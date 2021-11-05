相約日月潭 欣賞最美湖景與你談笑風生

【撰文/昭昭】

以文武共息的東方美學，宗廟信仰文創化為主題企劃，深獲文武廟廟方及在地產官學青睞，「承億文旅潭日月」從8家旅店參與競標脫穎而出，將香客大樓「景聖樓」從建築外觀至空間陳設轉型優雅變身，今年9月嶄新登場，將日月潭天際線景觀變得更美了。 外觀以灰階色為基調，搭配南投竹子立面裝飾，具東方地景特色。 攝影/Ray

一個館一個故事，全台最大文創設計旅店集團「承億文旅」，旗下第7間新據點，又帶來獨具人文與藝術相融的旅宿體驗，「潭日月」位於文武廟前位置最好，可以飽覽無遮蔽日月潭景致，為隱入日月潭絕景之中，保留景聖樓舊有結構，將外觀染以灰階色，再搭配南投盛產的竹子立面裝飾，更具東方地景特色。 「潭日月」可以飽覽日月潭景致。 攝影/Ray

空間設計結合東方美學書院型態 融入宮廟信仰文化

入口處翠綠青竹林立，有集團董事長戴俊郎的題字「潭日月」、獅虎坐鎮，還有「承億文旅」吉祥物夢獸「憨吉」頂著好麻吉雲朵「明明」，歡迎每位旅客蒞臨。樓上樓下共7層樓，空間設計結合東方美學的書院型態，以文房四寶、平安鑼、木魚，空靈鼓、棋盤、戴董事長的骨董收藏等藝品及老件陳設布置，縈繞著優雅格調與清逸古雅之風；藏經閣、紅樓夢、老子的道德經隨處可翻閱，使人一踏入旅店，彷彿離開紅塵，心境頓時沉靜。 承億文旅集團-戴俊郎董事長的題字「潭日月」。 攝影/Ray 空間設計結合東方美學的書院型態。 攝影/Ray

充分融合文武廟的文化底蘊與在地信仰，一進大廳即可見6隻形狀長得不一樣的呆萌潭獸，是以傳統廟宇上的脊獸為概念設計，落入凡間化身為50幾隻小小潭獸遍佈館內，為旅客祈福、祝願、聚財，大笑忘卻煩憂事。又每層梯間掛有日與月的藝術創作，展現潭水波光粼粼的詩意，還有在大廳及客房牆面裝飾日月潭舊時的地圖輸出或是攝影自然寫景，更具意境。 以傳統廟宇上的脊獸為概念設計的潭獸。 攝影/Ray 每層梯間掛有日與月的藝術創作，展現潭水波光粼粼的詩意。 攝影/Ray

每間客房皆設有陽台與落地窗 吊扇吹自然風

「潭日月」設有48間客房，7種房型，現代簡約風格設計，每一間客房皆有陽台與大面落地窗，「方山水獨賣套房」及「樂水行政家庭房」躺在床上或是泡澡就能欣賞180度的日月潭風光，還設有日式榻榻米臥舖，部分房型則是面對林相豐富的山景或是文武廟。特別的是每間客房天花板設置吊扇，為不想吹冷氣的旅客準備自然風，非常貼心。 方山水獨賣套房設置一大床、日式榻榻米、湖景浴缸。 攝影/Ray 樂水行政家庭房設有一大床、式榻榻米臥舖、湖景浴缸。 攝影/Ray 「樂水行政家庭房」泡澡就能欣賞180度的日月潭風光。 攝影/Ray

入住即享用免費早餐，景觀茶餐廳「微風岸茶樓」就設在觀賞日月潭最佳位置的大廳，寬敞舒適、大面環景窗，可以在戶外陽台享用，一邊賞美景一邊悠閒品嘗，目前推出七味小菜寶島粥、清烤茭白筍拼盤、慢燉牛肉麵等三款早餐任選，再搭配冷熱輕食、水果、窯烤麵包搭配蜂蜜等自助吧，中午、下午茶也有供應精緻港式茶點料理。另地下2樓設有湖南菜系的中式餐廳，亦是不容錯過的文旅美味。 「微風岸茶樓」戶外陽台。 攝影/Ray 早餐可坐在餐廳戶外陽台享用佐湖光山色。 攝影/Ray

日月潭不論晴雨，四季皆美，無時無刻都在變化，「承億文旅」取名「潭日月」，將潭變為動詞，竭誠歡迎旅客來這裡談日月、談天說地、談笑風生，一切回味不已⋯⋯

承億文旅潭日月

Web. www.hotelday.com.tw/hotel08.aspx

Fb. Hotelday+承億文旅