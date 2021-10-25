武林天下 布袋戲高手線上登場 2021雲林國際偶戲節

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自1999年雲林縣政府開始舉辦「雲林國際偶戲節」以來，每年都讓偶戲迷很期待，今年雖然受到疫情影響，但未澆熄各路英雄們的熱情，將於10月份隆重登場，首度以線上及競賽實體活動共同辦理，2021年以「武林天下」為主題，邀集所有熱愛偶戲的武林高手們大展掌上絕活，分享武功秘笈，歡迎大家共襄盛舉、踴躍參與。 以「武林天下」為主題設計的主視覺海報。 圖片提供/雲林縣政府

早期40-50年代，最著名的娛樂非布袋戲莫屬，每逢酬神、祭典，家家戶戶帶著小板凳到廟口看戲的風景，雖然如今不再見著，但風行百年歷史的表演藝術，從野臺戲、金光大舞台、電視圈、更走向大屏幕電影產業，說明台灣布袋戲沒有凋零，因著老一輩的傳承，年輕人的創新，於任何時代無疑都是當代的表演藝術。

在地扎根 延續大師們深厚的傳統偶戲藝術

眾所皆知，雲林是布袋戲的故鄉，在布袋戲宗師黃海岱，人間國寶黃俊雄大師，西螺布袋戲世家傳人鍾任壁大師的耕耘及努力下，扎根雲林、名聲響起全台各地，甚至世界遍地開花。為延續大師們深厚的偶戲表演，雲林縣政府自1999年開辦「雲林國際偶戲節」至今邁入第19屆，已是台灣「資深」的節慶活動，帶著老藝師們傳承的傳統藝術，藉由每一年不同主題的策展，讓「雲林國際偶戲節」成為最有時代感及最具有魅力的文化節慶。號稱布袋戲大本營的雲林，目前正式設立登記布袋戲團共計129團，為全台第一。 雲林國際偶戲節發揚布袋戲宗師黃海岱的傳統精緻藝術。 圖片提供/雲林縣政府 帶動傳統布袋戲的開發與創新。 圖片提供/雲林縣政府

除了舉辦國際偶戲節，雲林縣政府亦積極推動藝文教育計畫，連年獲文化部考核第一級成績，迄今培育有12,426位學子，整合布袋戲傳統技藝演出、大小金掌獎競賽，透過國內外優秀偶戲團隊相互觀摩切磋，期以「文化同享，五洲一家」的理念，讓偶戲薪傳永續發展與創新。此外，接續以偶戲藝術打開國際接軌的路，2018年加盟「國際偶戲友好城市協會（association des villesamiesde la marionnette，簡稱AVIAMA）」，推薦本地西螺興新閣掌中劇團赴該地交流演出，不僅打開雲林布袋戲知名度，也透過該協會在近幾年推薦國外優秀偶戲團隊來台演出，建立「雲林國際偶戲節」良好的文化交流演出。 帶來傳統、經典與跨界各類精彩演出。 圖片提供/雲林縣政府

創新結合數位 賦予掌中戲更多元樣貌呈現

為找回流失觀眾與培養新的觀眾，培育新一代的藝師，並與新世代的科技與媒體結合，2019年的「雲林國際偶戲節」鼓勵40歲以下藝師，開辦青年金掌獎，至今共挖掘18位年輕藝師，讓青年藝師把握青春時光決戰舞台，留下青春最驕傲的記憶。同時也擴大辦理開幕晚會，以演唱會規模打造布袋戲專屬音樂會，該活動連年參與人數皆達5,000人次以上，更首度增辦堪稱「布袋戲界奧斯卡」的金掌獎頒獎典禮，打造專屬布袋戲藝師金掌光榮感盛會。 各方掌中好手齊聚雲林國際偶戲節。 圖片提供/雲林縣政府

去年更增辦科技互動特展，以數位方式帶領大家了解布袋戲，亦增設民眾參與競賽之活動-口白創意競賽，讓偶戲文化全民化，2021年參與組數也逐漸攀升，共計19組作品。今年雖受疫情影響，也沒有打擊雲林縣政府辦理「雲林國際偶戲節」的信心，以「武林天下」為主題，逛邀各界高手，將於110/10/1-10/31隆重登場，首度以線上及競賽實體活動共同辦理。內容計有青年金掌獎競賽直播、偶戲國際影展、武林天下．誰與為偶特展、布袋戲PODCAST、布袋戲館周末劇場、陳明山大師戲棚展示等，並以布袋戲經典角色推出文創品，含防護口罩、角色聯名酒、唯一授權角色T恤，賦予掌中戲更多元的藝術樣貌呈現。 以布袋戲經典角色推出文創品防護口罩。 圖片提供/雲林縣政府 以布袋戲經典角色推出文創品防護口罩。 圖片提供/雲林縣政府 角色聯名酒-臺虎精釀。 圖片提供/雲林縣政府 唯一授權角色T恤。 圖片提供/雲林縣政府

又令人振奮的好消息，「布袋戲傳習中心」即將於2023年完竣，是全台第一座以布袋戲為主題的藝文場館，將傳統布袋戲進入現代劇場化，整合科技數位，將偶戲節全面化、整體化、國際化，更盼未來「雲林國際偶戲節」躍登全球重要的朝聖慶典，讓大家看見布袋戲文化的故事與價值，也看見台灣多元社會價值。

雲林國際偶戲節

Date. 2021.10/1-10/31

Web. yunlinpuppet.tw

Fb. 雲林國際偶戲節

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