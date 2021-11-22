冬天就要吃鍋 一鍋雙饗 神雞妙涮 尬出摩登台味

【撰文/昭昭】

王品集團的鍋物從來不會讓人失望，今年新推出「尬鍋」，復刻台潮氛圍令人為之一亮，產品主打台式風味湯頭，選用在地食材，翻玩台菜經典作為鍋物濃郁湯頭，鍋底雞腿肉尬上肉片主餐，一炒二湯三涮料，雙肉類雙享受，可無限享用自助蔬菜吧及甜點飲品，就讓最潮台式火鍋在這變冷季節帶來溫暖和療癒感。

推廣台灣傳統飲食文化加上潮流新塑，一推出即大受年輕人喜愛的「尬鍋 台式潮鍋」主張我台我潮我驕傲，整體空間融入台灣復古又帶著新潮元素，霓虹燈閃耀，復古祖母綠沙發座墊、古銅燙金隔板、黑白地磚、必拍網美牆等 ，在在充滿復刻台味的設計饒富趣味性，讓吃火鍋也可以很新潮、很有文青質感。 整體空間融入台式復古又帶著新潮元素。 攝影/Ray 必拍網美牆很有文青質感。 攝影/Ray

「尬鍋」主打濃郁的台式湯頭火鍋，以雞骨熬製濃郁高湯富含膠質，搭配鍋內純雞油爆炒雞腿肉，佐以辛香料提香，尬出味純湯鮮好滋味，直接喝的是雞湯，涮料煮是火鍋，「一鍋雙饗」雙肉類主餐隨個人喜好任意搭配，有雪花牛、板腱牛、梅花豬、海鮮等，兩種肉類可尬作夥。

雙肉主餐高CP值 濃郁湯頭涮菜涮肉都過癮

三大明星鍋品，「oh my god！剝皮辣椒雞好吃喔！」金熬剝皮辣椒雞鍋，湯底含剝皮辣椒、蛤蜊、蒜頭、帶骨雞腿肉，鮮甜雞湯與剝皮辣椒的微辛甘甜特性，賦予更多層次的滋味，一口過癮滿足，一鍋暖心滋補。 金熬剝皮辣椒雞鍋微辛甘甜、更多層次口感。 攝影/Ray

超人氣的金銀蒜頭蛤蜊雞鍋，精選以金、銀蒜頭搭配蛤蜊熬煮白濁湯頭，湯汁融合蒜頭獨特香氣與蛤蜊鮮美滋味，讓雞腿肉與肉片都更增添風味，一喝停不下來。 金銀蒜頭蛤蜊雞鍋融合蒜頭香氣與蛤蜊鮮美。 攝影/Ray

嗜吃麻辣口味火鍋，大推辣子爆雞乾溼雙饗鍋系列，先品嚐乾鍋中蔬菜、多種辛香料拌炒雞腿肉後，充滿椒麻香氣嗆辣滋味，再注入麻辣高湯後涮煮肉片與鍋料，獨家吃法，乾溼雙饗不同的風味。 辣子爆雞乾溼雙饗鍋可享乾溼雙饗不同風味。 攝影/Ray

其它還有經典石頭火鍋、酒香薑煸麻油雞鍋等口味，另外加59元就可升級嚴選無藥殘烏骨雞，搭配台式湯頭，讓冬季不只補身更加補心。此外，醬料也很有特色，其中主廚特調自製的雞油辣醬，口味溫潤富有層次，而由黃豆發酵所製成的米豆醬則適合沾肉片；店內可無限取用的時蔬自助吧，品牌更選用通過國際食品安全認證的截切廠，不僅高CP，更是解膩又吃的安心。 自助式季節時蔬吧新鮮直送。 攝影/Ray

油炸那個鬼鬼 阿明白糖炸雲朵一吃驚艷

「尬鍋」除了湯頭不簡單，單點主打菜色也不惶多讓，尬鍋海鮮拼盤，精選鮮蝦、帶殼扇貝、鮮切鯛魚片、蛤蜊等海鮮一次滿足。再來一碗銷魂雞肉飯，剔透閃亮的香米鋪上軟嫩雞肉絲，淋上純正雞油醬汁，鹹香中帶有細緻甜味，再搭配麻香風味的半熟尬個炸蛋，緩緩流下的金黃蛋液與雞肉飯拌在一起，這大口咬下的絕妙滋味太銷魂啦！或是加點日曬油蔥麵線，嚴選日曬風乾麵線香氣質樸，入口滑順Ｑ彈，尬上油蔥香氣也很對味。

喜歡台式酥脆口感與創意吃法，大推油炸那個鬼鬼，香脆油條抹上海鮮漿酥炸，單吃外酥內軟，或是浸入湯汁中吸附精華，雙重滋味雙享受。阿明白糖炸雲朵，為翻玩傳統小吃白糖粿特製而成的雲朵小糰，一口咬下，香氣隨咀嚼釋放，放進牛皮紙袋搖晃或是直接沾裹花生糖粉，創意吃法更能搭配店內霜淇淋一起享用，好玩好吃好趣味！甜點與冷飲也很有誠意，可無限享用豆奶、牛奶糖、雪鹽花生3款口味的霜淇淋，配料有麵茶粉、黑糖雪Q、美祿球、黑旋風餅乾，好復古的兒時滋味，飲品有紅心芭樂冰沙、古早味酸鹹甜冰沙。 阿明白糖炸雲朵軟Q彈牙。 攝影/Ray 春嬌調料亭與志明冰室無限供應醬料、甜品與飲料。 攝影/Ray

位於西門町的「尬鍋」，明亮寬敞的場域讓用餐舒適愉悅，貼心的是還規劃單人座位區，讓一人嗑鍋也很自在，未來還會陸續於北中部展店，敬請期待！ 明亮寬敞場域讓用餐舒適愉悅。 攝影/Ray

尬鍋 台式潮鍋

台北西門店

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Fb.尬鍋台式潮鍋