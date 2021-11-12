驚艷味蕾 來自南投的原粹檸檬塔 感動新上市

【撰文/Aries Huang】

一顆顆療癒人心，絕美的鮮黃檸檬塔，帶來酸甜清爽的新滋味，於今年年中誕生的「瀾島de GRATO」一推出即征服甜點控的味蕾，品牌創辦人Dennis希望讓大家品賞埔里在地的美好，分享更多手作幸福感，同時傳遞對於追求夢想的初心，你也可以勇敢做自己。 一顆顆有溫度的檸檬塔用美味關係串聯在地情。 攝影/Ray

人生中的轉折與變化，往往帶來另一契機。Dennis說「年初決定離開深耕十年的飯店高階主管職務，欣然談起這段創業過程，起因疫情迫使接受改變，偶然懷念起大學念高餐廚藝學系那段在廚房奔波的時光，加上很喜歡吃檸檬塔，於是就嘗試著自己動手做。身為南投埔里人，支持在地精神的他；堅持選用以自然農法栽培的檸檬、埔里大坪頂知名的百香果，以及家父飼養雞生的土雞蛋，每天不斷調配最適當的口感，從產品研發、品牌定位、商品包裝設計⋯將十年歷程融入品牌特色當中，從個人工作室開啟斜槓生活，創立品牌，需要勇氣與毅力；初衷想要與更多人分享也幫助更多人，也鼓勵同樣堅持理想的年輕人勇敢逐夢！」 品牌創辦人Dennis用心做最好吃的幸福味。 攝影/Ray

百分百使用在地小農新鮮果物製作

「瀾島」以南投閩南語的諧音為品牌名，藉著檸檬塔說在地故事，也連結土地情感，「GRATO」為義大利文感激之意，代表從感恩出發。將每個產品標註屬於自己的名字，是「瀾島」另一項特色，現有玫瑰檸檬塔、玫瑰百香果塔兩種口味，酸酸甜甜的滋味，充滿濃郁果香又不會太甜膩，完美搭配酥脆塔皮。 酸酸甜甜的滋味，充滿濃郁果香又不會太甜膩，完美搭配酥脆塔皮。 攝影/Ray

加上漂亮的玫瑰花型，視覺味覺就此被深深擄獲，一吃就愛上、在網路上已大獲好評。目前除了透過官網預購之外，台南逗之apt.DouZ午茶餐廳也有提供服務。另外近期「瀾島」要到新竹巨城big city的7樓設快閃櫃，請把握11/29-12/13的巨城週年慶。未來也有機會到北部、中部知名百貨，設立品牌駐點；歡迎相約一起來細品「瀾島」在地的純粹滋味。 玫瑰檸檬塔綻放清新優雅的口感。 攝影/Ray

瀾島de GRATO

Web. degrato.1shop.tw

Fb.Ig.瀾島