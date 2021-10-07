台北人咀嚼滿滿回憶 33年的好味道

【撰文/昭子】

在知名的「洋蔥」餐廳，享受得不僅是料理，更喚起許多情感記憶，第一次的約會、求婚，領到第一份薪水，生日慶祝、考試通過、升遷獎勵等，創辦人盧俊雄說，他很高興「洋蔥」伴隨大家33年了，承載大多數台北人的共同回憶，美味始終不變，繼續為你我之間創造美好故事。 沙拉、湯品、前菜、麵包、甜點，海鮮墨魚義大利麵，帶給味蕾滿滿幸福感。 攝影/Ray

彷佛置身歐美復古情懷，台灣人氣排隊名店始祖，源自天母巷弄的正宗「洋蔥」創始店，以溫潤質樸的原木裝潢，位於天母棒球場斜對面的天母店洋溢美式鄉村風，士林店充滿美式風格，整體場域有著溫馨閒適氛圍，適合與家人、好友好好坐下來，悠哉地聊天、品嘗美饌，度過舒適愉快的用餐時光，士林店的地下一樓更設有寬闊的聚餐場地，滿足包場、辦活動所需。 溫潤質樸的原木裝潢，天母店洋溢美式鄉村風。 攝影/Ray

貼心設計 附有鑄鐵加熱石讓牛肉更好吃

創立於1990年，現在依然屹立，深受老饕喜愛，「洋蔥」的餐點經得起考驗，創始人盧俊雄總經理表示，「洋蔥」的用心美味與服務品質堅持始終如一，經典菜色不變，高CP值的經典套餐（包含沙拉、湯品、前菜、麵包、甜點、飲料）不變，只追求餐點技術的研發，在口味上更精進，帶給賓客味蕾尊寵，像是主餐類的各式肉品，特選紅外線烤爐，肉品不需先醃漬，受熱均勻、更快熟透，讓水分不易流失，不破壞蛋白質，將鮮甜飽滿的原味肉汁牢牢鎖住，香氣逼人、肉嫩Q彈。

食材選用更講究，強力推薦「紐西蘭冠軍肋眼牛排」，牛肉源於紐西蘭的世界金牌草飼牛，油花等4+以上，最高標準國家評鑑師手工精挑油花的極致之選，單吃就很可口鮮甜，或沾點黑胡椒粒更加分。 紐西蘭冠軍肋眼牛排，肉質好、份量足，源於世界金牌草飼牛。 攝影/Ray

「紐西蘭黃金菲力」，盧總特調黃金醬料，將義大利帕米吉安諾起司和Blue cheese、台灣的烏魚子完美結合，讓牛排的好味道發揮到極致。特別的是附有鑄鐵加熱石，若覺得牛肉不夠熟，可自行放在加熱石上面加熱，口感會更好吃，熱度不夠了還可以請服務生加熱，很貼心的設計。 紐西蘭黃金菲力，將義大利起司醬、烏魚子和牛排完美結合。 攝影/Ray 貼心附有鑄鐵加熱石，可自行加熱，口感更好吃。 攝影/Ray

超大份量的「洋蔥爐烤雞腿排」，來自於花蓮的放山土雞，新鮮溫體直送每日限量供應。「洋蔥」最自豪的德國豬腳產於荷蘭，「德國豬腳佐自家醃漬泡菜」完全不經油炸，純粹以烤箱慢烤至金黃色外皮酥脆，粉紅色嫩肉愈嚼愈香，佐自家醃漬泡菜更加提味，不會過膩，份量大超滿足，絕對不能錯過！ 洋蔥爐烤雞腿排產自花蓮的放山土雞，新鮮溫體直送。 攝影/Ray 德國豬腳佐自家醃漬泡菜豬腳，金黃脆皮、軟嫩多汁、嚼勁十足。 攝影/Ray

原味紮實 食材更講究 產地嚴選新鮮直送

受歡迎的前菜，香Ｑ的黑胡椒烤田螺，還有黃金花枝丸、蒜辣酥炸生丁香魚、新鮮酥炸生中卷、澎湖野生綠金海菜可供選擇，是和澎湖船家配合當季捕撈新鮮漁獲，船上急速冷凍保鮮嚴選直送。海鮮系列，蛤蜊產自於嘉義東石，以海水魚溫養殖，鮮甜肥美多滋。 海鮮系列，蛤蜊產自於嘉義東石，以海水魚溫養殖，鮮甜肥美多滋。 攝影/Ray

此外，選用義大利有機Extra-Virgin最高等級的橄欖油來提味，以及英國Mr Organic有機義大利麵，使用粗粒杜蘭小麥粉製作，遵循古法工藝，麵條充滿咬勁、麥香濃郁，這些都是成就「洋蔥」美味的關鍵。Fb. 洋蔥牛排（創始店）