到台南必訪奇美博物館 年度大展蒂姆．沃克：美妙事物展出中

【撰文/Vivian Huang】

一到奇美博物館，就有秒到歐洲宮殿的錯覺，仿若走進古希臘神話裡⋯⋯整座奇美博物館館區就像是一座大型的藝術殿堂，從博物館建築體到戶外園區洋溢著西方古典美學，呼應著館內的西方藝術典藏品；無論是館區整體設計或是館內藏品，都教人驚豔不已。 圖片提供/奇美博物館

《蒂姆．沃克：美妙事物》

美妙的事物正在奇美博物館發生！奇美博物館今年度大展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker:Wonderful Things）已於7月31日重磅登場，跟著國際時尚攝影大師來一趟超現實的奇幻之旅。由世界頂尖藝術及設計博物館V&A（Victoria and Albert Museum，維多利亞與亞伯特博物館）攜手時尚攝影大師蒂姆．沃克（Tim Walker）一同打造的超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》，是蒂姆．沃克25年攝影生涯以來最重要的個展，展出包括：攝影作品、V&A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿和素描等多達三百多件創作。這場展覽於2019年9月在英國倫敦首展時即引爆話題，之後展開世界巡迴展，2020年前往比利時，2021年來到台灣，台灣是亞洲首站、也是歐洲之外的第一站。（台灣展期至2022.02.06） 蒂姆．沃克特展第二展區「何不做自己」。 圖片提供/奇美博物館

《蒂姆．沃克：美妙事物》展，猶如一場奇幻時尚之旅，一展區一世界，空間瀰漫情境氛圍，配上蒂姆．沃克優美動人的自述文字與主題式臨場背景音效，讓人仿若進入一個超現實的綺麗夢境之中，堪稱是最魔幻的沉浸式體驗。兩大展區：第一展區回顧蒂姆．沃克職涯重要之作與一部影像節錄作品，巨型道具、奇異角色、華麗服裝與浮誇布景，呈現魔幻、詩意、荒誕等強烈風格，個人特色鮮明；且入鏡模特兒皆為國際影星、超模、歌手等名人，民眾欣賞作品的過程中會不時發現熟悉面孔，成為觀展一大樂趣。此外，本區還能看見蒂姆內斂簡潔的肖像作品，以及浪漫夢幻、富有藝術情懷的裸體創作。 蒂姆．沃克特展第二展區「幼龍」。 圖片提供/奇美博物館 蒂姆．沃克特展第二展區「筆墨」。 圖片提供/奇美博物館

第二展區為沃克從V&A藏品獲取靈感的系列新作，包含10大單元及一部短片，每一單元自成一個奇異世界，例如：「光芒」呼應V&A 16世紀彩繪玻璃等藏品，展示空間有如一座燒毀的教堂；「寶盒」猶如一個逃離現實與追尋自我的所在，展間以粉紅玫瑰壁紙、粉紅樓梯打造一座藏著祕密的童話天地；「雲朵9」的創作靈感來自印度畫與西洋棋，場景設計師希斯將拍攝道具「動物公仔」一併展示，更顯奇幻繽紛之感；「何不做自己？」由女星蒂妲．絲雲頓（Tilda Swinton）重現英國女詩人伊迪．西特維爾（Dame Edith Sitwell）的自信風采，空間布置以黃色牆面配上水藍窗簾與巨大壁爐，令人彷彿置身詩人的英式鄉村別墅。 圖片提供/奇美博物館

奇美把博物館變好玩了

80年圓一夢的奇美創辦人許文龍，發願將奇美博物館打造成一座屬於大眾的博物館，2015年奇美博物館新館在台南都會公園開幕以來，亦不負眾望。這些年來，奇美博物館內的展覽不走曲高和寡、菁英路線，而以「看得懂的藝術、聽得懂的音樂」分享給大眾，從3歲幼童到9旬長輩都能享受藝術與音樂生活。動物廳、兵器廳、藝術廳、樂器廳、羅丹廳、雕塑大道等多元的常設展廳，讓各年齡層與族群的參觀者都可以找到自己感興趣的領域；特展廳引進國際展覽，提供當代藝術思維，帶給參觀者新視野並激發想像力。 奇美博物館圓頂大廳，西洋古典之美是奇美博物館最吸睛的建築景觀。 圖片提供/奇美博物館 圖片提供/奇美博物館 奇美博物館羅丹廳，集結了羅丹及其老師、同儕、學生的作品，呈現羅丹時代的藝術環境。 圖片提供/奇美博物館

此外，奇美博物館還大膽跨界，與異業夥伴合作開發更多型態的博物館體驗，例如：結合遊戲廠商推出實境遊戲，翻轉博物館嚴肅枯燥的刻板印象。繼2019年首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法之後，今年再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，從希臘神話故事切入，由玩家扮演寶藏獵人，以雕像遭竊為事件起始，展開與神祕怪盜集團「潘神之子」運謀鬥智、挖掘真相的冒險之旅；將藝術品化為線索，把展場變成解謎空間。 結合遊戲廠商推出實境遊戲，今年再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》。 圖片提供/奇美博物館

眾所周知，奇美的提琴收藏是全球之最，為了讓名琴不只是藏品、展品，而能真正登場發揮本色，「活用典藏」的奇美音樂節順勢而生。繼去年的「貝多芬」系列音樂會大受好評後，今年適逢莫札特逝世230周年紀念，特別舉辦「遇見莫札特」，結合名琴、名家與名曲推出一場講座與4場音樂會，帶領聽眾重返音樂神童的輝煌年代。今年音樂節同樣祭出奇美典藏提琴，精選12把名琴配合演出，包括世界公認最早、由安德烈．阿瑪蒂於1566年製作的大提琴「查理九世」，史特拉底瓦里1722年打造的傳奇作品「姚阿幸－艾爾曼」，及稀珍罕見的瓜達尼尼四重奏等都將再度亮相。 奇美博物館樂器廳提琴展區，奇美的提琴收藏是全球之最。 圖片提供/奇美博物館

奇美博物館

Web.chimeimuseum.org

Fb. 奇美博物館 Chimei Museum