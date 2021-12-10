獨樹一格恆春新飯店 黑膠唱片、音樂展演活動太特別
【撰文/黃詩淇】
離海很近、山也不遠，城就在旁邊，今年新開幕位在恆春鎮的「三富大酒店」，是一間結合住宿、黑膠唱片行、音樂展演及美食佳餚的設計旅店。這裡有舒適的休憩空間可以追光逐影，邀請旅客一起聆賞黑膠唱片的魅力，於頂樓欣賞夕陽、星空同時佐美酒日式串燒，不定期推出音樂展演活動，更為旅程留下最感動的回憶。
喜歡恆春的陽光，「三富大酒店」的主人也是建築師，選擇在台26線旁的一方秘境，從建築規劃到室內空間設計，透過現代而摩登的設計手法，讓所有路過的旅客，看到這棟形象鮮明的建築物時，不禁眼睛為之一亮，忍不住駐足觀賞。酒店門前的百年茄苳樹，為建築物帶來濃綠妝點，另一側的水泥牆面是為擋住落山風，形成獨特的光影框景。室內空間更巧妙運用光線變化穿梭交錯，置身其中，時而白雲從天井飄過，時而光影在腳下流瀉，搭配牆上充滿童趣的畫作，隨處可見以音樂為主題的陶藝作品，讓人彷彿置身在美術館，每一個角落都是風景。
聆聽黑膠唱片溫潤音色 全台最南端唱片行
主人理想中的旅店，不僅只是一個歇身之處，於是將公共區域賦予更多可能，引入週日公園唱片行，一、二樓大廳打造可以聆聽黑膠唱片溫潤音色的場域，是黑膠愛好者的尋寶據點，同時也是一個彈性使用的展演空間。三樓的戶外區，房客可自由使用，飽覽美麗夕照。頂樓更可以欣賞滿天星空360度的夜景，以及不定期音樂表演，體驗更多南國的浪漫，氣氛滿點。
「三富大酒店」一共有25間客房，房間類型有雙人房、四人房及8人混合背包房，風格設計簡約舒適，房間內大量採用溫潤木色材質家具，好睡的床為特別訂製加大款，採用五星級飯店等級的獨立筒床，連背包房設計也超佛心，110*220公分加大單人獨立筒床，每床皆配備獨立空調及風扇，可說是業界中最大方。特選來自南投原葉好茶「茗揚四海」的東方紅茶和凍頂烏龍茶，部分房型備有浴缸，選用知名的「茶籽堂」沐浴備品，帶來清新愉悅感、天然無負擔。
頂樓夕照火紅 夜景迷人 甲紅居酒屋帶來日料美味
沒有附早餐，是希望旅客至附近恆春老街享用在地美食，發現更多驚喜美味。晚餐宵夜可至頂樓的「甲紅居酒屋」用餐。店主小林承襲自日本師傅的精湛技藝，〝甲〞代表延續師傅一甲子60年料理生涯的職人功力，〝紅〞是指這裡的夕照很火紅。美景佐美食，新鮮食材、純粹原味，串燒、丼飯、烏冬等料理一吃讓人驚艷，再來杯啤酒或各式口味梅酒，在「三富大酒店」的夜晚實在美好，若有機會參與頂樓現場的音樂演出，那更是幸福享受。
除了結合住宿、音樂展演與美食佳餚，「三富大酒店」也是友善親子飯店，設有無障礙多功能廁所及嬰兒尿布台、兒童閱讀區、戶外兒童遊戲沙坑，未來一樓戶外將設置瓜瓜冰菓室，屆時夏日沁涼消暑又多了個新選擇。立即Follow官方粉絲專頁與官網，隨時關注掌握「三富大酒店」最新最優惠的訂房訊息，以及各式展演與藝文活動資訊，共同感受南國的熱情與美好！
三富大酒店FFF HOTEL
Web.fff-hotel.mydirectstay.com
Fb.三富大酒店FFF HOTEL
Fb.週日公園唱片行Sunday Park Records
Fb.甲紅居酒屋
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