 墾丁唯一距離龍鑾潭最近湖畔莊園

【撰文/黃詩淇】

墾丁除了有湛藍天空與海水，還有一座美麗的淡水湖，龍鑾潭夕陽有名，也是絕佳的賞鳥據點，去年新開幕「戀戀星辰湖畔莊園」有兩個館，「星光館」面對龍鑾潭，每天可坐擁奢華的大自然場景，鄰近的「星辰館」為友善寵物的旅宿，並提供包棟服務，兩館相同的是抬頭即可見璀璨星空，從此眷戀不已。 戀戀星辰湖畔莊園-星光館為一棟純白、鮮黃相間的建築物。 攝影/盧大中

彎進一條小路，映入眼簾是一棟純白、鮮黃相間的建築物，還有一隻很Q萌帶著墨鏡的熊矗立在前，初見「戀戀星辰湖畔莊園-星光館」，使人心情愉悅，這裡也是此度假區距離龍鸞潭最近，唯一一棟的旅宿。走進寬敞大廳，南洋風的陳設洋溢自然休閒風格。旅宿把公共區域留給旅客，於每層樓中間規劃公共的交誼空間，隨著光影自在灑落，欣賞更大尺度的湖景景致，透過大面玻璃黑色的邊框，彷彿框住一幅幅如詩如畫般的景色令人陶醉。 公共的交誼空間，欣賞更大尺度的湖景景致。 攝影/盧大中

從早到晚 美景變化不斷上演

「星光館」共有39間客房，規劃有浪漫湖景雙人房、湖畔四人家庭房、花園四人家庭房以及豪華湖景閣樓家庭房等，每一間客房都是面對龍鑾潭，打開房門，尖叫聲！眼前景觀真是無敵，旅宿主人無私地將休憩空間放大，整體客房設計舒適溫馨雅致，大面落地玻璃窗，可以飽覽潭水風光，部分房型配有浴缸，戶外陽台可以直接走出房門，讓旅客擁有最美湖景，完全徹底紓壓舒放。 每一間客房都是面對龍鑾潭無敵景觀。 攝影/盧大中 豪華湖景閣樓家庭房，寬敞格局配置。 攝影/盧大中

最棒的是豪華湖景閣樓家庭房，寬敞格局配有一張雙人床、大浴缸、吧檯椅與小客廳，可以一邊舒服的泡澡，一邊享受窗外的藍天綠波，閣樓也有擺設一張雙人床，設有電視與空調，很適合親子家庭度假，各自擁有獨立空間不受干擾。其實待在房裡就足以消磨整天了，看龍鑾潭湖水悠悠，生態濕地自然生態豐富，白鷺鷥遷移、鳥兒成群飛過、蝴蝶翩翩飛舞，聽清脆啾啾鳥聲，到了傍晚5、6點時，夕陽西下，餘暉慢慢渲染呈金、橘、黃色澤，浪漫指數破表。 豪華湖景閣樓家庭房，窗前設有吧檯椅觀景。 攝影/盧大中 於陽台欣賞夕陽，浪漫指數破表。 攝影/盧大中

由於這裡隸屬自然保育區，幾乎沒有光害，在天晴的夜晚，滿天星光或是明月高掛，幸運的話，還可以看到銀河，這是專屬於大人不受打擾的靜謐時刻，只要放空、發呆即可，也是專屬於「戀戀星辰湖畔莊園-星光館」每天上映的絕美畫面，最奢侈的擁有。戀戀星辰湖畔莊園營運經理郭世倫分享，每年秋冬季從9、10月開始，龍鑾潭吸引大量候鳥，有著「水鳥天堂」的美名，像是伯勞鳥、雁鴨、鷸科等群集來此過冬，至翌年5月，這時的「星光館」更熱鬧了，在房內就可以觀賞到這些可愛活潑的生物，所以墾丁不是只有夏天來玩水，其它季節具豐富的生態景觀，也很值得一一去探訪。 看龍鑾潭湖水悠悠，生態濕地自然生態豐富。 攝影/盧大中

「星光館」以自然美景款待大人們，也沒有怠慢小朋友，園區內設有兒童戲水池、各項運動休閒設施，還有專為兒童設計的電動車車道，旅宿入口處地面畫了墾丁的著名景點與路線，到櫃台登記就可以免費借電動車，有各種款式，是小朋友的最愛，還可以免費租借腳踏車，就近騎去龍鑾潭的湖畔很愜意，想要挑戰體力，到恆春鎮或南灣也不遠。另有提供沙灘車、遊艇、水上活動等代售優惠票券服務，憑房卡可至恆春合作的咖啡店享折扣優惠，之後會推出主題性旅遊行程，帶您認識墾丁的各種樣貌，看見不一樣的恆春半島。 免費電動車沿著墾丁著名景點路線行駛。 攝影/盧大中 園區內設有兒童戲水池。 攝影/Aries

如置身法式鄉村庭園 寵物友善親子旅宿

鄰近戀戀星辰湖畔莊園「星光館」約3分鐘車程，距龍鑾潭也不遠，「星辰館」打造寵物友善空間，網美最愛自拍房間，為背包旅客設計CP值高的美感場域，要帶給旅客不同感受與美好的入住體驗。 戀戀星辰湖畔莊園 星辰館外觀。 攝影/盧大中

戀戀星辰湖畔莊園「星辰館」擁有鵝黃色建物外觀，彷彿置身法式鄉村庭園，外圍一圈的白色矮柵欄很可愛，旅宿前的一大片草地可以讓毛小孩自由奔跑，還有大人、小孩都愛的戲水池、BBQ烤肉區、兒童玩沙區及圓形吊椅，為的就是讓大小朋友有更多的休閒空間，戀戀星辰湖畔莊園營運經理郭世倫希望每位旅客來這裡能夠真正的放鬆，好好享受在旅宿的感覺。 戶外一大面草皮設有兒童玩沙區及圓形吊椅。 攝影/Aries 星辰館歡迎房客帶寵物一起旅行。 圖片提供/戀戀星辰湖畔莊園

主題房夢幻陳設 網美自拍最愛

走進接待大廳，整體布置的溫馨清新，郭經理說每位房客踏入二樓客房前，為您準備已消毒的館內專屬拖鞋，保證穿上後，腳底板會感到無比放鬆，走起路來，也是輕鬆自如。客房廊道間呈現繽紛多彩，使人心情倍感愉悅，「星辰館」共有20間客房。 接待大廳整體布置溫馨清新。 攝影/盧大中

推薦園景雙人房，主牆壁面飾以星空般的夢幻，打開房門即能直通綠林後院，復古型的浴缸，盡情享泡澡樂趣。豪華湖景四人房，空間寬敞、乾淨明亮，主牆壁面上的鯨魚圖案引領走入藍色海洋世界，而復古型的浴缸，盡情享受泡澡樂趣，擁有專屬花園，可閒坐在此欣賞自然綠意。 園景雙人房打開房門即能直通綠林後院。 攝影/盧大中 單體浴缸雙人房，陳設粉嫩的馬卡龍色系夢幻風。 攝影/盧大中

單體浴缸雙人房、按摩浴缸雙人房皆是網美最愛，雙人加大床為歐洲king Size，窗邊是舒適的單體或按摩浴缸，窗外是絕美的夕陽湖景，邊泡澡邊享受龍鑾潭的晚霞，真是人生中一大享受，室內陳設粉嫩的馬卡龍色系夢幻風，不論是網美鞦韆、專屬陽台，浴室馬賽克的拼貼牆面，怎麼拍都美。 按摩浴缸雙人房，設有網美鞦韆，怎麼拍都美。 攝影/盧大中 按摩浴缸雙人房浴室充滿繽紛色彩。 攝影/盧大中

另外有專為背包客族群設計的26個背包床位，CP值高的背包客艙提供單人加大床位，床墊舒適，男女客艙分開，並附設超大個人置物櫃，新穎時尚的交誼廳寬敞自在，貼心設有超大電視、迷你撞球、桌遊、紙牌、麻將等各式休閒娛樂設施，超便利的小廚房，就好像回到家一樣的自在。 背包客艙新穎時尚的交誼廳寬敞自在。 攝影/盧大中

美景當然要搭配美食，入住「星光館」、「星辰館」享有免費豐盛的早餐，館內設有餐廳，旅宿主人對吃很講究，不是委外，營養又美味，續住早餐更會每天變換，小確幸的滿足。 入住主題房享有免費豐盛的早餐。 圖片提供/戀戀星辰湖畔莊園

憑房卡可享在地咖啡店折扣優惠

戶外有烤肉設備（可幫忙備料代烤）、有親子泳池、戶外團康草皮，「星辰館」還設有卡拉OK、免費租借腳踏車，非常適合親子同遊，歡迎家族、社團、40-80人大型企業、團體包層包棟。旅宿格外注意小孩的安全，鋪了防滑且柔軟木地板，如有需求，也可事先幫旅客準備好嬰兒床和澡盆，請放心。「星辰館」服務人員親切，更歡迎房客帶寵物一起旅行，除了寵物不能上床外，其它場域都可以讓牠自由自在活動，在安全的環境中盡情奔馳。 親子泳池，小朋友玩得好開心。 攝影/盧大中

同樣在「星辰館」也有提供沙灘車、遊艇、水上活動等代售優惠票券服務，又憑房卡可至恆春合作的咖啡店，像是知名的Cafe In White咖啡白、山男咖啡等可享折扣優惠，郭經理表示除了將積極發掘在地隱藏版美食與旅客分享，未來也會推出主題性旅遊行程，發掘更多好玩的恆春半島，墾丁絕對值得一遊再遊、比您想像的更好玩。

戀戀星辰湖畔莊園

Web. www.lovestarhotel.com.tw

Fb. 戀戀星辰湖畔莊園-星光館

Fb. 戀戀星辰湖畔莊園-星辰館