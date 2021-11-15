快訊

無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

白挨針？想出國恐再混打2劑疫苗 高端回應了

盡情享用幸運加碼的農遊券 特色主題休閒農場輕鬆玩

聯合新聞網 / Ciao潮旅
看魚、摸魚、吃魚、充分體驗當一天漁夫，能夠更親近認識鱘龍魚。 圖片提供/千戶傳奇生態農場
看魚、摸魚、吃魚、充分體驗當一天漁夫，能夠更親近認識鱘龍魚。 圖片提供/千戶傳奇生態農場

【撰文/Winnie、Aries Huang】

越深入臺灣農漁村，越發現這片土地的種種美好。響應行政院農業委員會加碼推出NT$888元的「農遊券」及滿千登錄好禮週週抽活動，再加上振興5倍券，特別精選北中部的休閒農場，引領暢玩漁果農產業，認識在地的特色農品，悠遊獨特的農村景觀，盡情吃喝玩樂大肆採買，還可以體驗好玩的DIY主題農遊活動，歡迎踴躍下載農遊券活動APP，深入感受有溫度、有人味的農遊樂。

在三峽山裡當一天樂活漁夫 千戶傳奇生態農場

好山、好水、好空氣，是將鱘龍魚養殖出風味淡雅無腥味的成功條件，位於乾淨清澈大豹溪上游是「千戶傳奇生態農場」得天獨厚的地理環境，剛好可與滿月圓的綠林探秘、嬉遊山溪規劃一整路吃喝玩樂還兼健體養生快活之旅。

位於大豹溪上游的絕佳地利位置，清澈乾淨的山泉水是養殖成功首要條件。 攝影/盧大中
位於大豹溪上游的絕佳地利位置，清澈乾淨的山泉水是養殖成功首要條件。 攝影/盧大中

看魚摸魚吃鮮魚 漁事農場的難得體驗

農場主人林典談起花費30餘年的養殖心血，希望讓「全身是寶」的鱘龍魚價值更為大眾所熟知，頂級食材走入生活，從需要火候刀工的大宴佳餚到口味平易近人的小吃飲品皆可入菜，因此在養殖產銷與開放觀光的結合體驗上主打「一天漁夫」與「農村廚房」，從漁場導覽解說開始，讓遊客不僅看魚、吃魚，甚至可以換裝當個漁夫，下水摸魚、抱魚以及親子DIY魚排，也能由農場女主人帶領大家親自下廚料理，認識親近超高營養價值的鱘龍鮮魚，為最愛家人學回幾道拿手好魚料理一起分享。

鱘龍魚可刺身切片、清蒸酥炸、養生煲湯，甚至還能做成令人驚奇的膠原蛋白珍奶。 圖片提供/千戶傳奇生態農場
鱘龍魚可刺身切片、清蒸酥炸、養生煲湯，甚至還能做成令人驚奇的膠原蛋白珍奶。 圖片提供/千戶傳奇生態農場

帶上五倍振興卷或農遊券，推薦必嚐料理組合，目前農場針對用餐人數同時推出合菜與個人套餐，生魚切片、清蒸酥炸、養生煲湯，搭配在地風味菜，滿滿一桌澎湃又美味；四人同行即可接受預約的農村廚房體驗，則從多道中挑選最有興趣料理，鱘龍魚滷肉飯、香煎鱘龍魚，甚至還能做成令人驚奇的膠原蛋白珍奶。

農村廚房的親子料理也是主打漁場體驗活動之一。 圖片提供/千戶傳奇生態農場
農村廚房的親子料理也是主打漁場體驗活動之一。 圖片提供/千戶傳奇生態農場

別忘了捎上伴手禮，一身都是寶的鱘龍魚，被製作成擁有產銷履歷、品質嚴選的膠原蛋白凍飲、生鮮鱘龍魚肉、鱘龍魚頭、鱘龍魚一夜干、鱘龍魚骨精粹與養生鱘骨湯等，急凍分裝為剛好份量，在家也能享用從肉到骨、精華凍飲到熱騰煲湯的各式鱘龍魚鮮美滋味。走一趟「千戶傳奇生態農場」，既能認識親民又頂級的宮廷級食材，又可體驗在山林當漁夫的新奇經歷，太美妙了！

魚肉肉質鮮嫩Ｑ彈，湯品則喝得到滿滿膠原蛋白。 攝影/盧大中
魚肉肉質鮮嫩Ｑ彈，湯品則喝得到滿滿膠原蛋白。 攝影/盧大中

千戶傳奇生態農場

Web. www.fishfarm.tw

Fb. 千戶傳奇生態農場

東勢品嚐鮮採甜柿 黃澄澄桶柑 水寨一方休閒農場

位於公車站牌「橫龍」旁，隸屬「梨之鄉休閒農業區」的「水寨一方休閒農場」地理位置明顯，親切熱情的農場主人羅容欽與妻子李素秋一起管理果園、友善栽種，並賦予農場更多休閒樂趣要與大家分享。「水寨」是客家話「瀑布」發音，因果園附近有處小瀑布，身為客家人的羅容欽便以此為農場命名。

親切熱情的農場主人羅容欽友善栽種，賦予農場更多休閒樂趣。 攝影/盧大中
親切熱情的農場主人羅容欽友善栽種，賦予農場更多休閒樂趣。 攝影/盧大中

生態導覽觀察 親子採果與客家美食DIY

整座農場占地近3000坪，夏季栽種楊梅、火龍果，秋天為甜柿季節，12月至春天3月前主要生產臍橙、桶柑等，加上不定期的驚喜是洛神花、樹葡萄等作物，只要先行預約，就可以親手把美味好吃的水果帶回家。看著滿園結實累累景象，很難想像羅容欽原本對農業一竅不通，他說原本在北部從事設備相關工作30年，不捨年邁父親農事太勞累，因此2015年決定回鄉農夫，慢慢摸索，並積極至農業局上課增進農業知識。為了讓大家吃得安心，使用自然的生態循環方式「草生栽培」，並減少用藥，造就農場生態非常豐富，主人還會不時拍照於現場展示及在FB上分享。

水寨一方休閒農場的臍橙、桶柑到了來年一月正好採收。 攝影/盧大中
水寨一方休閒農場的臍橙、桶柑到了來年一月正好採收。 攝影/盧大中

更與石虎保育協會合作，經營對石虎友善的耕作環境與棲地，協會還幸運地捕捉到石虎經過的珍貴畫面，讓主人一家人好開心。為了讓遊客也能體驗農村生活，農場同時取得「特色農業旅遊場域認證」，除了提供農場導覽、生態觀察、親子採果外，還推出客家米食豬籠粄DIY活動，現場也有販售自家所做，天然百分百的甜柿果乾、洛神花果醬及在地農產品。

現場可參與客家米食豬籠粄DIY活動。 圖片提供/水寨一方休閒農場
現場可參與客家米食豬籠粄DIY活動。 圖片提供/水寨一方休閒農場
自家所做，天然百分百的甜柿果乾。 攝影/盧大中
自家所做，天然百分百的甜柿果乾。 攝影/盧大中

羅容欽竭誠歡迎使用農遊券可抵農場任何消費，建議到整個「梨之鄉休閒農業區」走走，欣賞優美農村景觀，品嘗在地各式美味，目前還有藝術家駐村創作的地景藝術，展出至11月底，更添農村亮點，在農場就可看到囉！

週邊其他順遊體驗可洽梨之鄉休閒農業區遊客中心。
週邊其他順遊體驗可洽梨之鄉休閒農業區遊客中心。
藝術家張祐齡運用水梨、石虎等意象，彩繪水寨一方農場的藝術牆。 攝影/盧大中
藝術家張祐齡運用水梨、石虎等意象，彩繪水寨一方農場的藝術牆。 攝影/盧大中

水寨一方休閒農場

Web. luoyuki2.wixsite.com/donshi

Fb. 水寨一方休閒農場

自然農法栽種巨峰葡萄 彰化奈米休閒農場

令人佩服，位於南勢村的「奈米休閒農場」的主人黃錫瑋場長在接下歷代相傳的葡萄產業，秉持愛護地球精神，堅持採有機農業的天然栽培方式，在二十餘年的苦心研究下，曾歷經4年多無收成，終於成功種植出全程不噴灑農藥，沒有化學肥料的安心葡萄，每年經過農委會農藥所及SGS檢驗無農藥殘留雙重驗證，保證無農藥殘留，簡單沖洗後整顆連皮帶籽皆可放心食用。

農場主人黃錫瑋場長年致力於推動無毒有機自然栽種。 攝影/盧大中
農場主人黃錫瑋場長年致力於推動無毒有機自然栽種。 攝影/盧大中

均勻分布白色果粉 吃葡萄可不吐葡萄皮

友善土地，大自然回饋最美麗的畫面，整座「奈米休閒農場」很適合拍照打卡，瞧大鄧柏花、金露花、圓仔花、七里香開的好美，加上園區造景、生態池，蝴蝶飛舞，甲蟲活躍，更適合親子同遊，當個半日農夫，在綠藤枝葉茂盛的葡萄園親自動手摘葡萄，這裡主要種植巨峰葡萄、蜜紅葡萄、金香葡萄，串串果實纍纍飽滿，均勻分布的白色果粉含有豐富維他命與抗氧化劑元素，香甜可口又多汁，無籽喜樂葡萄剔透黃綠色風味獨特很珍貴，皆讓人忍不住一顆接一顆停不了手，難怪識貨老饕每年都會密切注意農場葡萄二季的採收期，其它還種有百香果、芭樂、木瓜等，大享採果樂趣。

圖片提供/奈米休閒農場
圖片提供/奈米休閒農場
看著果實飽滿的紫色葡萄是不是很誘人呢？ 圖片提供/奈米休閒農場
看著果實飽滿的紫色葡萄是不是很誘人呢？ 圖片提供/奈米休閒農場
圖片提供/奈米休閒農場
圖片提供/奈米休閒農場

除了提供預約採果、園區導覽外，徜徉在葡萄藤架下的庭園咖啡享受下午茶及葡萄蔬食養生餐，當微風輕拂、分外愜意。農產另有生產純釀葡萄醋、手工葡萄酥，完全不加一滴水及化學添加物，富有葡萄酸香天然風味，也是最好的伴手禮。農場主人歡迎使用農遊券，可抵農場任何消費，但種水果真得是靠天吃飯，葡萄成熟時期最怕連續下雨，所以場長再三叮嚀，葡萄產季開放採果請事先來電了解和預約，想要訂購安心葡萄請記得看農場FB的訊息，手腳要快喔！Fb.奈米休閒農場-naimifarm

親子一起小心翼翼的採摘葡萄大享採果樂趣。 圖片提供/奈米休閒農場
親子一起小心翼翼的採摘葡萄大享採果樂趣。 圖片提供/奈米休閒農場
自製生產手工葡萄酥，富有葡萄酸香天然風味，是最好的伴手禮。 圖片提供/奈米休閒農場
自製生產手工葡萄酥，富有葡萄酸香天然風味，是最好的伴手禮。 圖片提供/奈米休閒農場

枋寮獨一無二世界辣椒博物館 蘭欣辣汗花果休閒農場

喜歡吃辣嗎？往墾丁屏鵝公路北上水底寮加油站後方，「蘭欣辣汗花果休閒農場」專植少見的世界各品種辣椒及生產辣椒醬，也是一處開心農場，位處環境優美，一望無際的視野，東側有大武山、大漢山山脈，西側有枋寮觀光漁港，尤其是景觀餐廳紅白相間的建築外觀，在藍天的襯托下更吸睛，適合自拍留影，美極了。

景觀餐廳紅白相間的建築外觀，在藍天的襯托下更吸睛。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場
景觀餐廳紅白相間的建築外觀，在藍天的襯托下更吸睛。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場

極辣之大成 自產天下第一辣椒醬醬

軍職退伍下來，農場主人戴輝榮回鄉經營民宿，幾年後投入務農的生活，他認為要與市場區隔，就要種不一樣的，於是他選擇市場上較少見之品種，建置溫室種植死神、毒蠍椒、鬼椒、巧克力辣椒、墨西哥殺手等，因為枋寮的氣候乾燥溫暖，有充足日照和微微海風，很適合辣椒生長，果然以遵循古法釀造，自產的天然死神辣椒醬，榮獲SGS世界第一辣度王比賽的冠軍，千里達毒辣椒醬獲亞軍，印度鬼辣椒醬得到季軍，是嗜吃辣的必配天然調味聖品，另外推出的朝天辣椒醬，墨西哥開胃蔭椒更是煮剝皮辣椒雞湯的好佐料，充滿濃郁香氣、底蘊深厚、越陳越香，是絕佳的伴手禮。

農場主人戴輝榮親自導覽解說生動有趣。 攝影/盧大中
農場主人戴輝榮親自導覽解說生動有趣。 攝影/盧大中
攝影/盧大中
攝影/盧大中
遵循古法釀造，自產的各式天然辣椒醬。 攝影/盧大中
遵循古法釀造，自產的各式天然辣椒醬。 攝影/盧大中

在地深耕超過二十五年，於主人用心經營下，「蘭欣辣汗花果休閒農場」服務多元完善，小朋友能夠在草地上奔跑、玩沙、了解自然生態，親子一起親自採摘辣椒、蔬菜、瓜果，參與食農教育及田間農作，另推出多項的DIY活動，像是辣椒盆栽種植、DIY辣椒醬製作、手做薑黃染布、手作蔥油餅等好玩好吃又能長知識，還可以帶回家。另提供產地到餐桌味美的火鍋餐飲，想要枋寮玩透透，可以入住「蘭欣山莊」或是「蘭榮民宿」平價質優風格旅宿。歡迎使用農遊券，同樣可抵農場的任何消費，相約一起來感受農場熱辣的真情招待！

大家一來體驗香濃的辣椒醬DIY製作。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場
大家一來體驗香濃的辣椒醬DIY製作。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場
提供產地到餐桌味美，湯頭尚讚的火鍋餐飲。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場
提供產地到餐桌味美，湯頭尚讚的火鍋餐飲。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場
可以入住「蘭欣山莊」或是「蘭榮民宿」平價質優風格旅宿。 攝影/盧大中
可以入住「蘭欣山莊」或是「蘭榮民宿」平價質優風格旅宿。 攝影/盧大中

蘭欣辣汗花果休閒農場

Web. www.lansin-villa.tw

Fb. 蘭欣辣汗美食景觀餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、蘭欣山莊、蘭榮民宿

※歡迎踴躍下載農遊券APP，農遊券活動官網https://888.coa.gov.tw/

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

盡情享用幸運加碼的農遊券 特色主題休閒農場輕鬆玩

越深入臺灣農漁村，越發現這片土地的種種美好。響應行政院農業委員會加碼推出NT$888元的「農遊券」及滿千登錄好禮週週抽活動，再加上振興5倍券，特別精選北中部的休閒農場，引領暢玩漁果農產業，認識在地的特色農品，盡情吃喝玩樂大肆採買，還可以體驗好玩的DIY主題農遊活動，深入感受有溫度、有人味的農遊樂。

盡情享用幸運加碼的農遊券 到宜花東主題休閒農場輕鬆玩

響應行政院農業委員會加碼推出NT$888元的「農遊券」及滿千登錄好禮週週抽活動，再加上振興5倍券，特別精選宜花東的休閒農場，引領暢玩花香茶產業，認識在地的特色農品，悠遊獨特的農村景觀，盡情吃喝玩樂大肆採買，還可以體驗好玩的DIY 主題農遊活動，歡迎踴躍下載活動APP，深入感受有溫度、有人味的農遊樂。

驚艷味蕾 來自南投的原粹檸檬塔 感動新上市

一顆顆療癒人心，絕美的鮮黃檸檬塔，帶來酸甜清爽的新滋味，於今年年中誕生的「瀾島de GRATO」一推出即征服甜點控的味蕾，品牌創辦人Dennis希望讓大家品賞埔里在地的美好，分享更多手作幸福感，同時傳遞對於追求夢想的初心，你也可以勇敢做自己。

2021嘉義市購物節盛情款待 住宿送600消費500抽汽車

每年最期盼的「嘉義市購物節」11月開跑囉，除了住宿送600嘉遊金、消費累積500抽汽車，嘉義市政府再推出電子支付專屬獎以及滿千送百和嘉倍券等多項好康，歡迎大家來嘉義市盡情吃喝玩樂拿大獎滿載而歸。

烏來 x 谷關溫泉療癒旅

天冷就想要泡在暖呼呼的湯泉裡，在台灣太幸福，就近不遠就可以享受溫泉，置身在美景山林裡沉浸於氤氳水氣裡。來吧！相約來一趟溫泉旅，烏來的泉質向來很有名，或至谷關用溫泉療癒身心，讓身體溫暖了，還可以順遊景點，溫泉假期總是滿載回憶與收穫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。