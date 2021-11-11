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烏來 x 谷關溫泉療癒旅

聯合新聞網 / Ciao潮旅
圖片提供/烏來馥森阪治
圖片提供/烏來馥森阪治

【撰文/Aries Huang、Patina Su】

天冷就想要泡在暖呼呼的湯泉裡，在台灣太幸福，就近不遠就可以享受溫泉，置身在美景山林裡沉浸於氤氳水氣裡。來吧！相約來一趟溫泉旅，烏來的泉質向來很有名，或至谷關用溫泉療癒身心，讓身體溫暖了，還可以順遊景點，溫泉假期總是滿載回憶與收穫。

烏來觀雪白飛瀑奔騰壯闊 搭乘台車好有趣

想要置身山林與大自然中，至新北市的烏來「內洞國家森林遊樂區」一日遊很方便，因南勢溪、內洞溪的豐沛水資源，孕育了繁茂的森林景觀、多樣性的動植物生態，曾經獲選為全台最美瀑布第一名的內洞瀑布，終年不枯竭的水量，加上四周茂密森林環抱，既可活絡筋骨又能呼吸新鮮空氣與大量負離子。可沿著觀瀑步道往上走近距離欣賞內洞瀑布，雪白飛瀑奔騰水花四濺，洗滌塵囂，身心完全被療癒了。

內洞國家森林遊樂區負離子含量超高，有益身體健康。 攝影/王銘偉
內洞國家森林遊樂區負離子含量超高，有益身體健康。 攝影/王銘偉

搭乘台車成為烏來最具代表的觀光行程，乘坐色彩鮮明的烏來台車好有趣，從烏來站至瀑布站，全長約1.5公里，搖搖晃晃的一路行駛，沿路可欣賞烏來美麗山景及南勢溪溪谷景緻，接著穿過隧道直達瀑布站，雖然短短不到10分鐘行程，讓人感到意猶未盡還想一搭再搭呢！

到烏來一定要去搭乘好有意思的台車。 攝影/王銘偉
到烏來一定要去搭乘好有意思的台車。 攝影/王銘偉

內洞國家森林遊樂區Web. www.forest.gov.tw/0000182

烏來台車Web. hsinchu.forest.gov.tw/wulai

秘境之湯 以空間敘事走入泰雅文化

馥蘭朵系列酒店推出全新品牌「馥森 阪治」，以在地原住民傳統文化書寫空間故事，打造一處集結溫泉、美食、音樂、手作的溫暖場域，讓烏來又多了一個泡湯休憩的好去處。走入「馥森 阪治」，看到建築物上的鷹架並無結構上的需求，它代表泰雅族建築語彙的一部分，出於對傳統家屋的尊重與致敬，「Buta步達」、「Ayan雅諺」、「Yabox犽梦」是泰雅族起源的三兄弟，成為這裡三棟主建築的名稱。

犽夢Yabox山景池，相浴。 圖片提供/烏來馥森阪治
犽夢Yabox山景池，相浴。 圖片提供/烏來馥森阪治

「原沐」、「森沐」、「相浴」、「偶浴」、「聊浴」五種規格，十六個泡湯空間，打破既有的想像，三五好友在此盡享森林美景，具有大浴場的開闊，同時保有個人湯屋的自在談話空間。備品與小食皆採用友善環境材質，不使用過度包裝，揉合這片⼟地質樸且真摯的情感。「Innori因諾莉」餐廳採用當季在地元素與新鮮蔬食，搭配義式窯燒烹飪⼿法，強調食物本身的天然原味。

相浴-7坪，山景池，獨立衛浴。 圖片提供/烏來馥森阪治
相浴-7坪，山景池，獨立衛浴。 圖片提供/烏來馥森阪治
步達BUTA， 1 2 聊浴，用溫泉療癒身心。 圖片提供/烏來馥森阪治
步達BUTA， 1 2 聊浴，用溫泉療癒身心。 圖片提供/烏來馥森阪治

烏來馥森阪治

Web. fusenbanzhi.com.tw

Fb. 馥森 阪治 Trio

谷關讚嘆自然景觀 專屬尊寵湯泉文化饗宴

從日治時期便開發的台中谷關，可說是台灣數一數二古老的溫泉勝地，泉質屬於碳酸泉，泉水呈濁白狀水質滑膩，有「生男湯」之幸福傳說。經過迎賓的竹林道，進入空氣中夾雜著清新松香、耳邊不時傳來潺潺水聲及輕亮鳥鳴的優雅空間內，「虹夕諾雅 谷關」的室內與戶外空間，都經過精心規劃設計，讓人彷彿進入桃花源般，忘卻所有煩惱。每間客房皆有半露天風呂，待在屬於自己的空間內，便能享受無循環無添加的百分百天然純湯，不論是在泳池裡泅泳，或是徜徉在星空下的露天湯池，甚至什麼都不做，只是看著山景發呆，任自己與山林池水合而為一，享受秘境專屬的湯泉時光。

圖片提供/虹夕諾雅 谷關
圖片提供/虹夕諾雅 谷關
有深有淺，可享受不同泡湯樂趣的露天溫泉。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
有深有淺，可享受不同泡湯樂趣的露天溫泉。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
保 留原生植物物種的庭園內，開辦茶葉體驗課程。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
保 留原生植物物種的庭園內，開辦茶葉體驗課程。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
在群山景致環繞下的五葉松香氛美人湯。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
在群山景致環繞下的五葉松香氛美人湯。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關

來到谷關，也不能錯過具有濃濃日式風格的谷關溫泉老街、谷關吊橋、谷關郵局及谷關溫泉文化館，或者到捎來吊橋、捎來步道，以及八仙山國家森林遊樂區走走，過往曾為林業林場，如今是山鳥樂園的八仙山國家森林遊樂區，擁有豐富的林業資源以及動物生態。

捎來吊橋。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
捎來吊橋。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
虹夕諾雅谷關附近的景點，八仙山國家森林遊樂區。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
虹夕諾雅谷關附近的景點，八仙山國家森林遊樂區。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
入關博物館。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關
入關博物館。 圖片提供/虹夕諾雅 谷關

虹夕諾雅 谷關

Web. hoshinoya.com/zhtw/

Fb. HOSHINOYA Guguan - 虹夕諾雅 谷關 - 星のやグーグァン

特別精選 泡溫泉必備的美顏面膜

專為女性肌膚健康寫下365天生活處方，全新網路保養品牌「LABODAY美日顏究室」，推出三款滋潤面膜，「植萃水潤彈力天絲面膜」內含天然認證積雪草與橄欖葉植萃成分，可長效補水保濕，天絲隱形面膜輕薄材質能更完美貼合臉部曲線。「雪絨水潤淨白生物纖維面膜」能減緩黑色素沉澱、改善暗沉，植萃複合精華與高滲透保濕因子，讓肌膚透出水亮光澤感。來自阿爾卑斯山有機柳蘭精華與酵母精華成分，「高地原萃酵母賦活修護面膜」能舒緩肌膚不適、緊緻毛孔、賦活修復肌膚，使肌膚呈現透亮光澤。

「LABODAY美日顏究室」全系列的保養及保健商品。 攝影/Ray
「LABODAY美日顏究室」全系列的保養及保健商品。 攝影/Ray
生物纖維面膜敷完之後馬上看的到水潤，縮時改善蠟黃暗沈。 攝影/Ray
生物纖維面膜敷完之後馬上看的到水潤，縮時改善蠟黃暗沈。 攝影/Ray

「LABODAY」整體包裝擷取粉嫩的視覺療癒感，希望讓大人系女子在生活中的每一個場景都能隨時成為水嫩零修圖的粉紅發光體，每日散發自信優雅，閃閃發光，綻放迷人的知性與感性魅力！LABODAY美日顏究室 Web. https://laboday.co/

「LABODAY美日顏究室」，推出三款滋潤面膜。 攝影/Ray
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