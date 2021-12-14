桃園巷弄老宅燒烤美食 串起歡樂每一刻

【撰文/昭子】

巷弄美食總令人驚艷，位於桃園市國光街的「夯嬤HUNMA」，店內洋溢懷舊復古風，更吸引得是以新鮮食材、融入特製醬料的串燒美食，加上酒香鐵板冰淇淋超銷魂，而親民的銅板價，很值得天天上門大口吃肉、大口喝酒，吃飽再說、吃胖再瘦。 庭院內閃亮招牌吸睛。 攝影/Ray 攝影/Ray

嚴選新鮮食材 現點現烤 自製特調醬汁

「夯嬤HUNMA」店名亦取自台語烤肉的諧音，本身也很愛吃串烤，終於一圓開餐廳夢想的Zac，希望來到這裡的客人就像阿嬤餵飽的每個孩子，沒有壓力，開心地享受多種風味燒烤美食，滿足肉控者的最愛，吃得飽飽。 攝影/Ray 串燒種類選擇多，價格很親民。 攝影/Ray

求學時期念得就是餐飲科，開店前還特地去碳烤店工作一年，Zac嚴選新鮮食材，每天現串，厚切豬五花為在地溫體豬，香腸是國產豬製成，進口美國牛板腱美國Choice等級，肉質軟嫩鮮美。每個食材的處理方法皆不同，招牌雞腿、雞爪、雞屁股、豆干等先用滷汁滷過再炸，滷汁是用10多種食材調配的萬年老滷，再加上生薑，大蔥及特殊香料提味，雞皮先刮除多餘油脂，堅持現點現烤，搭配以叉燒醬、五香粉，甘草粉等製成的獨特夯嬤秘醬配方，美味更升級，瞧這焦黃色澤、飄香味撲鼻，再配上自製辣椒醬，一吃難忘，忍不住一串接一串。 配上自製辣椒醬，忍不住一串接一串。 攝影/Ray

吃飽喝足，最後一定要來份店內招牌「酒香鐵板冰淇淋」甜點，底層是蜂蜜蛋糕，組合香草冰淇淋、鮮奶油、糖漿，點綴焦糖、餅乾脆片，燒燙的鐵盤淋上以葡萄汁、玫瑰紅、法國進口紅酒調配醬汁，散發陣陣酒香氣，蛋糕體吸滿紅酒與冰淇淋一起吃，冰冰熱熱、微甜微苦的感覺，屬於大人味，驚艷又銷魂。 店內招牌「酒香鐵板冰淇淋」必點。 攝影/Ray