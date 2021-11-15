盡情享用幸運加碼的農遊券 特色主題休閒農場輕鬆玩

【撰文/Winnie、Aries Huang】

越深入臺灣農漁村，越發現這片土地的種種美好。響應行政院農業委員會加碼推出NT$888元的「農遊券」及滿千登錄好禮週週抽活動，再加上振興5倍券，特別精選北中部的休閒農場，引領暢玩漁果農產業，認識在地的特色農品，悠遊獨特的農村景觀，盡情吃喝玩樂大肆採買，還可以體驗好玩的DIY主題農遊活動，歡迎踴躍下載農遊券活動APP，深入感受有溫度、有人味的農遊樂。

在三峽山裡當一天樂活漁夫 千戶傳奇生態農場

好山、好水、好空氣，是將鱘龍魚養殖出風味淡雅無腥味的成功條件，位於乾淨清澈大豹溪上游是「千戶傳奇生態農場」得天獨厚的地理環境，剛好可與滿月圓的綠林探秘、嬉遊山溪規劃一整路吃喝玩樂還兼健體養生快活之旅。 位於大豹溪上游的絕佳地利位置，清澈乾淨的山泉水是養殖成功首要條件。 攝影/盧大中

看魚摸魚吃鮮魚 漁事農場的難得體驗

農場主人林典談起花費30餘年的養殖心血，希望讓「全身是寶」的鱘龍魚價值更為大眾所熟知，頂級食材走入生活，從需要火候刀工的大宴佳餚到口味平易近人的小吃飲品皆可入菜，因此在養殖產銷與開放觀光的結合體驗上主打「一天漁夫」與「農村廚房」，從漁場導覽解說開始，讓遊客不僅看魚、吃魚，甚至可以換裝當個漁夫，下水摸魚、抱魚以及親子DIY魚排，也能由農場女主人帶領大家親自下廚料理，認識親近超高營養價值的鱘龍鮮魚，為最愛家人學回幾道拿手好魚料理一起分享。 鱘龍魚可刺身切片、清蒸酥炸、養生煲湯，甚至還能做成令人驚奇的膠原蛋白珍奶。 圖片提供/千戶傳奇生態農場

帶上五倍振興卷或農遊券，推薦必嚐料理組合，目前農場針對用餐人數同時推出合菜與個人套餐，生魚切片、清蒸酥炸、養生煲湯，搭配在地風味菜，滿滿一桌澎湃又美味；四人同行即可接受預約的農村廚房體驗，則從多道中挑選最有興趣料理，鱘龍魚滷肉飯、香煎鱘龍魚，甚至還能做成令人驚奇的膠原蛋白珍奶。 農村廚房的親子料理也是主打漁場體驗活動之一。 圖片提供/千戶傳奇生態農場

別忘了捎上伴手禮，一身都是寶的鱘龍魚，被製作成擁有產銷履歷、品質嚴選的膠原蛋白凍飲、生鮮鱘龍魚肉、鱘龍魚頭、鱘龍魚一夜干、鱘龍魚骨精粹與養生鱘骨湯等，急凍分裝為剛好份量，在家也能享用從肉到骨、精華凍飲到熱騰煲湯的各式鱘龍魚鮮美滋味。走一趟「千戶傳奇生態農場」，既能認識親民又頂級的宮廷級食材，又可體驗在山林當漁夫的新奇經歷，太美妙了！ 魚肉肉質鮮嫩Ｑ彈，湯品則喝得到滿滿膠原蛋白。 攝影/盧大中

千戶傳奇生態農場

Web. www.fishfarm.tw

Fb. 千戶傳奇生態農場

東勢品嚐鮮採甜柿 黃澄澄桶柑 水寨一方休閒農場

位於公車站牌「橫龍」旁，隸屬「梨之鄉休閒農業區」的「水寨一方休閒農場」地理位置明顯，親切熱情的農場主人羅容欽與妻子李素秋一起管理果園、友善栽種，並賦予農場更多休閒樂趣要與大家分享。「水寨」是客家話「瀑布」發音，因果園附近有處小瀑布，身為客家人的羅容欽便以此為農場命名。 親切熱情的農場主人羅容欽友善栽種，賦予農場更多休閒樂趣。 攝影/盧大中

生態導覽觀察 親子採果與客家美食DIY

整座農場占地近3000坪，夏季栽種楊梅、火龍果，秋天為甜柿季節，12月至春天3月前主要生產臍橙、桶柑等，加上不定期的驚喜是洛神花、樹葡萄等作物，只要先行預約，就可以親手把美味好吃的水果帶回家。看著滿園結實累累景象，很難想像羅容欽原本對農業一竅不通，他說原本在北部從事設備相關工作30年，不捨年邁父親農事太勞累，因此2015年決定回鄉農夫，慢慢摸索，並積極至農業局上課增進農業知識。為了讓大家吃得安心，使用自然的生態循環方式「草生栽培」，並減少用藥，造就農場生態非常豐富，主人還會不時拍照於現場展示及在FB上分享。 水寨一方休閒農場的臍橙、桶柑到了來年一月正好採收。 攝影/盧大中

更與石虎保育協會合作，經營對石虎友善的耕作環境與棲地，協會還幸運地捕捉到石虎經過的珍貴畫面，讓主人一家人好開心。為了讓遊客也能體驗農村生活，農場同時取得「特色農業旅遊場域認證」，除了提供農場導覽、生態觀察、親子採果外，還推出客家米食豬籠粄DIY活動，現場也有販售自家所做，天然百分百的甜柿果乾、洛神花果醬及在地農產品。 現場可參與客家米食豬籠粄DIY活動。 圖片提供/水寨一方休閒農場 自家所做，天然百分百的甜柿果乾。 攝影/盧大中

羅容欽竭誠歡迎使用農遊券可抵農場任何消費，建議到整個「梨之鄉休閒農業區」走走，欣賞優美農村景觀，品嘗在地各式美味，目前還有藝術家駐村創作的地景藝術，展出至11月底，更添農村亮點，在農場就可看到囉！ 週邊其他順遊體驗可洽梨之鄉休閒農業區遊客中心。 藝術家張祐齡運用水梨、石虎等意象，彩繪水寨一方農場的藝術牆。 攝影/盧大中

水寨一方休閒農場

Web. luoyuki2.wixsite.com/donshi

Fb. 水寨一方休閒農場

自然農法栽種巨峰葡萄 彰化奈米休閒農場

令人佩服，位於南勢村的「奈米休閒農場」的主人黃錫瑋場長在接下歷代相傳的葡萄產業，秉持愛護地球精神，堅持採有機農業的天然栽培方式，在二十餘年的苦心研究下，曾歷經4年多無收成，終於成功種植出全程不噴灑農藥，沒有化學肥料的安心葡萄，每年經過農委會農藥所及SGS檢驗無農藥殘留雙重驗證，保證無農藥殘留，簡單沖洗後整顆連皮帶籽皆可放心食用。 農場主人黃錫瑋場長年致力於推動無毒有機自然栽種。 攝影/盧大中

均勻分布白色果粉 吃葡萄可不吐葡萄皮

友善土地，大自然回饋最美麗的畫面，整座「奈米休閒農場」很適合拍照打卡，瞧大鄧柏花、金露花、圓仔花、七里香開的好美，加上園區造景、生態池，蝴蝶飛舞，甲蟲活躍，更適合親子同遊，當個半日農夫，在綠藤枝葉茂盛的葡萄園親自動手摘葡萄，這裡主要種植巨峰葡萄、蜜紅葡萄、金香葡萄，串串果實纍纍飽滿，均勻分布的白色果粉含有豐富維他命與抗氧化劑元素，香甜可口又多汁，無籽喜樂葡萄剔透黃綠色風味獨特很珍貴，皆讓人忍不住一顆接一顆停不了手，難怪識貨老饕每年都會密切注意農場葡萄二季的採收期，其它還種有百香果、芭樂、木瓜等，大享採果樂趣。 圖片提供/奈米休閒農場 看著果實飽滿的紫色葡萄是不是很誘人呢？ 圖片提供/奈米休閒農場 圖片提供/奈米休閒農場

除了提供預約採果、園區導覽外，徜徉在葡萄藤架下的庭園咖啡享受下午茶及葡萄蔬食養生餐，當微風輕拂、分外愜意。農產另有生產純釀葡萄醋、手工葡萄酥，完全不加一滴水及化學添加物，富有葡萄酸香天然風味，也是最好的伴手禮。農場主人歡迎使用農遊券，可抵農場任何消費，但種水果真得是靠天吃飯，葡萄成熟時期最怕連續下雨，所以場長再三叮嚀，葡萄產季開放採果請事先來電了解和預約，想要訂購安心葡萄請記得看農場FB的訊息，手腳要快喔！Fb.奈米休閒農場-naimifarm 親子一起小心翼翼的採摘葡萄大享採果樂趣。 圖片提供/奈米休閒農場 自製生產手工葡萄酥，富有葡萄酸香天然風味，是最好的伴手禮。 圖片提供/奈米休閒農場

枋寮獨一無二世界辣椒博物館 蘭欣辣汗花果休閒農場

喜歡吃辣嗎？往墾丁屏鵝公路北上水底寮加油站後方，「蘭欣辣汗花果休閒農場」專植少見的世界各品種辣椒及生產辣椒醬，也是一處開心農場，位處環境優美，一望無際的視野，東側有大武山、大漢山山脈，西側有枋寮觀光漁港，尤其是景觀餐廳紅白相間的建築外觀，在藍天的襯托下更吸睛，適合自拍留影，美極了。 景觀餐廳紅白相間的建築外觀，在藍天的襯托下更吸睛。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場

極辣之大成 自產天下第一辣椒醬醬

軍職退伍下來，農場主人戴輝榮回鄉經營民宿，幾年後投入務農的生活，他認為要與市場區隔，就要種不一樣的，於是他選擇市場上較少見之品種，建置溫室種植死神、毒蠍椒、鬼椒、巧克力辣椒、墨西哥殺手等，因為枋寮的氣候乾燥溫暖，有充足日照和微微海風，很適合辣椒生長，果然以遵循古法釀造，自產的天然死神辣椒醬，榮獲SGS世界第一辣度王比賽的冠軍，千里達毒辣椒醬獲亞軍，印度鬼辣椒醬得到季軍，是嗜吃辣的必配天然調味聖品，另外推出的朝天辣椒醬，墨西哥開胃蔭椒更是煮剝皮辣椒雞湯的好佐料，充滿濃郁香氣、底蘊深厚、越陳越香，是絕佳的伴手禮。 農場主人戴輝榮親自導覽解說生動有趣。 攝影/盧大中 攝影/盧大中 遵循古法釀造，自產的各式天然辣椒醬。 攝影/盧大中

在地深耕超過二十五年，於主人用心經營下，「蘭欣辣汗花果休閒農場」服務多元完善，小朋友能夠在草地上奔跑、玩沙、了解自然生態，親子一起親自採摘辣椒、蔬菜、瓜果，參與食農教育及田間農作，另推出多項的DIY活動，像是辣椒盆栽種植、DIY辣椒醬製作、手做薑黃染布、手作蔥油餅等好玩好吃又能長知識，還可以帶回家。另提供產地到餐桌味美的火鍋餐飲，想要枋寮玩透透，可以入住「蘭欣山莊」或是「蘭榮民宿」平價質優風格旅宿。歡迎使用農遊券，同樣可抵農場的任何消費，相約一起來感受農場熱辣的真情招待！ 大家一來體驗香濃的辣椒醬DIY製作。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場 提供產地到餐桌味美，湯頭尚讚的火鍋餐飲。 圖片提供/蘭欣辣汗花果休閒農場 可以入住「蘭欣山莊」或是「蘭榮民宿」平價質優風格旅宿。 攝影/盧大中

蘭欣辣汗花果休閒農場

Web. www.lansin-villa.tw

Fb. 蘭欣辣汗美食景觀餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、蘭欣山莊、蘭榮民宿

※歡迎踴躍下載農遊券APP，農遊券活動官網https://888.coa.gov.tw/