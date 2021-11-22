隱居花蓮壽豐的野奢露營 大人氣的自然派慢旅

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喜歡苗栗三灣的逗點露營區嗎？現在逗點又有新據點。「逗點花蓮壽豐渡假莊園」於11月新開園，源自逗點新創集團精心打造，結合NewLuxCamping莊園級渡假露營體驗，入住頂級露營車或水上野奢Villa蓬屋，禮遇貴賓專設貼身管家團隊，享受一泊四食部落風味美食，由在地專業達人帶路，專屬訂製花蓮山海漫旅遊程，帶來隱居野遊的療癒假期。

全新登場的「逗點花蓮壽豐渡假莊園」，讓您的旅程一開始就很不一樣，在都會車站登車搭乘台鐵列車體會鐵道美學移動的樂趣，啟程穿越後山專屬管家接待入住莊園特色戶外旅居，如入香格里拉的秘境，置身其中欣賞中央山脈的天際線日落美景，瞬時變換的山脈雲霧及光影演繹，聆聽竹林風聲蟲鳴合而為一的自然旋律，細細品味豐富自然的感官饗宴，永誌難忘。 座落花蓮溪畔第一排的頂級豪奢露營區。 圖片提供/逗點花蓮壽豐渡假莊園

特色旅宿水景蓬屋及露營車 饗原鄉美食

可以隱身入住臨空樹立在落羽松的水上野奢Villa蓬屋，座落在度假園區內唯一的水景之上，設有私人泡澡浴缸與獨立客廳、後方休閒發呆露台，待在Villa房內放空，擁大片落地窗景，在後院露台做瑜珈伸展或是放空禪定打坐，獨享寧靜水塘邊潺潺流入的山泉水聲，幽境隱世的山居浪漫時光。 四季變化的落羽松林，將景色妝點更美了。 圖片提供/逗點花蓮壽豐渡假莊園

免帶裝備即可輕鬆入住體驗露營車的樂趣，首度亮相蜜月房型的拓荒者露營車，異國風挑高的威爾斯露營車，以及座落花蓮溪畔第一排的頂級豪奢領航者露營車，全車以高科技鋁合金蒙皮打造，設有乾溼分離的豪華野奢浴室，車外設置專屬沙發區，設置在園區緊臨河岸花園草地制高點上，可以放鬆慵懶欣賞午後獨有的雲隙光影幻化奇景。 免帶裝備即可輕鬆入住體驗露營車的樂趣。 圖片提供/逗點花蓮壽豐渡假莊園 時尚設計的質感旅居露營車坐擁遼闊山景。 圖片提供/逗點花蓮壽豐渡假莊園 明色系小巧可愛的露營車也很好自拍。 圖片提供/逗點花蓮壽豐渡假莊園

懶人露營就是不用自己生火，不用費神準備餐點，「逗點花蓮壽豐渡假莊園」結合產地餐桌的部落食材，藉遊原鄉餐食與戶外美學餐桌設計，呈現野遊戶外餐桌的特殊用餐體驗，透過自然派美學餐桌細品山林田野大地，賦予參與貴賓前所未有的美好感官體驗，還可以盡情享用池畔咖啡吧台供應的各式美酒飲品及戶外燒烤輕食小點談天說地，以緩慢微醺的莊園渡假步調歡度莊園夜晚時光。同時特別企劃在地美音族人現場與貴賓共同吟唱，獻上對自然最純真的禮讚，於星月彎大草原推出月光音樂展演精彩節目，為莊園沉靜緩慢的山林氛圍帶來另一個繽紛燦爛的高潮，心情也跟著High起與釋放。 自然派美學餐桌細品山林田野大地。 圖片提供/浮定咖啡

戶外職人帶路多元體驗 暢享後山絕美景致

莊園日間週邊遊程，特別為賓客準備結合秘境莊園定點療癒式的渡假步調，山海兩線原始野性戶外探險的豐富旅程可供選擇。內容有「米棧古道」山野步道健行漫遊，輕量慢步享受置身於山野原始的戶外生活氛圍。「193線郊山」三大部落騎遊，以單車慢遊方式，拜訪坐落在海岸山脈一帶的國際慢城山居，月眉部落、米棧部落、中興部落，一同體驗慢城美好的充電療癒騎行旅程，或是就近在莊園前方不遠處，前往體驗溪流泛舟水上SUP體能探索活動，於山光水色中欣賞太平洋的第一道曙光。 後山歡聚一起貼近自然親近大地。 圖片提供/愛呆丸戶外探索 193線山徑的單車行隨時可緩下腳步欣賞風景。 圖片提供/愛呆丸戶外探索 體驗溪流泛舟水上SUP體能探索活動。 圖片提供/樂浪帆船

若親子同遊更可以跟隨莊園管家帶路，前往花蓮港登上43呎雙體帆船，來一趟迎風賞鯨豚水上巡遊的生態驚奇之旅，以不同的視角欣賞花蓮海洋生態，亦或參加山城農遊，體驗壽豐田園風格美學餐桌的產地野餐，玩轉海岸山脈部落旬食知性美食之旅。專屬於大人氣的自然派慢旅，全新獨具特色的「逗點花蓮壽豐渡假莊園」敬邀旅客共享山海野遊新時代！

逗點花蓮壽豐渡假莊園

Web. www.comma-camp.com.tw

Fb. 逗點露營區