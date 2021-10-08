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今晚 我想來隻松葉蟹 一蟹六吃

聯合新聞網 / Ciao潮旅
甲羅燒，活體松葉蟹蟹味噌至福懷石的最高潮，以三種烹調的蟹肉佐松葉蟹味噌，像極了倘佯在日本海中。 攝影/Ray
甲羅燒，活體松葉蟹蟹味噌至福懷石的最高潮，以三種烹調的蟹肉佐松葉蟹味噌，像極了倘佯在日本海中。 攝影/Ray

【撰文/Vivian Huang】

台北唯一活體蟹懷石料理專門店「月夜岩 蟹懷石」，最夯的套餐──活體松葉蟹蟹味噌至福懷石，一蟹六吃，以刺身、炭火燒、川燙、甲羅燒、天婦羅和雜炊，盡展松葉蟹的究極美味。今晚，就來隻松葉蟹吧！

做為台北唯一活體蟹料理的專門店，「月夜岩 蟹懷石」每周兩至三次把最新鮮的活體蟹從日本產地空運來台，先在精密控制水質和溫度的水族箱裡休息並適應環境，再由料理長福島隆史巧手料理成一道道精緻佳餚。

食前酒 先付 椀物 強肴 活體松葉蟹六吃

繼「活蟹極懷石（活體鱈場蟹及活體松葉蟹）」、「蝦蟹極懷石（活體鱈場蟹及伊勢龍蝦）」、「山海極懷石（活體鱈場蟹及最高級A5和牛）」、「活體鱈場蟹懷石」等人氣套餐，月夜岩再推出「活體松葉蟹蟹味噌至福懷石」套餐，同樣有料理人於包廂內做現場服務，以行雲流水的料理手法和到位的火候，烹調出恰到好處的鮮美滋味，一場蟹宴吃下來，高潮迭起，視覺、嗅覺與味覺等多重感官享受都滿足了。

嚴選重量在1公斤到1.2公斤的松葉蟹。 攝影/Ray
嚴選重量在1公斤到1.2公斤的松葉蟹。 攝影/Ray

松葉蟹，日本三大名蟹品種之一，蟹肉帶有絲絨般的細緻光澤，口感纖細、柔嫩，味道甘美、鮮甜，被譽為一生必嘗的螃蟹。生長於日本海的松葉蟹，蟹膏尤其濃郁，淺嘗一口生蟹膏，海味滿盈，似乎瞬間穿越時空來到日本海。

以濃郁鮮美的蟹味噌為主軸，奢侈的將整隻松葉蟹的美味發揮的淋漓盡致。 攝影/Ray
以濃郁鮮美的蟹味噌為主軸，奢侈的將整隻松葉蟹的美味發揮的淋漓盡致。 攝影/Ray

月夜岩特地嚴選重量在1公斤到1.2公斤的松葉蟹來做「活體松葉蟹蟹味噌至福懷石」，每一隻都恰如其分的飽滿與肥美。第一吃是刺身，只見福島料理長俐落地將蟹腳肉取出，再放入冰水裡「冰洗」，蟹肉即呈現纖細的肌理及晶瑩剔透的光澤，絲滑、細膩的口感，引人入勝的清甜滋味，教人愈發期待之後的五吃。

刺身，細膩的口感，清甜的滋味，引人入勝。 攝影/Ray
刺身，細膩的口感，清甜的滋味，引人入勝。 攝影/Ray

高潮迭起 視覺 嗅覺與味覺感官多重享受

第二吃是炭火燒，帶殼蟹腳一上炭火架，便散發出誘人焦香，在剛剛好的熟度上桌，入口是恰恰好的Q彈。第三道是川燙，味道最甜美、擺盤也最精美，佐魚子醬提出蟹肉的海味，可食花草與小巧容器上的櫻花則帶出視覺上的季節感。

炭火燒，散發迷人的焦香氣。 攝影/Ray
炭火燒，散發迷人的焦香氣。 攝影/Ray
川燙，視覺與味覺的極致享受。 攝影/Ray
川燙，視覺與味覺的極致享受。 攝影/Ray

第四吃是高潮中的高潮──甲羅燒，最特別的是佐松葉蟹味噌（蟹膏），先是以兩種不同熟度的蟹腳和蟹螯沾蟹味噌食用，蟹肉的鮮甜與蟹膏的迷人鹹鮮，完美激盪出海味，最後再將蟹身肉以蟹膏煮，味道真是像極了倘佯在日本海中。第五和第六吃的天婦羅、雜炊，為這一蟹六吃劃下圓滿且飽足的句點。

天婦羅，完美呈現蟹螯的質地和蟹本身的甜味。 攝影/Ray
天婦羅，完美呈現蟹螯的質地和蟹本身的甜味。 攝影/Ray
雜炊，是一蟹六吃的圓滿句點。 攝影/Ray
雜炊，是一蟹六吃的圓滿句點。 攝影/Ray

「活體松葉蟹蟹味噌至福懷石」套餐，從食前酒、先付、椀物、強肴，到主角活體松葉蟹六吃，再到收尾的甘味，起承轉合，無懈可擊的精采，絕對是一場令人眷戀的松葉蟹饗宴。

收尾的甘味，完美句點。 攝影/Ray
收尾的甘味，完美句點。 攝影/Ray

月夜岩 蟹懷石

Web.tsukiyoiwa.com

Fb. 月夜岩 蟹懷石

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