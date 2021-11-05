日月潭伊達邵 唯一清水模旅店

【撰文/Aries Huang】

日月潭的旅宿大小林立，唯獨這棟去年10月開幕、位於伊達邵中正路旁的「觀日品月」獨樹一格，以清水模建築新亮相，以現代簡約風陳設，引入自然山景與湖光水色，讓旅客感受到住宿氛圍和日月潭美景相輔相乘，獨具品味的入住體驗，以及貼心的服務真情。

北漂遊子林育正回南投17年多，盡心為這塊土地付出，將世代承襲的茶園在地紥根、永續經營，「育正茶莊」更將茶入料手製甜品，成為伊達邵商圈必買必吃的伴手禮。四年前，土生土長的他將老家空地釋放，想要打造與當地旅宿有所差異又有特色的優質旅店，尋尋覓覓終於與第四位、從荷蘭留學回來，翼丞設計公司的梁翼麟設計師迸出火花，細細琢磨三年多，「觀日品月」於焉誕生，賦予「家」具體的投射，目前是伊達邵位置最高的旅店，也是唯一純粹以清水模工法建造的美感建築。 「觀日品月」旅店主人林育正。 攝影/相 王基守

每間客房都有戶外陽台 面對不同景緻

梁翼麟設計師說，當初和旅店主人林育正即達成共識，旅店要有可觀景和引人日光的大窗戶，能讓室 空間融入山水湖光水色之中；而清水模灰階牆壁的樸野風格，更為「觀日品月」整棟建築創造出一種既質樸又沈穩的靜謐氛圍，無過量裝飾，帶來純粹化感受。 日光雙人房灰階與溫潤木色交織。 攝影/相 王基守 清水模建築與綠意相映成趣。 攝影/相 王基守

主人更大方同意將建物退縮，將場域發揮最大坪效，樓高8層只有8間客房，每一間客房皆有陽台、層層有窗景，突破了室內外空間界線，房客可坐擁前院或是後院，可以俯瞰街景、眺望湖景和濃綠青山樹林，觀晴天白雲、山嵐裊裊、明月燦星等變化，讓建築與自然能夠完美融合，就像蘇軾的一首詩：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同，不識廬山真面目，只緣身在此山中」，當可做為「觀日品月」旅店的地理位置、建築外觀和室內空間等三個特色的貼切描述。 每間客房皆有戶外陽台。 攝影/相 王基守 山景雙人房看綠樹隨風搖曳。 攝影/相 王基守

「觀日品月」因應旅客的需求，規劃有單人、雙人、四人及六人房，室內運用溫潤木質家具、地板及造型燈飾共築時尚質感空間，更貼心的為旅客著想，送上「育正茶莊」出產的日月潭紅茶、蜜香紅茶，茶色紅豔、濃郁香純。特製軟硬適中床墊，使人好睡到天明，加厚的羽毛枕被讓冬天更溫暖，連擦手布、浴巾等都用心精選，浴室乾溼分離，設有免治馬桶、部分房型設有浴缸，選用來自五星級飯店御用，法國密碼Mimare的天然洗沐備品，使髮膚備感清爽。 觀日豪華六人房設有浴缸。 攝影/相 王基守 梯間的窗景也很有意境。 攝影/相 王基守

現做西式美味營養早餐 佐頂樓大面窗景

入住即享用免費早餐，旅店主人特別將最棒的景致留給所有房客，因此餐廳設在頂樓，三面大開窗，更能將四季皆美的日月潭納入眼簾，可以選擇最喜歡的位置，享受一早愉悅的用餐時光。以顧客的食安與健康為出發點，提供現做西式套餐，主餐為熱壓吐司，酥脆外皮搭上火腿起士，搭配堅果、生菜沙拉、優格麥片、新鮮嫩蛋及當季水果，附上研磨黑咖啡或是當地阿薩姆鮮奶茶，低油低脂美味又健康，開啟活力的一天，未來會往一泊二食的方向規劃，敬請期待。 餐廳設在頂樓，三面大開窗，更能將四季皆美的日月潭納入眼簾。 攝影/相 王基守 入住即享用免費西式豐盛早餐。 攝影/相 王基守 入住即享用免費西式豐盛早餐。 攝影/相 王基守

「觀日品月」希望每一位旅客來到這裡能夠「放鬆」、「放心」，讓心境沉澱，並感受旅店最簡潔的心意，親切的問候與服務，在每個季節相約至日月潭春賞櫻花、夏貪涼風、秋品明月、冬戀雲霧，再到伊達邵老街品嘗「育正茶莊」製成的育正紅茶、育正紅茶手工蛋捲、台灣寶聚小米酒、馬拉引烤麻糬，滿足口腹味蕾。在此，旅店主人林育正叮嚀，因為房間數量有限，請旅客提早預訂，尤其是假日，敬請見諒，煩請耐心等候了。 「育正茶莊」現做的手工蛋捲，有多種口味。 攝影/相 王基守

觀日品月

Web. www.meetsunmoonlake.com.tw

Fb. 觀日品月-渡假旅店 Meet Sun Moon Lake