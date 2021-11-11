烏來 x 谷關溫泉療癒旅

【撰文/Aries Huang、Patina Su】

天冷就想要泡在暖呼呼的湯泉裡，在台灣太幸福，就近不遠就可以享受溫泉，置身在美景山林裡沉浸於氤氳水氣裡。來吧！相約來一趟溫泉旅，烏來的泉質向來很有名，或至谷關用溫泉療癒身心，讓身體溫暖了，還可以順遊景點，溫泉假期總是滿載回憶與收穫。

烏來觀雪白飛瀑奔騰壯闊 搭乘台車好有趣

想要置身山林與大自然中，至新北市的烏來「內洞國家森林遊樂區」一日遊很方便，因南勢溪、內洞溪的豐沛水資源，孕育了繁茂的森林景觀、多樣性的動植物生態，曾經獲選為全台最美瀑布第一名的內洞瀑布，終年不枯竭的水量，加上四周茂密森林環抱，既可活絡筋骨又能呼吸新鮮空氣與大量負離子。可沿著觀瀑步道往上走近距離欣賞內洞瀑布，雪白飛瀑奔騰水花四濺，洗滌塵囂，身心完全被療癒了。 內洞國家森林遊樂區負離子含量超高，有益身體健康。 攝影/王銘偉

搭乘台車成為烏來最具代表的觀光行程，乘坐色彩鮮明的烏來台車好有趣，從烏來站至瀑布站，全長約1.5公里，搖搖晃晃的一路行駛，沿路可欣賞烏來美麗山景及南勢溪溪谷景緻，接著穿過隧道直達瀑布站，雖然短短不到10分鐘行程，讓人感到意猶未盡還想一搭再搭呢！ 到烏來一定要去搭乘好有意思的台車。 攝影/王銘偉

內洞國家森林遊樂區Web. www.forest.gov.tw/0000182

烏來台車Web. hsinchu.forest.gov.tw/wulai

秘境之湯 以空間敘事走入泰雅文化

馥蘭朵系列酒店推出全新品牌「馥森 阪治」，以在地原住民傳統文化書寫空間故事，打造一處集結溫泉、美食、音樂、手作的溫暖場域，讓烏來又多了一個泡湯休憩的好去處。走入「馥森 阪治」，看到建築物上的鷹架並無結構上的需求，它代表泰雅族建築語彙的一部分，出於對傳統家屋的尊重與致敬，「Buta步達」、「Ayan雅諺」、「Yabox犽梦」是泰雅族起源的三兄弟，成為這裡三棟主建築的名稱。 犽夢Yabox山景池，相浴。 圖片提供/烏來馥森阪治

「原沐」、「森沐」、「相浴」、「偶浴」、「聊浴」五種規格，十六個泡湯空間，打破既有的想像，三五好友在此盡享森林美景，具有大浴場的開闊，同時保有個人湯屋的自在談話空間。備品與小食皆採用友善環境材質，不使用過度包裝，揉合這片⼟地質樸且真摯的情感。「Innori因諾莉」餐廳採用當季在地元素與新鮮蔬食，搭配義式窯燒烹飪⼿法，強調食物本身的天然原味。 相浴-7坪，山景池，獨立衛浴。 圖片提供/烏來馥森阪治 步達BUTA， 1 2 聊浴，用溫泉療癒身心。 圖片提供/烏來馥森阪治

烏來馥森阪治

Web. fusenbanzhi.com.tw

Fb. 馥森 阪治 Trio

谷關讚嘆自然景觀 專屬尊寵湯泉文化饗宴

從日治時期便開發的台中谷關，可說是台灣數一數二古老的溫泉勝地，泉質屬於碳酸泉，泉水呈濁白狀水質滑膩，有「生男湯」之幸福傳說。經過迎賓的竹林道，進入空氣中夾雜著清新松香、耳邊不時傳來潺潺水聲及輕亮鳥鳴的優雅空間內，「虹夕諾雅 谷關」的室內與戶外空間，都經過精心規劃設計，讓人彷彿進入桃花源般，忘卻所有煩惱。每間客房皆有半露天風呂，待在屬於自己的空間內，便能享受無循環無添加的百分百天然純湯，不論是在泳池裡泅泳，或是徜徉在星空下的露天湯池，甚至什麼都不做，只是看著山景發呆，任自己與山林池水合而為一，享受秘境專屬的湯泉時光。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關 有深有淺，可享受不同泡湯樂趣的露天溫泉。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關 保 留原生植物物種的庭園內，開辦茶葉體驗課程。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關 在群山景致環繞下的五葉松香氛美人湯。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關

來到谷關，也不能錯過具有濃濃日式風格的谷關溫泉老街、谷關吊橋、谷關郵局及谷關溫泉文化館，或者到捎來吊橋、捎來步道，以及八仙山國家森林遊樂區走走，過往曾為林業林場，如今是山鳥樂園的八仙山國家森林遊樂區，擁有豐富的林業資源以及動物生態。 捎來吊橋。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關 虹夕諾雅谷關附近的景點，八仙山國家森林遊樂區。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關 入關博物館。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關

虹夕諾雅 谷關

Web. hoshinoya.com/zhtw/

Fb. HOSHINOYA Guguan - 虹夕諾雅 谷關 - 星のやグーグァン

特別精選 泡溫泉必備的美顏面膜

專為女性肌膚健康寫下365天生活處方，全新網路保養品牌「LABODAY美日顏究室」，推出三款滋潤面膜，「植萃水潤彈力天絲面膜」內含天然認證積雪草與橄欖葉植萃成分，可長效補水保濕，天絲隱形面膜輕薄材質能更完美貼合臉部曲線。「雪絨水潤淨白生物纖維面膜」能減緩黑色素沉澱、改善暗沉，植萃複合精華與高滲透保濕因子，讓肌膚透出水亮光澤感。來自阿爾卑斯山有機柳蘭精華與酵母精華成分，「高地原萃酵母賦活修護面膜」能舒緩肌膚不適、緊緻毛孔、賦活修復肌膚，使肌膚呈現透亮光澤。 「LABODAY美日顏究室」全系列的保養及保健商品。 攝影/Ray 生物纖維面膜敷完之後馬上看的到水潤，縮時改善蠟黃暗沈。 攝影/Ray