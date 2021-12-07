到馬告擁抱綠意 至員山溫泉泡湯 宜蘭3天2日遊好愜意

【撰文/詩淇】

疫情趨緩，適合來趟輕旅行撫慰身心，想要不受打擾的靜謐時光，位於宜蘭大同鄉的「力麗馬告生態園區棲蘭山莊」彷彿遺世獨立於群山環繞中，值得親臨入住體驗不虛此行。接著來到位在員山鄉的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，盡享泡湯樂趣，全然放鬆住房體驗，美食更是入口難忘。 「棲蘭山莊」被群山環繞，入眼所及綠意盎然。 攝影/相 王基守

親近蓊鬱山林 音樂悠揚與星空相伴

距離台北最近的森林美地，「力麗馬告生態園區棲蘭山莊」地處蘭陽溪、多望溪及田古爾溪匯流處，海拔約420公尺，開闊河谷、景色天成，可遠眺中央山脈、太平山脈，山巒層層、初晴後雨、雲霧繚繞，宛如仙境。漫步於天然闊葉樹林的森林浴步道，遍植梅樹、櫻花等各種花草的庭園步道，此時楓葉轉紅更添園區色彩，還可以抱抱一棵棵矗立的神木感受自然的偉大，偶遇台灣獼猴的驚喜，超清新的空氣，在在讓人心情舒暢快意。 「棲蘭山莊」將夜色妝點的如夢似幻。 圖片提供/馬告生態園區棲蘭山莊

除了感受山林的洗禮外，這裡也充滿著人文歷史，大廳內規畫一處榮民開墾伐木的棲蘭林業史紀錄展示空間，還有位處山莊絕佳視野、深具歷史價值的先總統蔣公行館，館內古物陳列開放參觀，行館旁還有一條小泰山森林浴步道，可以輕鬆健走。 「棲蘭山莊」接待大廳陳設溫潤木質色調。 攝影/相 王基守

此時飢腸轆轆，可千萬不要錯過「棲蘭山莊」中式餐廳，妙用在地猴頭菇、馬告、土雞等食材，獻上純樸道地風味，既飽足又滿足味蕾。或是閒坐於峽谷吧，一邊欣賞眼前蘭陽溪寬闊景致，同時悠閒享受由藍帶廚藝學院五星級點心主廚特製的手工餅乾，以及甜鹹多滋味的雙層英式下午茶；而夜晚的峽谷吧，璀璨的星空更是美極了，伴隨著悠揚音樂聲，更增浪漫情懷。 中式餐廳妙用在地猴頭菇、馬告、土雞等食材，獻上純樸道地風味。 攝影/相 王基守 藍帶廚藝學院五星級點心主廚特製雙層英式下午茶。 攝影/相 王基守

入住林間小屋或環景套房各異其趣

想要感受清晨之美，歡迎入住「棲蘭山莊」，規劃有多種房型可供選擇，歐式山莊、林間小屋以及視野絕佳的環景套房，難得可以盡情感受這裡的安靜與美好，大自然的恩寵時光、療癒森度之旅。 環景套房面對蘭陽溪寬闊景致。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

力麗馬告生態園區 棲蘭山莊

Web. makauy.lealeahotel.com

Fb. 力麗馬告生態園區

極上旅宿佐精緻美饌 天夢之床好入眠

天冷了，最想念湯泉的溫柔膚觸，首選與山林田園相鄰，宜蘭第一家國際連鎖品牌酒店「The Westin Yilan Resort 宜蘭力麗威斯汀度假酒店」。這裡的泉質被譽為「溫泉中的溫泉」，源自兩百多年前清朝時期的宜蘭「員山溫泉」屬於碳酸氫鹽泉美人湯，水質清澈透明，就好像泡在天然的化妝水，洗後皮膚光滑柔細不黏膩。 泡湯勝地，與山林田園相鄰的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

酒店打造頂級舒適的泡湯環境，設有純日式大眾露天風呂，雙邊湯池採太極概念設計一方一圓、一黑一白，分為男湯池及女湯池，有高溫池、中溫池、常溫池及戶外湯池，視野遼闊，另設置有烤箱、蒸氣室、梳妝區以及寬敞休息區。想要獨享私人空間，還有6間13坪寬敞高質感的天夢湯屋可供選擇，淋浴間還配有蒸氣室好貼心，體驗不同泡湯的情境氛圍。 戶外露天風呂採太極概念設計。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店 13坪大專屬的私人湯屋空間。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

各種房型設計滿足旅客所需，規畫有雙臥室樓中樓泳池花園別墅，獨享百坪空間、專業管家式服務。豪華花園套房或精選花園套房採明亮淺色調設計，半開放式的套房空間，獨立的造景花園，每間客房皆設置富含礦物質、碳酸氫鈉溫泉湯池，可以盡情泡個夠，旅客最稱讚的天夢之床（Heavenly® Bed）更讓人輕易好入眠。 親子主題房是小朋友的最愛 。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

當然美湯要有美食相佐，「CAFÉ LOUNGE 咖啡酒吧」品嚐精緻下午茶，「知味西餐廳」提供Buffet中西式豐富百匯料理，主廚創意料理及寰宇異國風味美食。二樓設有高規格的日式主題餐廳「舞 日本料理」結合在地食材，講究細膩與食藝美，帶給賓客尊榮的視覺和味蕾饗宴。 「知味西餐廳」提供Buffet豐富百匯料理 。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

此外，即使待在飯店裡也一樣好玩，設有三溫暖、烤箱、24hr健身中心和室外游泳池等，到了冬天連室外泳池及Villa私人泳池都開放引用溫泉水，一切貼心服務，帶給每位旅客極致幸福的享受，療癒身心的美好假期。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

Web. www.westin-yilan.com

Fb. 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 The Westin Yilan Resort