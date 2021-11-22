北投溫泉博物館23週年館慶 「北投溫泉博物館」不只是博物館

【撰文/李茵琦Yiyi、林郁珊、王叡婷、北投溫泉博物館】

北投溫泉博物館百年前曾是東亞最大的公共浴場，歷經數個時代的更迭，曾經風華、沒落到沉寂，直到二十幾年前在北投在地居民的努力下，這座公共浴場以博物館的身分華麗重生。

館長鍾兆佳表示：「北投溫泉博物館不只是博物館，每年北投溫泉博物館的館慶成為了凝聚北投的重要盛事，透過館慶『來溫叨』，凝聚在地情感，讓大家回到北投溫泉博物館、回到北投溫泉鄉。」 北投溫泉博物館館長鍾兆佳。 攝影/莊智淵

「北投家徽」深度探索北投

北投溫泉博物館與地方情感連結深厚，因此以「家人」的概念出發，特別設計了「北投家徽」圖騰，包含北投館舍、北投自然地景、溫泉珍寶及多元的在地文化於大浴池呈現。今年23週年館慶更將為期三週的系列活動分成「湯樂園」、「湯祈福」及「湯療癒」三大主題，規劃三條溫泉主題走讀路線，讓民眾在走讀北投時，運用溫泉相關主題，搭配「北投家徽」深度探索北投。 「湯祈福」溫泉主題走讀。設計/鄭培哲 「湯療癒」溫泉主題走讀。設計/鄭培哲 「湯樂園」溫泉主題走讀。設計/鄭培哲

此外，溫博館今年推出精緻可愛的溫泉湯碗，結合從前北投多獅團的背景，與插畫家知亞合作，繪製泡湯形象的溫泉小童與北投獅同樂的意象，並且與在地店家合作，讓文化與產業相結合，希望溫博館與在地能持續一同共好。 「來溫叨」23週年館慶限定溫泉湯碗，結合溫泉小童及北投獅一起泡澡同樂的可愛形象。 圖片提供/北投溫泉博物館

「山丘下的北投盛會」再現百年前北投溫泉遊園地

大浴場是北投溫泉博物館的精神象徵之所，溫博館在此特別策劃了「山丘下的北投盛會」展覽，延續著1913年北投公共浴場開幕後，隨即辦理的北投大納涼會的歷史脈絡，以「北投好行」、「北投好玩」、「北投好料」為主軸。將大浴池化身成巨大冰菓室，漂浮著三組充滿懷舊風味的冰品，一旁便是高窗打造的復古攤位，販賣著這三個主題。在冰品及櫥窗上陳列著各種模型，像是火車、人力車、蘇打水、舞踊等，說明北投當時最進步的交通建設，以及引進時下新興娛樂活動、飲食料理等，呈現出北投從溫泉地到舉辦納涼會的熱鬧面貌。 「山丘下的北投盛會」大浴池藝術装置，展出三座充滿懷舊風味的巨大刨冰。 圖片提供/西米設計 大浴池旁高窗打造復古攤位，販售著特展三個主題。 圖片提供/西米設計 「山丘下的北投盛會」特展特別繪製的6款明信片，呈現百年前納涼會的風華面貌。 圖片提供/西米設計

「其實在古蹟裡辦展覽並不容易」館長鍾兆佳說，因受嚴格的文化資產保存法規範，空間運用處處受限，如何設置藝術裝置、擺放說明牌及展示物件顯得困難重重，相當考驗團隊的技術。透過團隊專業的設計，以虛實合一的場景，演繹出百年前大正浪漫時期熱鬧非凡的祭典盛會，如同回到百年前北投的風華時光，讓人身歷其境。 館內懸掛滿滿的燈籠，如同回到百年前的大納涼會。 圖片提供/北投溫泉博物館

公共性的核心價值 共好的永續力量

北投，是一處讓人充滿回憶與擁有濃厚人情味的溫泉鄉，館長鍾兆佳說：「北投溫泉博物館作為北投地區的核心場館，其中最不可取代的核心價值，即為這座舊時公共浴場的『公共性』，眾人來到此處相遇、相互交流且平等。另北投溫泉博物館的誕生，來自於一群北投在地人的努力，承載了公民力量與社區團結的精神。因此，北投溫泉博物館在規劃每一場活動及展覽時，皆會延續這些重要的核心價值與精神。」另一大重心則是文化和產業兩者的串連，牽涉到所謂『跨界』，包含世代之間、城鄉之間、歷史之間等等，必須如何與這些不同價值對話，找到彼此共同往前邁進的可能性，成為共好的永續力量。 日本東京小杉湯舉辦「歡迎光臨小杉湯的台灣北投」台灣北投祭活動。 圖片提供/剣持悠大、樹音

疫情下的逆境翻轉「錢湯聚」開創國際交流新模式

這兩年來，在疫情衝擊下，人與人之間的實質交流與互動成為一大難題。今年溫博館在疫情期間，將危機化為轉機，進行了別出心裁的跨國交流，與同為文化資產的日本東京老字號澡堂小杉湯合作，溫博館將北投的風景、人物及北投代表性的物件全部打包送到日本東京，在東京小杉湯的浴池、鞋櫃及館內空間，舉辦臺灣北投祭，將台灣的蘋果西打、北投湯花粉、音樂卡帶等等特色商品搬進日本東京的小杉湯，在浴池中策展，以影像呈現北投的日常風景、用華語流行音樂帶出台灣氣息，還打造了可愛版的玩偶釣蝦場；泡湯區則有期間限定的漢方湯、鳳梨湯、北投白磺湯，彷彿一秒飛到台灣，讓日本人在疫情下也能跨國體驗、認識臺灣北投。 小杉湯展出北投湯花等特色名物，讓日本朋友們更加認識北投在地文化！ 圖片提供/郭晴芳 將北投之美以上百張照片呈現在小杉湯浴池中。 圖片提供/小杉湯 小杉湯舉辦台灣北投祭活動中，浴池裡的趣味台式釣蝦場。 圖片提供/剣持悠大、樹音

回到北投溫博館的場域，在大浴池展間一隅，透過文字、影像及物件，營造出小巧精緻、充滿溫度的展覽—「錢湯聚」臺日公共浴場展。「公共浴場」正是源自於日本歷史悠久的「錢湯」文化，本次特展以「錢湯」文化為主軸，向大家介紹日本最在地的庶民日常生活，也透過日本錢湯協會第一位提名的官方「錢湯大使」Stephanie Crohin引路，帶領大家一探公共澡堂的文化魅力，認識公共浴場中的藝術創作與歷史意義。 「錢湯聚」台日公共浴場展，以「錢湯」文化為主軸，展出的不只是精彩紀錄，更是台日友好的祝福。 圖片提供/北投溫泉博物館 「錢湯聚」特別邀請到日本錢湯大使．Stephanie Crohin擔任引路人，向大家介紹錢湯魅力！ 圖片提供/北投溫泉博物館

文化價值 創造唯一

館長鍾兆佳說：「北投的故事說也說不完，只怕沒時間聽。」北投溫泉博物館不斷透過極具巧思的規劃，傳遞北投在地珍貴的歷史、文化及人情味，一步步將歷史風華與當代生活疊合，讓溫博館成為眾人心目中的「唯一」。 北投溫泉博物館館長鍾兆佳。 攝影/莊智淵

北投溫泉博物館

Web. hotspringmuseum.taipei

Fb. 北投溫泉博物館 Beitou Hot Spring Museum