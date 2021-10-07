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沒想到素菜可以這麼好吃 優格入菜的創意蔬食料理

聯合新聞網 / Ciao潮旅
圖片提供/SNOW FACTORY
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【撰文/昭子】

喜歡「SNOW FACTORY雪坊精品優格」的純淨無添加，那您一定會愛上其創立的全新蔬食品牌「蔬軾 創意蔬食料理」，自農安街店開幕後即受到饕客喜愛、讚不絕口，甚至讓嗜肉者也開始改觀，最近位於永和的樂華店也開張了，相信宋代大文學家蘇軾吃過後，也會立刻愛上。

「SNOW FACTORY雪坊精品優格」的創辦人蘇立文總經理表示，自己喜歡素食，但市面上的素料多半是加工的精緻食品，素食多以油炸煎煮方式過於油膩、重鹹，本著創立「SNOW FACTORY」的品牌初衷，又因緣際會認識有相同理念的王安邦Belly主廚，於是想要讓更多的人體驗蔬食不僅可以非常美味，吃進嘴裡的也可以很放心。

攝影/李文欽
攝影/李文欽

值得信賴的美味蔬食 完全顛覆對素食的想像

蘇總說餐廳取名「蔬軾」，一來是向北宋文人蘇軾致敬，雖然他曾寫下「無肉令人瘦」的名句，但原來本身也是美食家的蘇東坡晚年長齋茹素。而「蔬軾」與〝舒適〞諧音，希望這裡的料理讓人不會覺得膩口難受，對身體造成負擔；又〝軾〞指古代車子上可供人憑依的橫木，人站在上面才能行車得穩，引申於此，「蔬軾」品牌，期許做到就是值得大家信賴、可以依憑的美味蔬食。

整體用餐環境潔淨明亮，以純白色與木質元素構築。 攝影/李文欽
整體用餐環境潔淨明亮，以純白色與木質元素構築。 攝影/李文欽
攝影/李文欽
攝影/李文欽

整體用餐環境潔淨明亮，以純白色與木質元素、柔和燈光構築，綠色植物妝點凸顯自然清新；開放式的廚房，讓烹飪過程透明化，展現專業廚藝。Belly主廚擁有20多年的廚藝資歷，熟悉食材使用的每一個環節，加上「SNOW FACTORY精品優格」入菜，發揮創意，融合法式、台式、泰式、義式等料理手法，變化出具特色、豐富多元的蔬食風味。

Belly主廚擁有20多年的廚藝資歷，深諳食材屬性。 攝影/李文欽
Belly主廚擁有20多年的廚藝資歷，深諳食材屬性。 攝影/李文欽

無論是開胃菜、沙拉、湯品、披薩、義大利麵、主廚特製、甜點等，每一道都好吃不踩雷。貼心的是，因應喜愛蔬食，吃全素、植物五辛素、奶素、奶蛋素等不同族群的需求，「蔬軾」的菜單上清楚標示符號，有牛奶符號的奶素，有蒜頭符號的五辛素，抑或是有辣椒的符號，讓賓客做出正確選擇。

圖片提供/SNOW FACTORY
圖片提供/SNOW FACTORY

優格提升層次風味 健康美味對身體無負擔

Belly主廚說當他接觸到雪坊精品優格非常驚艷，沒有香精香料添加，卻更能提升成品風味。其中的雪坊果醬優格水果沙拉，以優格和天然果醬調和醬汁，清爽不膩口。同樣以雪坊希臘優格入菜、大獲好評的炸魚排泰式鹹蛋黃薯條，魚排使用大豆蛋白和蕈類製成，口感不輸真正的魚排，再佐以小茴香、優格、黃檸檬調製的醬汁，比美奶滋做的塔塔醬更為鮮明濃郁。

大受好評的炸魚排泰式鹹蛋黃薯條佐小茴香、優格、黃檸檬調製醬汁。 攝影/李文欽
大受好評的炸魚排泰式鹹蛋黃薯條佐小茴香、優格、黃檸檬調製醬汁。 攝影/李文欽

「蔬軾」講究食材，起司等乳製品多為歐洲進口。特別推薦的牛肝菌蕈菇燉飯，選用義大利進口牛肝菌、知名Scotti的Arborio Rice risotto義大利米、和德國發酵奶油，拌入帕達諾起司，再加上巴西蘑菇，精心調製出的濃稠燉飯、越咀嚼越能感受牛肝菌的芳香。烤皎白筍蛋黃細扁麵，特選Barilla義大利麵，融合有機蛋黃、帕瑪森起司與奶油，滑順奶香味，也是必點佳作。

牛肝菌蕈菇燉飯，越咀嚼越感受牛肝菌芳香。 攝影/李文欽
牛肝菌蕈菇燉飯，越咀嚼越感受牛肝菌芳香。 攝影/李文欽
烤皎白筍蛋黃細扁麵，特選知名Barilla義大利麵。 攝影/李文欽
烤皎白筍蛋黃細扁麵，特選知名Barilla義大利麵。 攝影/李文欽

受歡迎、層次豐富的瑪格麗特、佛倫提斯披薩，餅皮手工現做，精選來自法國麵粉及杜蘭小麥粉，充滿嚼勁感。特別一提，非常有台式風味的乾鍋花菜臭豆腐手工麵，選自東門市場的臭豆腐，再以醬油膏、黑糖、番茄、素蠔油熬煮調味，深獲喜愛吃辣的饕客青睞，全然滿足最挑剔的味蕾。

佛倫提斯披薩吃得到濃濃起司味。 攝影/李文欽
佛倫提斯披薩吃得到濃濃起司味。 攝影/李文欽
很有台式風味的乾鍋花菜臭豆腐手工麵令人驚豔。 攝影/李文欽
很有台式風味的乾鍋花菜臭豆腐手工麵令人驚豔。 攝影/李文欽

在這裡，同樣可以享受與選購雪坊的精品優格、優格冰淇淋、優格飲、手工果醬及優格益生菌。主廚也將優格發揮到甜點上，手作三款甜點，比一般起司蛋糕熱量較低的「季節漿果優格生乳酪蛋糕」，融入馬斯卡彭起司的「優格慕斯鮮果塔」，增加了濃郁度，焦糖肉桂蘋果粒搭配「優格冰淇淋義大利手指餅」，更添綿滑濕潤口感，十足療癒的幸福味。

攝影/李文欽
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融入馬斯卡彭起司的優格慕斯鮮果塔。 攝影/李文欽
融入馬斯卡彭起司的優格慕斯鮮果塔。 攝影/李文欽
焦糖肉桂蘋果粒搭配優格冰淇淋義大利手指餅，更添綿滑濕潤口感。 攝影/李文欽
焦糖肉桂蘋果粒搭配優格冰淇淋義大利手指餅，更添綿滑濕潤口感。 攝影/李文欽

「蔬軾 創意蔬食料理餐廳」，讓不愛吃素者也著迷了，希望讓更多人多吃健康的素食，雪坊著實地顛覆了民眾對素食的既定印象，讓人深深愛上蔬食的美味。Fb.今日不食肉的蔬軾

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