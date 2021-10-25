領略嘉166線 探索山水交會中的美麗山城與秘境瀑布

【整輯/AH】

在潺潺溪流的切割穿鑿下，嘉義166線道層層高山中，河谷瀑布眾多，遠離都市塵囂的特殊地理位置，讓沿線瑞峰、瑞里、仁壽、金獅和文峰等五村得以保存原始的自然環境。川流不息的溪水，除了孕育出豐富的農特產外，隨著險峻的山勢，高低落差，此段路線瀑布眾多。光是在竹坑溪步道，全長約3.3公里中，就可近距離接觸到雷音瀑布、龍宮瀑布、生毛樹瀑布等。 竹坑溪步道。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

渾然天成的美景 孕育出一層又一層的瀑布

行走來到嘉義166縣道，位在阿里山國家風景區西北廊道入口-文峰，而村內觀音瀑布則是你必訪的私房秘境。沿著溪水往上走，伴隨蟬叫聲應和著潺潺水聲，譜成令人心曠神怡的動人樂章。來到一道又一道宛如空中銀河般的觀音瀑布前領略山水交會的美，瀑布水霧隨著風勢飄散在翠綠蓊鬱的原始林中，著實讓人有著身處煙雨如畫的裊裊仙境之感。而純樸的風土民情，熱情招呼你來走走，更讓人走在這裡的每一步都充滿了喜悅。

好山好水中的精品高山咖啡

好山好水外，多年來，有感於在地得天獨厚的自然純淨，在形塑咖啡味道最基本的三大關鍵元素中，土壤、氣候、海拔高度，讓此路線上所培育出來的咖啡帶著自然的香氣與甜味。 阿里山莊園精品咖啡下午茶。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

不到青年嶺 枉稱少年郎

青年嶺步道是早期瑞里地區居民下山往返必經的古道，承載著先民篳路藍縷的古早記憶。在大自然漫長的歲月中，山崖的峭壁一個個變幻成的瑰麗面貌。不管是經過千萬年風蝕雕鑿的崖壁上，布滿大小不一細孔的燕子崖，或者宛若利斧劈開鑿出的千年蝙蝠洞，處處可見造物者神奇的傑作，深深震懾住許多人。如今時代賦予它新的意義，當你走到這裡尋找前人生活點滴，也將獲得更多與大自然邂逅的驚喜。 青年嶺步道燕子崖。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 青年嶺步道蝙蝠洞。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

隨四季孕育的自然好茶

阿里山的茶，像是自帶著一股來自高山上的美麗氛圍，春夏秋冬四季不同，依著時序，自然時節種出的茶，讓茶喝起來不只是兼具茶香、茶味；不施農藥、化學肥料，由著天地萬物與茶共存的概念。 圓潭生態園區瀑布茶席。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 瑞里綠色隧道茶席。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

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