貫通古今中西 台灣風格飲食 美味又吸睛

【撰文/昭子】

吃台菜也能很〝潮〞！色、香、味調和，「叁和院」是以新派台菜、萌系點心、創意酒水構成的時尚用餐體驗。特別的是每間餐廳的店景獨樹一格，空間設計融合懷舊風格，像是花磚、花窗、鐵件，以及古樸木質圓桌與福州椅的溫潤感，同時又帶有現代工業風摩登新意，天花板以白色菱格狀裝飾為店內主要特色，創辦人林奕寬執行長說「叁和院」的發想為「貫通古今中西」，有傳統、有創新，結合東西方，沒有設限，就像菱形沒有邊界，可以一直向外延展，因此做為每家店的主視覺元素。 天花板以白色菱格狀裝飾為店內主要特色。 攝影/Ray 空間設計融合懷舊花窗、鐵件風格。 攝影/Ray

優勢在於台菜創新上一直保有好味道

在「叁和院」您可以品嘗到各式精緻台菜、各地特色佳餚，餐點選項非常豐富，不包括主食即多達70幾道餐點，除了單點菜式，還有適合多人聚餐分享的豪華合菜料理，更吸引的是價位平實親民，希望大家都可以很輕鬆享受辦桌菜的熱鬧與美味，以及宛如歸故的溫情服務。 「叁和院」以新派台菜、萌系點心、創意酒水構成的時尚用餐體驗。 攝影/Ray

百坪的用餐空間寬敞舒適，分成一般用餐座位、沙發區、多人圓桌、吧台區等，還有準備可愛的兒童座椅，非常適合二人甜蜜約會、好友聚餐或是家族宴席、企業聚會。和其它中餐廳最大的差異，「叁和院」特別設置吧檯，標榜也是中式料理的餐酒館，提供酒水及創意調酒，尤其是忠孝旗艦店設計繽紛多彩、多樣口味的調酒深受女性族群的喜愛，打破台菜只能配高粱、啤酒的既定想法，台菜真的可以很時尚！ 叁和院忠孝旗艦店外觀。 攝影/Ray

「叁和院」的料理擷取川菜、湘菜、廣東菜、福建菜、閩菜、台菜等之經典靈魂精髓，再融合細膩創意巧思，將台灣料理多元、無國界的特色發揮，「我們的優勢在於我們在台菜創新上保有好的味道，訴求老菜新作、粗菜細作、大菜小作，而不是一昧地為了改變而改變，為了創新而創新， 是真正站在饕客的角度，理解美味的邏輯，盡可能重新融會貫通，並加入西式的料理手法與食材，主體概念沒有變，但風味上賦予更多層次的變化，將品味台菜的方式更多元。」林奕寬執行長說。 「叁和院」創辦人林奕寬執行長。 攝影/Ray

老菜新作 變化意想不到的驚喜風味

所謂老菜新作，意指將經典傳統的美好保留，融合西式餐飲的作法， 注入新時尚創意，帶出獨創滋味，讓老菜接受度變得更廣。像是吃喜酒辦桌很常見的經典前菜，「叁和院」發揮創意巧思，經過多次試吃、組合而成的創新料理，形似甜筒的《五味九孔鮑》，將肉質Q彈鮮甜的九孔鮑川燙搭配調味馬鈴薯泥、生菜、水果，以及甜酸辣的五味醬等食材全裝入香脆甜筒，多層次的豐富口感，美味滿點！

一吃就會愛上的《辣子跳跳雞》，融合川菜辣子雞與台灣經典美食鹽酥雞的高溫酥炸手法，美味重新詮釋，將新鮮雞腿肉加入主廚特製的醃料後，炸到外酥內嫩，每塊雞肉塊辛香濃郁卻溫潤多汁，滿滿的乾辣椒卻不會嗆口，麻辣鹹香好下酒也好下飯，連蒜片都好好吃，嗜辣饕客的最愛。 辣子跳跳雞，麻辣鹹香好下酒也好下飯。 攝影/Ray

《叁和院秘製燒臠+叁色貝殼刈包》，特別挑選新鮮、肥瘦較均勻的豬五花，經過繁複工序與工時，呈現迷人醬色、最佳口感，肥瘦適中、肥肉嫩而不膩、瘦肉透而不柴，入口即化、香氣在嘴裡漫延，直接配越光米飯會想連吃好幾碗，或配上超吸睛的黃紅藍叁色貝殼刈包，加上酸菜、香菜、花生粉絕配更銷魂，深受大朋友與小朋友喜愛，連不敢吃肥肉者也一吃驚豔，一塊接著一塊欲罷不能。 秘製燒臠直接配飯會想連吃好幾碗。 攝影/Ray 叁和院秘製燒臠配上黃紅藍叁色貝殼刈包超吸睛。 攝影/Ray

粗菜細作 家常菜提升為精緻美食

為了符合台菜的精神，「叁和院」尋求記憶中的古早味，把家鄉阿嬤和媽媽做的家常菜端上桌。林奕寬執行長說家常菜要做得令客人滿意實不容易，賓客往往參雜個人情感因素，會覺得沒有我阿嬤做的好吃。因此「叁和院」的廚藝團隊透過粗菜細作，經由細緻手法，從刀工、火候、滋味協調到選用食器，最後擺盤上桌一一講究，讓家常菜上得了檯面。以「叁和院」四道招牌菜作為粗菜細作的代表。

《叁和院蒜香排骨酥》承襲台菜經典小吃美味，嚴選國產豬肉，師傅細細修清，刀工維持大小均等盛盤起來才好看，醃漬過後用餐廳專業的鼓風爐大火瞬間將排骨炸透，再搭配以粵菜避風塘手法作的蒜酥，更添香氣與迷人的風味層次，百吃不膩。 粗菜細作的代表，叁和院蒜香排骨酥。 攝影/Ray

南台灣炒飯 濃郁海洋味與豪邁鑊氣

台菜的蛋料理非常多元，「叁和院」只做有深度的《叁和烘蛋》，一道考驗主廚的功夫菜，下油、火候皆需要適中拿捏，細工慢慢烘出立體感，層層蛋皮綿滑香鬆，再淋上由肉末、木耳丁、辣椒、蔥、薑、蒜等調味特製的魚香醬，醬汁微辣香鹹，但入口溫潤，非常下飯，還有二代烘蛋也是超人氣，靈感來自大阪燒創意理念，製作出滿滿多層次口感。 叁和烘蛋功夫菜，細工慢慢烘出層層蛋皮綿滑香鬆。 攝影/Ray

家裡餐桌最常見的《蛤蜊鮮菇絲瓜盤》，主廚演繹最時尚的台菜經典，將圓形絲瓜切成半月狀擺盤更吸睛，搭配美白菇、蛤蜊一起蒸煮，釋放海陸鮮味的總結合，鮮甜清爽滋味永遠受歡迎。 蛤蜊鮮菇絲瓜盤釋放海陸鮮味，鮮甜清爽。 攝影/Ray

《南台灣炒飯》，以櫻花蝦、飛魚卵各式海味倒入大鍋，拌入雞蛋界的資優生-葉黃素視好蛋、蔥花，與一等的壽司米煮成的熱飯一起大火猛炒，粒粒香鬆分明，再壓制成金字塔（標準）及台灣（大份）的造型，融合了濃郁南台灣海洋風味與大火快炒的豪邁鑊氣，色香味俱全，越咀嚼越有味，是「叁和院」很地道的一道料理。 南台灣炒飯（大）粒粒香鬆分明，色香味俱全。 攝影/Ray

大菜小作 經典美饌簡化更平易近人

「叁和院」除了把台菜時尚新潮化，營造輕鬆的餐酒環境，也擅長把經典名廚大菜或是傳統料理簡化，精緻化呈現、少量多樣，將大碗桌菜新創融入精緻雅食和菜，讓大眾都能體驗平價美食，甚至是二人就可以享受。其中推薦，來自蘇州的經典菜餚《梅香五柳松鼠魚》，主廚以精湛的刀工將嘉義盛產的金目鱸魚切成格狀後，下鍋炸到酥脆捲曲，捨去傳統烏醋，再淋上選用梅子汁、甜椒調製成的獨門梅香糖醋醬，再加上紅、黃甜椒、小黃瓜、生洋蔥、青蔥等5種生菜，外皮酥脆、肉質細嫩，搭配梅香醬汁的微酸微甜與五柳生蔬，更加淡雅清爽。 梅香五柳松鼠魚，選用梅子汁、甜椒調製成梅香糖醋醬。 攝影/Ray

潮創中菜《清爽火辣紅牛》，類似川菜的水煮牛，「叁和院」將它改良，以符合台灣人不敢吃太辣的口味。豆芽菜、牛肉等食材融入紅湯醬、高湯，降低了傳統紅湯中的油份，吃得到正宗麻、辣、酸、香，卻是爽辣不油膩，甚至可以無負擔的大口喝紅湯， 享受麻香帶勁的底蘊，相當過癮。不吃牛肉者，也有《清爽火辣紅豬》可以選擇。 清爽火辣紅牛可以無負擔的大口喝紅湯。 攝影/Ray

手作萌包子造型可愛 內餡多口味

超療癒、最可愛的手作《萌包子》，是「叁和院」的代表作濫觴，一推出時即令人耳目一新，顛覆傳統包子的印象，做成各式可愛小動物、菇類及福神包等造型，內餡也不馬虎，有地瓜起司、流沙、綠豆沙麻糬、叉燒、花生、黑芝麻、抹茶紅豆流沙等多種口味，因應賓客的喜好，各式顏色皆來自天然食材，老少咸宜、十分討喜，更是小朋友的最愛，還捨不得吃呢。另可以外帶冷凍《萌包子》回家，用電鍋蒸好方便，是早餐、下午茶點心的最佳首選。 超療癒的手作《萌包子》，是「叁和院」的代表作濫觴。 攝影/Ray

創立7年多，餐飲連鎖體系的「叁和院」早練就標準的SOP流程，因此全台每家餐廳的口味一致，現場點餐，出菜效率掌握得宜。不過，有道菜需要事先預訂，林執行長說，那就是超人氣、限量的「叁味玉米雞」，做工繁複，須經過多次反覆入鍋燙煮、再拉起降溫的動作，才能保有如白斬雞的嫩度上桌。現在因疫情關係大家習慣外帶，但台式料理講究鑊氣或是以酒入料的熱度，外帶回去可能就沒那麼好吃，所以建議選擇炒醬類，如咕咾肉、宮保雞丁、豆干肉絲、梅干扣肉、東坡肉等。當然更歡迎大家到店內用餐，更能享受道地的創新台菜風味。

林執行長說展望未來計畫，我們積極地朝向國際化，拓展海外市場，目前有各國代理業者邀約中，賦予推廣使命的「叁和院」要向世界發揚新潮台菜的豐厚底蘊，食藝之美。

叁和院

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Fb.叁和院 台灣風格飲食 參和院