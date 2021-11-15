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盡情享用幸運加碼的農遊券 到宜花東主題休閒農場輕鬆玩

聯合新聞網 / Ciao潮旅
農場主人，也是建國百年女神農得主陳麗雪。 攝影/Ray
農場主人，也是建國百年女神農得主陳麗雪。 攝影/Ray

【撰文/Winnie、Aries Huang】

響應行政院農業委員會加碼推出NT$888元的「農遊券」及滿千登錄好禮週週抽活動，再加上振興5倍券，特別精選宜花東的休閒農場，引領暢玩花香茶產業，認識在地的特色農品，悠遊獨特的農村景觀，盡情吃喝玩樂大肆採買，還可以體驗好玩的DIY 主題農遊活動，歡迎踴躍下載活動APP，深入感受有溫度、有人味的農遊樂。

木渠多肉樂活農場入口綠廊是DIY座位區，挑個喜歡盆器與幾株多肉植物主配角，享受一下舒壓體驗。 攝影/盧大中
木渠多肉樂活農場入口綠廊是DIY座位區，挑個喜歡盆器與幾株多肉植物主配角，享受一下舒壓體驗。 攝影/盧大中

綠意療癒系製造所 宜蘭木渠多肉樂活農場

隱身在枕頭山休閒農業區，路旁「木渠」木牌引導，入口處的綠色廊道玲琅滿目吊掛佈置著各式空氣鳳梨、小株多肉植物、DIY道具，以及農場女主人黃麗華的植栽創作，尤其天生綠手指的她將各科多肉植物分株栽種，再擴大至殼斗（橡實）、蕨類、種子、空氣鳳梨、毬蘭、鹿角等繁殖，園區內搜集不少特殊品種，常常吸引植物迷來此尋寶，處處也可見一段藤蔓、一根樹枝、小盆器或瓦片鐵網，甚至櫟樹葉拓印燒製成陶器等生活小物搭培植哉，欽佩主人巧手變出的綠意創作，即使單純賞玩，一份下午茶就能閒坐一下午。

農場夫婦返鄉宜蘭，在枕頭山休閒農業區打造迷人的多肉植物世界。 攝影/盧大中
農場夫婦返鄉宜蘭，在枕頭山休閒農業區打造迷人的多肉植物世界。 攝影/盧大中
農場內不只多肉植栽，也有不少松鼠愛吃的橡實、蕨類、種子、空氣鳳梨、毬蘭、鹿角等特殊品種。 攝影/盧大中
農場內不只多肉植栽，也有不少松鼠愛吃的橡實、蕨類、種子、空氣鳳梨、毬蘭、鹿角等特殊品種。 攝影/盧大中

一多肉一世界 發揮創意打造專屬盆栽

被暱稱為多肉保姆的黃麗華希望讓更多人認識親近多肉植物，營運期間開放手作組盆活動，從選擇盆器開始，手提藤籃去園區內挑選多肉植物主角，再回到綠廊DIY區換盆、放土、植入與裝飾組合，過程療癒又放鬆，十分適合親子、情侶與家族同遊；現場也提供較大型多肉植物盆景創作販售，每一件都出自主人之手，獨一無二、匠心獨具。

多肉盆栽DIY療癒又放鬆，更能學到帶回家養得活秘訣。 攝影/盧大中
多肉盆栽DIY療癒又放鬆，更能學到帶回家養得活秘訣。 攝影/盧大中
種子教室也是特色之一，可預約進行種子DIY活動。 攝影/盧大中
種子教室也是特色之一，可預約進行種子DIY活動。 攝影/盧大中

進階版的種子手作課程則接受預約或不定期於官方粉絲專頁公告，園區內獨立一隅的種子木教室，擺滿主人精心蒐藏，是種子粉最愛，也是最佳自然教學體驗；對於喜歡蒔花弄草的女主人而言，讓園藝深入生活，綠意充盈角落是近兩年開放工作室的最大原因，「從我這裡帶回去多肉植物與空鳳都很好養活」木渠多肉樂活農場終將園藝植栽昇華為一件輕鬆完成的樂活事。現正是多肉植物舒展盛開的活力季節，安排一趟蘭陽秋遊，持農遊卷或紙本五倍振興卷消費皆可，將可愛的肉肉組合成小巧盆栽，看著賞著不自覺壓力煩惱消了一大半，這正是多肉植物的獨家魅力。Fb.木渠多肉花果農場 Ig. woodchu.succulent

下午茶中隨季節變換的桑椹汁或紅心芭樂汁出自主人新鮮手打。 攝影/盧大中
下午茶中隨季節變換的桑椹汁或紅心芭樂汁出自主人新鮮手打。 攝影/盧大中

有機香草能量迷宮花園 花蓮君達休閒農場

座落於中央山脈腳下，位於吉安鄉的「「君達休閒農場」創辦於1987年，為臺灣第一家獲得有機認證的休閒農場，是以香草為核心的農場，堅持友善大地，以無毒有機方式栽培種植薰衣草、迷迭香、薄荷、萬壽菊、鼠尾草等多種香草植物，因此空氣中瀰漫著淡淡香草氣息，清風拂面、芳香襲來，使人格外清爽愉悅。

全臺唯一的芳香療癒香草能量圓形迷宮，以各式香草植物組成。 圖片提供/君達休閒農場
全臺唯一的芳香療癒香草能量圓形迷宮，以各式香草植物組成。 圖片提供/君達休閒農場

園區最大特色是打造全臺唯一的芳香療癒香草能量圓形迷宮，以各式香草植物組成四個半圓，中央圍繞著一棵澳洲茶樹，獨特設計方式獲得著作權，這也是一座 療癒花園Herb garden」，漫步於香草迷宮裡，配合呼吸吐納、手摸香草，身心立即獲得解壓的舒暢感。其它美麗造景，規劃有迷迭小徑、香草隧道、落羽松秘境等舒適綠地，同時重視生態保育，成為螢火蟲、白鷺鷥、五色鳥再現的友善棲地。

以無毒有機方式栽培種植薰衣草、迷迭香鼠尾草等多種香草植物。 圖片提供/君達休閒農場
以無毒有機方式栽培種植薰衣草、迷迭香鼠尾草等多種香草植物。 圖片提供/君達休閒農場

七感療癒的美麗造景 深深治癒身心靈

香草不僅是觀賞、觸摸而已，「君達休閒農場」提供各種有機香草生態體驗，多樣化的香草知識，香草相關的天然保養、彩妝、日常用品、紓壓精油和香草廚藝教室，供應手感烘焙的香草麵包及蛋糕、新鮮香草茶、咖啡以及自有香草產品、香草盆栽，花蓮在地有機小農產品與料理、特色商品等。

親子農場裡還可以在一畝田實際採收農作物，感受自然田園風光。 圖片提供/君達休閒農場
親子農場裡還可以在一畝田實際採收農作物，感受自然田園風光。 圖片提供/君達休閒農場

最吸引遊客的是多樣化DIY課程，取材大自然，發揮創意，很適合親子同樂，如香草植物拓染，可製作獨一無二的香草手帕，手作充滿芬芳的香草苔球、香草香氛花圈，可調出自己喜歡香味的有機香草包和香草精油項鍊，以及香草壓花書籤等活動，做為此次旅程的記憶留念，想要全然沉浸於香草的世界裡，可選擇入住升級的「秧悅美地度假酒店」創新加值香草七感體驗，帶來休閒度假新感受。歡迎憑振興券、農遊券在農場消費，另外餐飲可享優惠價，再享免收服務費。

調出自己喜歡香味的香草精油項鍊，獨一無二。 圖片提供/君達休閒農場
調出自己喜歡香味的香草精油項鍊，獨一無二。 圖片提供/君達休閒農場
取材大自然，發揮創意，手作充滿芬芳的香草苔球。 圖片提供/君達休閒農場
取材大自然，發揮創意，手作充滿芬芳的香草苔球。 圖片提供/君達休閒農場
入住秧悅美地度假酒店的舒適客房，可以整日與香草為伴，還能入浴泡澡，在香氛中沉睡。 圖片提供/君達休閒農場
入住秧悅美地度假酒店的舒適客房，可以整日與香草為伴，還能入浴泡澡，在香氛中沉睡。 圖片提供/君達休閒農場

君達休閒農場

Web. www.yinsherb.com.tw

Fb. 君達香草吃喝玩樂趣/君達休閒農場/君達集團

茶品體驗好吃又好玩 臺東佳芳有機茶園

鄰近初鹿牧場的「佳芳有機茶園」同時是亮點茶莊，也通過特色農遊場域認證的「佳芳有機茶園」，位於花東縱谷的台地上，綿延山巒與茶園交織一幅濃綠景象再配上藍藍的天，穿上斗笠、袖套、揹著茶簍，遊客個個成了採茶姑娘，也成了打卡的熱門畫面。

穿上斗笠、袖套、揹著茶簍，親自體驗採茶樂。 圖片提供/佳芳有機茶園
穿上斗笠、袖套、揹著茶簍，親自體驗採茶樂。 圖片提供/佳芳有機茶園

這裡的茶請放心採，在神農獎得主陳麗雪這位女神農的堅持下，完全不用化學肥料、殺草劑與農藥，使用自然生態法種植臺灣原生種茶，通過有機認證管理。「佳芳」的紅烏龍底蘊醇厚柔和，水色琥珀橙紅，帶有果香、蜜香甜味，今年更榮獲比利時-2021國際風味暨品質評鑑 ITQi三星頂級美味獎章，真是臺灣之光！

歡迎到「佳芳有機茶園」品名與選購各式臺灣原生好茶。 圖片提供/佳芳有機茶園
歡迎到「佳芳有機茶園」品名與選購各式臺灣原生好茶。 圖片提供/佳芳有機茶園

現榨綠茶汁 手作茶蛋捲及炒冰淇淋

在「佳芳」可以品茗紅烏龍、高山茶，還可參加現採茶葉、觀察茶園生態活動，更佩服得是農場主人推出的茶品DIY體驗，內容新鮮有創意，讓大家玩得不亦樂乎，去年即榮獲十大臺灣特色茶旅行設計獎；像是現打綠茶汁，選用現採新鮮有機綠茶葉調合梅醬汁、蜂蜜及水，好喝到令人難忘。以麵粉、蛋白、奶油再調入綠茶葉或是紅烏龍茶所做的DIY茶蛋捲，淡淡茶香味加上香酥餅皮，也是讓人欲罷不能。今年新推出手炒冰淇淋，以綠茶汁融入鮮奶和奶油在炒冰機上炒冰，帶有清新的滋味，綿密香甜滿足味蕾。

今年新推出的手炒冰淇淋DIY，帶有清新茶滋味。 圖片提供/佳芳有機茶園
今年新推出的手炒冰淇淋DIY，帶有清新茶滋味。 圖片提供/佳芳有機茶園
DIY茶蛋捲，淡淡茶香味加上香酥餅皮，讓人欲罷不能。 攝影/Ray
DIY茶蛋捲，淡淡茶香味加上香酥餅皮，讓人欲罷不能。 攝影/Ray

「佳芳有機茶園」現正推出「跟著臺東水果趣找茶」活動，與異業合作，內容包括農事及體驗項目，分為A.採茶/綠茶汁/茶蛋捲，B.佳芳茶園風味餐，C1.蜜糖土司趣玩水果樂，C2.初走跟著釋迦趣麻吉，C3.茶研觀皂趣玩香草樂（C項目3選1），D.加贈木虌果汁+麥塊酥伴手禮一份，四項食農教育課加風味餐優惠價至110.12.15日止，歡迎使用農遊券參加。

佳芳有機茶園

Web. www.taiwan-tea.net

Fb. 佳芳有機茶園

※歡迎踴躍下載農遊券APP，農遊券活動官網888.coa.gov.tw

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盡情享用幸運加碼的農遊券 特色主題休閒農場輕鬆玩

越深入臺灣農漁村，越發現這片土地的種種美好。響應行政院農業委員會加碼推出NT$888元的「農遊券」及滿千登錄好禮週週抽活動，再加上振興5倍券，特別精選北中部的休閒農場，引領暢玩漁果農產業，認識在地的特色農品，盡情吃喝玩樂大肆採買，還可以體驗好玩的DIY主題農遊活動，深入感受有溫度、有人味的農遊樂。

盡情享用幸運加碼的農遊券 到宜花東主題休閒農場輕鬆玩

響應行政院農業委員會加碼推出NT$888元的「農遊券」及滿千登錄好禮週週抽活動，再加上振興5倍券，特別精選宜花東的休閒農場，引領暢玩花香茶產業，認識在地的特色農品，悠遊獨特的農村景觀，盡情吃喝玩樂大肆採買，還可以體驗好玩的DIY 主題農遊活動，歡迎踴躍下載活動APP，深入感受有溫度、有人味的農遊樂。

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