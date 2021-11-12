快訊

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

驚艷味蕾 來自南投的原粹檸檬塔 感動新上市

聯合新聞網 / Ciao潮旅
滑順的玫瑰百香果塔富濃郁果香。 攝影/Ray
滑順的玫瑰百香果塔富濃郁果香。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

一顆顆療癒人心，絕美的鮮黃檸檬塔，帶來酸甜清爽的新滋味，於今年年中誕生的「瀾島de GRATO」一推出即征服甜點控的味蕾，品牌創辦人Dennis希望讓大家品賞埔里在地的美好，分享更多手作幸福感，同時傳遞對於追求夢想的初心，你也可以勇敢做自己。

一顆顆有溫度的檸檬塔用美味關係串聯在地情。 攝影/Ray
一顆顆有溫度的檸檬塔用美味關係串聯在地情。 攝影/Ray

人生中的轉折與變化，往往帶來另一契機。Dennis說「年初決定離開深耕十年的飯店高階主管職務，欣然談起這段創業過程，起因疫情迫使接受改變，偶然懷念起大學念高餐廚藝學系那段在廚房奔波的時光，加上很喜歡吃檸檬塔，於是就嘗試著自己動手做。身為南投埔里人，支持在地精神的他；堅持選用以自然農法栽培的檸檬、埔里大坪頂知名的百香果，以及家父飼養雞生的土雞蛋，每天不斷調配最適當的口感，從產品研發、品牌定位、商品包裝設計⋯將十年歷程融入品牌特色當中，從個人工作室開啟斜槓生活，創立品牌，需要勇氣與毅力；初衷想要與更多人分享也幫助更多人，也鼓勵同樣堅持理想的年輕人勇敢逐夢！」

品牌創辦人Dennis用心做最好吃的幸福味。 攝影/Ray
品牌創辦人Dennis用心做最好吃的幸福味。 攝影/Ray

百分百使用在地小農新鮮果物製作

「瀾島」以南投閩南語的諧音為品牌名，藉著檸檬塔說在地故事，也連結土地情感，「GRATO」為義大利文感激之意，代表從感恩出發。將每個產品標註屬於自己的名字，是「瀾島」另一項特色，現有玫瑰檸檬塔、玫瑰百香果塔兩種口味，酸酸甜甜的滋味，充滿濃郁果香又不會太甜膩，完美搭配酥脆塔皮。

酸酸甜甜的滋味，充滿濃郁果香又不會太甜膩，完美搭配酥脆塔皮。 攝影/Ray
酸酸甜甜的滋味，充滿濃郁果香又不會太甜膩，完美搭配酥脆塔皮。 攝影/Ray

加上漂亮的玫瑰花型，視覺味覺就此被深深擄獲，一吃就愛上、在網路上已大獲好評。目前除了透過官網預購之外，台南逗之apt.DouZ午茶餐廳也有提供服務。另外近期「瀾島」要到新竹巨城big city的7樓設快閃櫃，請把握11/29-12/13的巨城週年慶。未來也有機會到北部、中部知名百貨，設立品牌駐點；歡迎相約一起來細品「瀾島」在地的純粹滋味。

玫瑰檸檬塔綻放清新優雅的口感。 攝影/Ray
玫瑰檸檬塔綻放清新優雅的口感。 攝影/Ray

瀾島de GRATO

Web. degrato.1shop.tw

Fb.Ig.瀾島

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

驚艷味蕾 來自南投的原粹檸檬塔 感動新上市

一顆顆療癒人心，絕美的鮮黃檸檬塔，帶來酸甜清爽的新滋味，於今年年中誕生的「瀾島de GRATO」一推出即征服甜點控的味蕾，品牌創辦人Dennis希望讓大家品賞埔里在地的美好，分享更多手作幸福感，同時傳遞對於追求夢想的初心，你也可以勇敢做自己。

2021嘉義市購物節盛情款待 住宿送600消費500抽汽車

每年最期盼的「嘉義市購物節」11月開跑囉，除了住宿送600嘉遊金、消費累積500抽汽車，嘉義市政府再推出電子支付專屬獎以及滿千送百和嘉倍券等多項好康，歡迎大家來嘉義市盡情吃喝玩樂拿大獎滿載而歸。

烏來 x 谷關溫泉療癒旅

天冷就想要泡在暖呼呼的湯泉裡，在台灣太幸福，就近不遠就可以享受溫泉，置身在美景山林裡沉浸於氤氳水氣裡。來吧！相約來一趟溫泉旅，烏來的泉質向來很有名，或至谷關用溫泉療癒身心，讓身體溫暖了，還可以順遊景點，溫泉假期總是滿載回憶與收穫。

循著香味去旅行 發現南投在地的美好

越在地，越國際，深入台灣農場、鄉間、山林，越發現這片土地的美好，充滿各式各樣的迷人香氣與香味，我們放慢腳步，到蘊含豐富農特產的南投，在集集驚豔各式香蕉的種類，在埔里臣服於無菜單料理與香草甜點，在竹山看見小農契作的堅持，太有魅力！

日月潭伊達邵 唯一清水模旅店

日月潭的旅宿大小林立，唯獨這棟去年10月開幕、位於伊達邵中正路旁的「觀日品月」獨樹一格，以清水模建築新亮相，以現代簡約風陳設，引入自然山景與湖光水色，讓旅客感受到住宿氛圍和日月潭美景相輔相乘，獨具品味的入住體驗，以及貼心的服務真情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。