來自新加坡 米其林摘星宴吃一口就驚豔

【撰文/Peter】

想要姊妹輕鬆聊心事、商務愜意談生意、朋友相約搏交情、家族聚餐感情好，首選來自新加坡第一中餐品牌「莆田PUTIEN」，蟬聯四年新加坡米其林一星殊榮，今年再度蟬聯米其林一星，由王品集團首次代理，更榮獲台灣2020 網路口碑之星傑出人氣獎，只要吃一口就驚豔，從此愛上，完全臣服於這道地手工菜。

緣起中國福建的莆田菜，講究新鮮和家常，不做過度調味，呈現食材真實原味。源於方志忠先生移居新加坡後，懷念外婆的莆田菜，於2000年創辦「莆田PUTIEN」，提供傳統莆田菜和新加坡料理，彷彿有股獨特魔力，很「耐吃」會讓人想一再上門，目前在上海、北京、香港、台灣和東南亞等地超過80家分店，圈粉無數、備受饕客肯定。 空間設計揉合中式復古與南洋風格。 攝影/Ray

適合任何聚餐都能輕鬆享受星級美味

用餐空間溫馨淡雅，閒適氛圍及令人舒心的服務，可單點或選擇二人至十人的套餐，匯集莆田十最、非常新加坡、莆田至寶等人氣料理。風味小品糖醋皮蛋，口感獨特。蝦苗嫩紫菜，紫菜是莆田特產，嚴選產量稀有的頭水嫩紫菜，因頭水紫菜一年僅有十五天採收期，有「海中黃金」之稱，拌入來自屏東的清甜蝦苗及特調醬汁，鮮嫩滑口。

莆田十最：金銀上湯時蔬，以當季時蔬、老母雞高湯，加入皮蛋、鹹蛋黃、蒜頭煨煮，帶來多層次的美味驚喜。酥炒芋心精選大甲芋頭的芋心，裹糖、魚露炒製，外酥內糯、鹹甜兩滋味。脆皮蒜香雞，外皮薄脆、肉質Q嫩，灑上蒜酥更提味。 酥炒芋心，外酥內糯、鹹甜兩味。 攝影/Ray 脆皮蒜香雞外酥內嫩、濃蒜香。 攝影/相 王基守

莆田因盛產荔枝而得名荔城，莆田荔枝肉，融合酥炸肉、荔枝肉、紅黃椒拌炒，酸甜色香、一口驚豔。莆田滷麵，是莆田主食，就像媽媽煮的手工菜，豬大骨與老母雞慢燉8-12小時成濃白湯汁，加入特選滷麵、海鮮配料，麵條Q彈、吸飽湯汁精華，這一大碗實在好飽足。 莆田荔枝肉將醃漬豬肉油炸，再蘸上橘紅醬汁，佐荔枝肉、紅黃椒拌炒，酸甜色香。 攝影/相 王基守 主食莆田滷麵，湯鮮味美。 攝影/相 王基守

莆田菜佐白葡萄酒提香增味 味蕾更尊寵

非常新加坡：金絲麥片蝦展現地方特色，以酥炸鮮蝦搭配新加坡進口奶香麥片、蛋絲拌炒，鹹甜微辣好涮嘴。不能錯過的星洲肉骨茶，稍加調成適合台灣人的口味，湯頭帶有濃濃白胡椒味，順口不油膩，排骨十分軟嫩又入味，會讓人一碗接一碗，飯後甜點，黃金馬來糕，蓬鬆柔軟、奶香濃郁、完美句點。 金絲麥片蝦展現地方特色，以酥炸鮮蝦搭配奶香麥片、蛋絲拌炒，鹹甜微辣好涮嘴。 攝影/Ray 正宗星洲肉骨茶融入白胡椒粒。 攝影/相 王基守

除了佐阿里山高山烏龍茶品茗，「莆田PUTIEN」帶來中菜食尚新享受，建議單點Louis Eschenauer Chardonnay法國路易聖諾夏多內白葡萄酒，帶有新鮮清新的青檸，鳳梨的熱帶水果香氣，酸度適中，白酒的清爽酸度讓莆田菜更加鮮美、提香增味，將味蕾層次完美昇華，適合閨蜜一起品酩享微醺，優雅又盡興。 可以點四人套餐，再另單點白酒，美妙更多滋味。 攝影/相 王基守

該找個時間和好友聚聚，不能出國時，就相約「莆田PUTIEN」，不論是大團圓或小聚餐，隨時都能歡聚的米其林一星中餐廳，細品美味的米其林星級饗宴，美食美酒絕對讓情感增溫，在在都讓人回味不已。

莆田PUTIEN

Web.www.putien.com.tw

Fb.莆田 享譽新加坡的中餐廳

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