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循著香味去旅行 發現南投在地的美好

聯合新聞網 / Ciao潮旅
山蕉特色餐，山蕉咖哩雞套餐搭配山蕉牛奶及在地食材。 攝影/相 王基守
山蕉特色餐，山蕉咖哩雞套餐搭配山蕉牛奶及在地食材。 攝影/相 王基守

【撰文/黃詩淇】

在集集發現一個好好玩的地方，很適合親子同遊，「jijibanana集元果觀光工廠/農場」，一座專屬香蕉Banana的主題工廠，目前更是全台唯一的香蕉生態農園，在這裡不僅可以長知識，好玩、好吃又好買，令人印象深刻是超萌的松鼠吉祥物代表，以及可愛的園歌，稚嫩歌聲，逗趣歌詞，完全被洗腦。

集元果觀光工廠一景有著鮮明黃色外觀。 攝影/相 王基守
集元果觀光工廠一景有著鮮明黃色外觀。 攝影/相 王基守

大開眼界 全台唯一的香蕉生態農園

戶外生態園區在導覽員的解說下真是大開眼界，這裡種植台灣原生蕉及來自世界的香蕉，有食用蕉和觀賞蕉，約有100多個品種；長得像蛤仔的泰國蛤仔蕉，來自巴西長得像鞭炮長串的金鳥鶴蕉，花朵很像蓮花的地湧金蓮，有迷彩斑紋的斑葉蕉……，香蕉的世界果然出乎想像、不同凡響。

長得很像蛤仔的泰國蛤仔蕉帶有濃郁香氣。 攝影/相 王基守
長得很像蛤仔的泰國蛤仔蕉帶有濃郁香氣。 攝影/相 王基守

山蕉森林樂園是小朋友的最愛，也很適合拍照，以繽紛多彩的童話故事場景呈現，加上互動的投影遊戲，寓教於樂，行銷企劃部黃稚淋說早在日治時期，日本天皇最愛吃的水果就是集集山蕉，作為御用貢品。

好玩又有趣，一起來探索山蕉森林樂園。 攝影/相 王基守
好玩又有趣，一起來探索山蕉森林樂園。 攝影/相 王基守

餐廳美食區提供山蕉鬆餅、山蕉咖哩雞、山蕉牛奶、山蕉可可飲品等，美味又可口，另一區則販售香蕉農產品、伴手禮及香蕉相關造型的商品，大推山蕉蛋捲，有海鹽、黑胡椒各式口味的蕉叔薯，薄薄一片酥脆好涮嘴，新口味香蕉皮巧巧克力餅乾。蕉你DIY採預約制，讓小朋友常為小小廚師，增進親子同樂。走一趟「集元果」收穫滿滿，吃香蕉好處多多，請大家一起來支持台灣農業！

很受大人小孩歡迎的山蕉楓糖鬆餅外酥內軟。 攝影/相 王基守
很受大人小孩歡迎的山蕉楓糖鬆餅外酥內軟。 攝影/相 王基守

jijibanana集元果觀光工廠

Web. www.jijibanana.net

Fb. Jijibanana集元果觀光工廠/農場

全台唯一擁有香草園的甜點巧克力店

因為「香草騎士巧克力工坊」，讓人更愛上埔里了。這裡是全台唯一擁有香草園的甜點巧克力店，創辦人味正琳原本是台北工程師，返鄉後意外燃起甜點魂，全力投入烘焙世界，發現香草籽對甜點有畫龍點睛的影響效果，於是將頂級天然香料的香莢蘭引進埔里，2012年開始種植至今，成功創造出台灣香莢蘭，以自栽的香草莢加入甜點，取名「香草騎士」，秉持騎士精神守護品牌價值，更要將台灣香草的美好推廣，幸福的甜點風味分享給大家。

香莢蘭原來長這樣。 攝影/相 王基守
香莢蘭原來長這樣。 攝影/相 王基守
使用自製天然香草籽的蛋糕，口味更加清香。 圖片提供/香草騎士
使用自製天然香草籽的蛋糕，口味更加清香。 圖片提供/香草騎士

味主廚不斷追求極致風味，發揮創作驚神，從璀璨星空得到靈感，以手繪方式一筆一畫為每顆巧克力注入藝術靈魂，將香草莢與單一產地精選可可豆結合，創造專屬於「香草騎士」的精品巧克力「星球巧克力」，推出以來大受歡迎，是店內另一人氣招牌。

宛如精品藝術創作的「星球巧克力」。 攝影/相 王基守
宛如精品藝術創作的「星球巧克力」。 攝影/相 王基守
使用比利時巧克力豆、台灣香草籽、法國鮮奶油做成的戀戀生巧。 圖片提供/香草騎士
使用比利時巧克力豆、台灣香草籽、法國鮮奶油做成的戀戀生巧。 圖片提供/香草騎士

此外，還會推出一日農夫香莢蘭園區導覽活動，內容包括實地參觀香草莢生產園區，品評多國香草莢風味，品嘗香草籽布丁、巧克力等，有興趣者可以注意「香草農夫」的粉絲頁。門市也有販售香莢蘭幼苗盆栽，可以帶回家種植。當然陳列架擺上各式誘人的香草蛋糕、餅乾甜品與巧克力，精美設計的禮盒外裝，送禮絕對賓主盡歡，深獲好評。

香草籽布丁、柔軟起司、巧克力銷魂的好滋味。 攝影/相 王基守
香草籽布丁、柔軟起司、巧克力銷魂的好滋味。 攝影/相 王基守

香草騎士巧克力工坊

Web. vanillaknight.com

Fb. 香草騎士Vanilla Knight

香草農夫

Web. vanillataiwan.com

Fb. 香草農夫Taiwan Vanilla Farm

食藝美 在樹中之屋細品無菜單料理

來到埔里，絕對一定要去位於牛耳藝術渡假村的「雕之森樹屋餐廳」用餐，首先是環境好清幽，沐浴在清香與微風中，由濃綠樹木包圍的木造建築，悄悄座落在油桐林道旁，一棟會呼吸的樹屋，屋中有樹、樹中有屋，讓賓客親近最自然的食居，感受最精緻的食器。

擺盤美、料理細緻，連花材都可以食用。 攝影/相 王基守
擺盤美、料理細緻，連花材都可以食用。 攝影/相 王基守
由濃綠樹木包圍的木造建築。 攝影/相 王基守
由濃綠樹木包圍的木造建築。 攝影/相 王基守

「雕之森」，二十四節氣飲食，用無菜單料理的方式，獻上從產地到餐桌的友善與生態共存的料理！曾擔任國宴主廚的劉恒宏料理長實在太厲害，熟知埔里優質食材，將在地有機的蔬果植物發揮淋漓盡致，搭配台灣各地全省最新鮮與特殊的食材，以手作、真摯、創意表現，讓賓客品嚐最獨到的精緻美食，一端上桌即令人讚嘆，一入口更令人驚呼，全然是食藝美的極致感官享受。用完餐再到廣闊優美的自然藝術園區走走，欣賞石雕作品，太愜意！

嚴選當地食材烹調出可回味已久的美妙滋味。 攝影/相 王基守
嚴選當地食材烹調出可回味已久的美妙滋味。 攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

雕之森樹屋餐廳

Web. www.neweraart.com.tw

Fb. 牛耳藝術渡假村/雕之森樹屋餐廳

草生栽培友善大地 與萬物共生的萬壽果

位於南投竹山山上的「山思雲想」美學露營，提供的食材大多來自於當地小農契作，從產地到餐桌，落實在一泊五食山思假期裡，特選「果舖師」種植的水果，為小乖與老公稚程經營「果舖師」農園，曾榮獲十大農青，主要種植台農2號木瓜與百香果，獲產銷履歷認證。

木瓜以網室內的草生栽培法。 攝影/相 王基守
木瓜以網室內的草生栽培法。 攝影/相 王基守
小乖與老公稚程經營「果舖師」品牌。 攝影/相 王基守
小乖與老公稚程經營「果舖師」品牌。 攝影/相 王基守

以網室內的草生栽培、人工除草契作，種出好吃好看的木瓜，銷售至全台及網購市場，也提供在地飲料店所打成的木瓜牛奶超好喝，小乖強調當我們對土地友善，蔬果就變得健康，還有他們種植的百香果是百分百的在欉紅，非常的香甜，喜歡吃新鮮木瓜與百香果，請關注「果舖師」。Fb. 果舖師產銷工作坊

也有提供在地飲料店所打成的木瓜牛奶超好喝。 攝影/相 王基守
也有提供在地飲料店所打成的木瓜牛奶超好喝。 攝影/相 王基守

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