2021嘉義市購物節盛情款待 住宿送600消費500抽汽車

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每年最期盼的「嘉義市購物節」11月開跑囉，除了住宿送600嘉遊金、消費累積500抽汽車，嘉義市政府再推出電子支付專屬獎以及滿千送百和嘉倍券等多項好康，歡迎大家來嘉義市盡情吃喝玩樂拿大獎滿載而歸。 圖片提供/嘉義市政府

嘉義市擁有歷史古蹟、博物館、主題故事館、藝術村落、觀光工廠等特色景點，帶來不同面向、饒富知性或趣味的自然和人文體驗，還有各式美食小吃、伴手禮及市民的友善親切更添嘉義輕旅的美好記憶，尤其是去年的「嘉義市購物節」，就讓旅客深刻感受到嘉義市政府的盛情，嘉遊金共發出7位數的金額，發票登錄金額更破2億元，紛紛期待來年還要參與。 至古藝堂茶藝品中心品茗。 圖片提供/嘉義市政府

擴大「嘉倍」優惠 玩嘉套餐券享雞肉飯

今年勇媽市長黃敏惠與嘉義市政府果然沒有讓大家失望，月初起跑的「嘉義市購物節」擴大「嘉倍」優惠，並將活動時間拉長至明年的2月6日，串聯上百間精選旅宿與絕嘉好店，包括餐廳、夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司等，將整個嘉義市打造成大型購物商城。

延續去年大受好評的「600元嘉遊金」，於「2021嘉義市購物節」期間，旅客入住特約旅館專案房型，現場即可獲得600元嘉遊金，包括1張300元住宿嘉遊金可現抵住宿費，3張100元購物嘉遊金，可至購物節特約店家折抵消費。 嘉義觀止飯店還可帶寵物入住。 圖片提供/嘉義市政府 新悅花園酒店適合親子同樂。 圖片提供/嘉義市政府 圖片提供/嘉義市政府

平價商務旅社、青年旅館與民宿則是推出「一泊一食玩嘉套餐券」，活動期間入住特約專案房型獲得「玩嘉套餐券」1張，憑券可至指定雞肉飯店家換取「來嘉必吃的人氣雞肉飯套餐」1份（當日可使用，至隔天算起3日內須使用完）。購物節期間，只要在稅籍設於嘉義市的店家進行消費並取得發票、特約店家序號收據或電子支付交易明細，加入「2021嘉義市購物節」LINE@官方好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄消費資訊，不限單筆消費金額，一元即1分。

露天商城線上購物免運 鼓勵電子支付加碼抽獎

午後漫步於興中街，會與樸實可愛的攤車愜意相逢，「純情專売所」採用木製打造餐車車身，不僅如此，累積滿500分即可獲得一個抽獎機會，1000分兩個，以此類推，每人最多可以取得20個抽獎機會，最大獎除了VOLVO汽車，更有Gogoro電動機車等多項好禮，總價值破百萬以上。 嘉義必吃美食純情専売所雞蛋糕。 圖片提供/嘉義市政府 人氣小吃桃城雞排中正創始店。 圖片提供/嘉義市政府 消費500即可抽大獎VOLVO汽車。 圖片提供/嘉義市政府

今年更擴大參與規模，與露天拍賣平臺合作，打造線上「露天商城購物節專區」，提供專區購物免運。又加碼推出「電子支付專屬獎」，鼓勵民眾多加使用LINE Pay或台灣Pay支付消費，取得的交易明細亦可於專區登錄參加抽獎，最大獎有iPhone13與多項3c好禮，消費金額越多，中獎機會越高。 純天然無添加的Mai Mian麥麵。 圖片提供/嘉義市政府

此外，其它活動連連登場，夜間打卡亮點光織影舞將於11/1至明年1/2再次於北香湖公園及KANO園區舉辦。11/11-11/17推出咖啡週，將繪製咖啡地圖，邀請特色咖啡店家，消費者拍照打卡#嘉義市咖啡風格，即享有來店優惠。臺灣設計展於12/23至2022年1/2舉辦，為配合展出，將打造甜點設計展（12/15-明年1/2），邀請各店家獨家設計主題甜點或是推出店內甜品，民眾可參與投票活動及抽獎。 義興嘉釀注入在地的溫度。 圖片提供/嘉義市政府

黃敏惠市長鼓勵大家用振興五倍券來嘉義消費，也會陸續推出滿千送百及嘉倍券等多項振興政策，要讓嘉義市民與外地旅客皆能享受買越多賺越多等超值好康，好吃好玩好買又好拿，絕對讓您捨不得離開。

2021嘉義市購物節

Date. 2021.11/1-2022.02/06

Web. https://reurl.cc/vgvxly

Fb. 2021嘉義市購物節

Id. @wubuywubobi