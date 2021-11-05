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隱藏南投竹山雲霧中 森活美學露營

聯合新聞網 / Ciao潮旅
臨高處最好的取景點。 攝影/相 王基守
臨高處最好的取景點。 攝影/相 王基守

【撰文/黃詩淇】

南投竹山除了紫南宮，還有一處值得慢慢用心感受，隱藏在竹山雲霧間的「山思雲想」美學露營區，位於海拔1000公尺，天然冷氣吹來很舒服，欣賞變化多端的山中景色很奢侈，最讚的是入住豪華神殿帳，享受一泊五食，職人體驗活動，管家們的熱誠服務以及秘境之旅的驚喜，讓人意猶未盡還想再次造訪。

只緣身在此山中，被山嵐雲霧繚繞的「山思雲想」。 攝影/相 王基守
只緣身在此山中，被山嵐雲霧繚繞的「山思雲想」。 攝影/相 王基守

來到「山思雲想」的大門，上百隻紫斑蝶翩翩飛舞，彷彿在歡迎旅客。不僅如此，山上景色多變，早上山嵐飄渺，中午藍天放晴，午後雷陣雨過後，一切變得更清晰，晚上星星閃耀，連夏天都有雲海繚繞，這就是「山思雲想」每天上映的美麗畫面，彷彿置身在韋瓦第的四季交響曲樂聲中。這裡早期名為「觀海坪」，若當天無霧無雲，左可看到麥寮，前可見遠處出海口，中彰投的夜景盡收眼底，坐擁最佳的地理位置。

夜色中的「山思雲想」更美了。 攝影/相 王基守
夜色中的「山思雲想」更美了。 攝影/相 王基守
彷彿身處外太空朵朵綻放之星。 攝影/相 王基守
彷彿身處外太空朵朵綻放之星。 攝影/相 王基守

職人體驗活動 學調香 花藝和咖啡烘豆

「山思雲想」的主人Ota為彰化田尾人，一家人嚮往山中生活，於是他在27歲離開台北，尋覓已久終於找到這塊土地，隱藏在山嵐中無太多干擾，海拔高既沒有小黑蚊的干擾，夏季的晚上更是不悶熱，完全無需冷氣的透心涼，冬天也不會太冷。

「山思雲想」的主人Ota村長。 攝影/相 王基守
「山思雲想」的主人Ota村長。 攝影/相 王基守

園區共4200坪，低開發只使用900坪，大部分保留給山林，原本一片荒山野嶺，和父親、弟弟花了4年時間整地，整座營區分為三層，圍牆採用石砌工法利於水土保持，沒有大興土木蓋房，只採用黑色量體的組合屋，一切作法友善大地。

家裡從事園藝，除保留50%以上之原始山林，Ota新植入有可食用的五葉松樹、萬壽菊、老梅樹、迷迭香等多種香草植物，顏色多變的落羽松、台灣欒樹、楓樹，還有闌尾草可以吸引鳥兒築巢，歐洲茶樹、樟樹可防蚊等，整座「山思雲想」也像是個植物園，加上白色帳蓬、Ota陳設的歐洲老件裝置藝術造景，營區怎麼拍都很美。

兩年前Ota想要與更多人分享山中生活，於是成立「山思雲想」森活美學露營，除了提供豪華帳蓬免搭帳、免裝備露營以及管家們的親切服務外，特別主打職人體驗活動，目前固定的課程有調香、花藝、咖啡等，90分鐘的課程內容設計有趣互動性高，深受大家喜愛，回流客不斷造訪。山林調香請到「療香寓所」的張文森老師，將精油調香與塔羅牌結合，教大家依據嗅覺喜好調配自己專屬精油，隨身療癒身心。

山林調香請到「療香寓所」的張文森老師。 攝影/相 王基守
山林調香請到「療香寓所」的張文森老師。 攝影/相 王基守

原本來這遊玩的林千秀花藝老師，被Ota村長知道她的才華後立即邀約，她曾在日本學習小原流花道，在台中擁有花藝工作室，帶領學員製作永生花玻璃鐘，可將美麗永存帶回紀念。

林千秀花藝老師教學製作永生花玻璃鐘。 攝影/相 王基守
林千秀花藝老師教學製作永生花玻璃鐘。 攝影/相 王基守

在地小農契作食材 從產地到餐桌的美味

Ota另一收穫是認識不少在地小農，「山思雲想」的食材大多來自於當地的小農契作。一泊五食山思假期，入住即送上迎賓飲品五葉松果汁，使用園區種植的五葉松樹加入蜂蜜檸檬調和而成大獲好評。綠野午茶時光，大家坐在英國豪華Lotus Bell星型天幕下，品嘗竹山蜜地瓜及薯片，還包括夕陽野食燒烤饗宴、星光宵夜。翌日晨食時光，特選果舖師農園種的木瓜，小雞咕咕友善畜牧場生產的雞蛋，品丞麵包坊的歐式麵包，山頂人老伯堅持的柴燒手工麥芽等，充分落實食農教育，從產地到餐桌的美味。

翌日早餐的餐桌布置。 攝影/相 王基守
翌日早餐的餐桌布置。 攝影/相 王基守
一泊五食的食材大多來自當地小農契作。 攝影/相 王基守
一泊五食的食材大多來自當地小農契作。 攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
小乖與老公稚程經營「果舖師」農園，主要種植台農2號木瓜與百香果，獲產銷履歷認證。 攝影/相 王基守
小乖與老公稚程經營「果舖師」農園，主要種植台農2號木瓜與百香果，獲產銷履歷認證。 攝影/相 王基守

營區有公共區域Wifi，共有11頂帳篷，為比利時頂級的Canvas Camp，分為神殿帳篷（可睡2-4人）、豪華神殿帳篷（可睡5-7人）。帳篷內寬敞，使用獨立筒充氣床及保暖睡袋，配置小燈、電風扇、插座，貼心提供過夜包，內裝有竹牙刷、牙膏、卸妝棉、耳塞等可帶回家。廁所浴室位於公共空間，嚴格清潔消毒，淋浴水量大又熱，可以洗得暢快，備有吹風機。歡迎企業、社團活動包場，可客製行程內容，待疫情趨緩後，再帶您到大鞍竹林秘境一遊。

攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
神殿帳篷內部寬敞。 攝影/相 王基守
神殿帳篷內部寬敞。 攝影/相 王基守
貼心提供過夜包可帶回家。 圖片提供/山思雲想
貼心提供過夜包可帶回家。 圖片提供/山思雲想

Ota希望大家來到「山思雲想」，能夠重回自然的懷抱，學習與大地共處，將壓力釋放於群山環繞的山谷，將思念寄託在雲海中的旅途。無論你在那裡，我在山思等你∼山思雲想。

山思雲想

Web. https://reurl.cc/yZ25Xl

Fb. 山思雲想

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