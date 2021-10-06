臨墾丁南灣第一排海景 網美民宿親子友善旅店

【撰文/Aries Huang】

去年開幕的「日和灣居Sunshine Liv.」，坐擁墾丁南灣湛藍海色及美麗夕照，加上民宿主人悉心打造的休憩環境與貼心服務，不僅成為熱門網美民宿，假日訂房更是難求，加上連接餐廳的觀海平台，視野全面延伸，離海更近，現又推出海景第一排的隱藏房型，哇！太吸睛、也太吸引人了！

距離南灣海灘僅50公尺，「日和灣居Sunshine Liv.」得天獨厚的地理位置，居高臨下一覽無敵美景。「就是因為擁有這獨一無二的自然景致，我更覺得需要一個具人性化、有設計美感的場域，才不會辜負這片絕美景觀優勢，更希望為南灣注入一股新氣象。」年輕的旅宿主人陳先生訴說著翻修民宿的想法，以及賦予日和灣居的源由。 在日灣就能欣賞整片南灣的漸層海。 攝影/相 王基守

新推出隱藏房型 灣居首排露台雙人房

旅宿主人陳先生與太太，打造五棟三層樓的純白建物，圍繞中庭綠色草皮搭配木棧道，取名「日和灣居」，〝日和〞意謂風和日麗，恆春半島日照長，是個四季如春的地方，〝灣居〞，二字意謂依傍著南灣海灘而居，加上全新完工的觀海平台，要讓旅客從早到晚，視覺定格最美的南灣畫面，全然悠閒適意的享受分秒時光。 從遠處就可見旅宿的醒目招牌。 攝影/相 王基守 五棟純白建物居高臨下，盡覽南灣與沙灘美景。 攝影/相 王基守 夜色中的「日和灣居」分外迷人也很吸睛。 攝影/相 王基守

「日和灣居」提供11間房型，客房類型規劃有一大床雙人房、四人房二大床及六人房，可依旅客人數需求選擇。訴求「簡單、放鬆、清新」，以現代簡約風格融合工業、日式、北歐等元素，大部分房間均為落地大面開窗，享有一望無際的面海景色或是不同角度與視野的南灣景觀，以及獨立陽台。「頂級漂浮花園雙人房」和「頂級臨海庭園四人房」，半戶外的空間設計，躺在吊椅上或泡在浴缸就能欣賞整片漸層海。 最受歡迎的「頂級漂浮花園雙人房」。 攝影/相 王基守 「頂級漂浮花園雙人房」泡在浴缸就能欣賞整片海景。 攝影/相 王基守

尤其隱藏房型「灣居首排露台雙人房」，坐擁南灣海景第一排景觀，獨享戶外超大露臺，閒坐舒適躺椅，與大海零距離，更配有英國經典Marshall藍芽音響，而獨特的觀海床架設計，同「經典臨海雙人房」，床直接面對大海，一早醒來張開眼就看到整片海景彷彿近在眼前，躺在床上就能欣賞日落，就像是在國外度假的感覺。

民宿主人鼓勵全家人出遊，特別規劃「寄葉桌遊六人房」三大床，設有長桌上可玩桌遊或泡茶聊天，增進彼此間的情感交流。若有預算考量，不妨選擇「寄葉日式四人房」，房內雖然看不到海景，但一樣能在全新完成的觀海平台，享受南灣的無垠海景。 若有預算考量可選擇「寄葉日式四人房」。 攝影/相 王基守 「寄葉桌遊六人房」適合全家人出遊首選。 攝影/相 王基守

此外，為家族旅遊、朋友相聚、企業會議假期能夠更盡興，另提供12-20人包棟獨享，一樓為寬敞交誼廳，配有FULL HD投影機可做簡報，食物料理吧檯，253升變頻冰箱容量大因應烤肉食材所需，戶外設有獨立烤肉區，可盡情享受烤肉樂趣，二樓以上為海景四人房及雙人房共有六間，完全獨立不受外人打擾，享有完整的休閒專屬空間。（包棟服務需致電預訂）。 提供12-20人包棟獨享，一樓為寬敞交誼廳。 攝影/相 王基守

貼心準備嬰幼兒出遊必備用品 讓父母在外旅遊好放心

客房精心設計重視每個細節，所有備品都是民宿主人夫婦用心挑選，完全貼近人性化考量，為客人著想，像是特別訂製加大雙人床，柔軟的羽絲絨寢具組，經典復古轉盤電話、Lady Days大理石紋陶瓷馬克杯等，讓待在客房裡一樣舒適愜意。衛浴空間採乾溼分離設計，享有飯店等級的免治馬桶，好用的日本原裝Naoe負離子吹風機。洗沐備品更講究，頂級客房備有英國倫敦名流愛用的Miller Harris香氛品牌，最受歡迎的Tea Tonique午後伯爵系列，散發清新茶味的芬芳，一般客房提供紐約著名的C.O.Bigelow經典品牌，為全美最古老的百年藥妝店，恬淡合宜的脫俗香味，帶來一整天的清爽芳香氣息。

值得一提，身為爸媽的民宿主人，強調「日和灣居」是一間親子友善旅店，因此為了讓父母們能安心出遊，貼心為寶貝準備嬰兒床、兒童澡盆（附帶小凳子）、兒童餐椅、兒童餐具（含圍兜）、奶瓶消毒鍋，每棟附設飲水機方便現沖牛奶，讓大人們放心無虞。此外，中庭的綠色草地可以讓小朋友盡情跑跳也不用擔心，因為每天清潔人員都有用心維護乾淨，歡迎全家同遊，體驗最單純快樂的親子假期。 中庭的綠色草地可以讓小朋友盡情跑跳也不用擔心，每天清潔人員都有用心維護乾淨。 攝影/相 王基守

為續住和國定連假的旅客 帶來意想不到的口感和驚喜

入住即享有女主人精心設計的免費西式早餐，於擁有臨海第一排大面景觀的餐廳用餐更是幸福，尤其是置身在戶外的觀海平台，佐寬闊美景品嘗精緻美食，聽著陣陣海浪聲，一早的心情深深被療癒了。早餐選用當季在地食材，當天現做「起士軟法佐鮪魚馬鈴薯沙拉」搭配香煎培根、水煮蛋等，對於續住的旅客，更是天天變換不同口味。像是續住二日，準備「貝果佐火腿起司炒蛋、蒸香腸」，續住三天，「焗烤鮪魚火腿厚片吐司、德式香腸」超豐盛，第四天是偏美式風味的「豬肉漢堡」，第五天獻上夠份量的「牛肉三明治」，皆附有生鮮農場直送的有機生菜沙拉，搭配手作黑芝麻奶酪與水果口味奶酪、新鮮水果、現煮咖啡、紅茶，低脂清爽無負擔又能滿足味蕾。不僅如此，國定連續假日時，旅店將視情況，不定期舉辦專案活動，招待入住貴賓。 特別設計的觀海平台，每個人都能享無敵美景。 攝影/相 王基守 於臨海第一排海景餐廳用餐好幸福。 攝影/相 王基守 招待續住旅客，早餐天天變換不同口味。 攝影/相 王基守

為入住旅客送上迎賓飲料、精緻小點心，帶來意想不到的口感和驚喜，有時是下午茶，選自哥倫比亞安地斯山麥德林的阿拉比卡手沖咖啡、和英式伯爵茶、伯爵鮮奶茶、四紅果茶。有時是調酒，在國境之南，最適合來杯清爽的Mojito，具濃郁薄荷和檸檬風味，或是帶有水果甜味香氣的Sangria，融合葡萄酒、醃漬一天發酵的當季水果，搭配手工現做Oreo Cheesecake、大理石彩紋起司布朗尼、蘋果花形妝點的甜派、迷你泡芙等，感受熱情的招待，享受悠然自得的午茶時光，對於回流好幾次的忠實客戶更會送上驚喜活動，敬請期待！ 國定連續假日、不定期專案活動之迎賓調酒Mojito、Sangria和精緻小點。相關專案活動訊息將提前在日和灣居粉專公佈。 攝影/相 王基守

管家流利英語溝通無礙 服務品質達到飯店等級

開業一年多來，陳先生說很高興深受大家的喜愛，它不僅是網美喜愛的民宿，更是一間親子友善旅店。「我們非常重視每位房客的回饋與建議，每天都詳實記錄客人的反應，進而精進設備與提升服務品質。」雖然是民宿的規格，「日和灣居」儼然已達到飯店等級，像是提供洗衣袋，額外的洗衣服務，代為安排潛水、立槳、帆船、拖曳傘或浮潛等其它水上活動服務，聘請英語流利的服務管家們，與外國旅客溝通無礙，可深入了解所需，推薦墾丁好吃好玩的景點。墾丁南灣戲水正熱鬧上演，您也可以什麼都不做，只是放空，閒躺於觀海平台上的休閒椅靜靜地看著夕陽星空，這趟旅行的美好盡在不言中。 置身「日和灣居」坐擁奢華夕陽美色。 攝影/相 王基守 閒坐在戶外的觀海平台一整天也不會膩。 攝影/相 王基守

日和灣居Sunshine Liv.

Web.booking.owlting.com/ktsunshineliving

Fb.日和灣居Sunshine Liv.

Ig.ktsunshineliving