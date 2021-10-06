鐵道慢旅行 輕鬆優遊北迴線、宜蘭線

【撰文/Vivian Huang、Alanna Chou】

鐵道旅行的魅力，在於路線及時刻的掌握度高，搭上車之後，就可以輕鬆自在地享受旅行及沿途風景。台灣的鐵道發展史已逾百年，除了環島路線，也有多條支線，列車沿著鐵道行進，或穿山越嶺、或傍海而行，樂山樂海，窗景變化豐富；鐵道上大大小小的車站，從設置點、站體建築、在地風情、周邊產業……也都各有風景。 隧道與太平洋一路隨行，驚險的美麗是北迴線的寫照。 攝影/ CCC

北迴線與太平洋

驚險的美麗，或許是北迴線的寫照。北迴鐵路，又名蘇花線，行駛於蘇澳新站到花蓮車站之間，縱越中央山脈，又臨太平洋，峭壁與斷崖，硬石與惡水，沿途除了一個又一個的暗黑隧道，但也能看見太平洋一路隨行。總長約80公里的北迴線，在蘇澳新站至崇德車站的這段約60公里的路段便會穿越13座的隧道，足見當時建設這條鐵道的超高難度。若說中央山脈是大自然的鬼斧神工之作，那北迴線則是工程人員的鬼斧神工之作。 太魯閣國家公園內，奇景處處，美不勝收。 攝影/CCC

2016年竣工的新城/太魯閣車站，是北迴線上一個知名的車站，站體建築以門為設計概念，形塑出進入花東縱谷平原及太魯閣國家公園之入口的意象。車站外觀的折板設計呼應了中央山脈連綿起伏的山巒景觀，V字造型則呼應立霧溪鬼斧神工切割出太魯閣峽谷，整體造形簡約而有現代感。新城/太魯閣車站是最鄰近太魯閣國家公園的一個站，兩者都是北迴線上的必訪景點。幅員廣大的太魯閣國家公園，座落於花蓮、台中、南投三縣，包括：合歡群峰、奇萊連峰、南湖中央尖山連峰、清水斷崖、立霧溪流域及三棧溪流域等。巍峨的高山、奇岩異石、深V峽谷，太魯閣國家公園內奇景處處，美不勝收。尤其，太魯閣峽谷最精華的路段在燕子口到慈母橋，兩側山壁幾乎呈垂直矗立的V型深谷，十分壯觀。 立霧溪上的水壩，水面因溪裡礦石與礦物質而呈夢幻藍色，但主要功用是攔截溪水以供發電。 攝影/CCC

去（2020）年開放的第4代山月吊橋，是最新的人氣景點。位於布洛灣的山月吊橋，橋長196公尺，橋面寬2.5公尺，距離溪谷約153公尺，從布洛灣台地邊緣跨越立霧溪谷，是太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷最大的吊橋。站在吊橋上，居高臨下，視野極遠，往東可眺望蜿蜒於山中的立霧溪谷，往西可以欣賞燕子口險峻的太魯閣峽谷。 位於布洛灣的山月吊橋（第4代），橫跨於立霧溪上，可觀覽太魯閣峽谷的深V景致。 攝影/CCC

參觀山月吊橋，免收費，但需先上網預約，上午預約場次為09:00～09:45、11:00～11:45兩場，下午預約場次為13:30～14:15、15:30～16:15兩場，每場次預約總人數上限250人。每月第1個、第3個週一為養護休橋日，不開放預約，如遇國定假日順延至隔日。（預約詳情請見太魯閣國家公園官網www.taroko.gov.tw/zh-tw/Service/MountainMoonBridge）

宜蘭線豐富地景

行駛於八堵至蘇澳間的宜蘭線，也是一條要過很多山洞的鐵路，隧道多達25座，而且有很多的彎道；但，這條線的地景變化也最豐富，行經基隆河下游、雙溪縱谷、蘭陽平原和宜蘭海岸，是玩樂東北角的好選擇。宜蘭線上也有一個很美麗的景觀車站──冬山車站，遠看就像是一座巨大的瓜棚。新站體在設計之初，即以冬山的舊名「冬瓜山」為發想，並配合冬山河生態綠舟的開發，於是有了台灣第一座以觀光為目的的火車站。

高架的冬山車站，站在月台上可一覽蘭陽平原的田園風光，天晴再加上稻作時期，蔚藍的天配上綠油油的稻田或金黃稻穗，景致都迷人。車站的下方規劃了文創展示所，站前廣場是藝術空間，站旁有冬山河生態綠舟，抵達冬山車站，就可遊玩一個上午或一個下午了。 宜蘭線行經蘭陽平原，一路田園風光相隨。 攝影/CCC

冬山車站往北行，鐵路沿線還有礁溪、福隆車站，可以中途下車去礁溪泡個溫泉或冷泉，或是到福隆沙灘玩水、吃個便當，也可以順訪東北角海岸觀賞奇特地質，如：三貂角、龍洞、鼻頭角等。國境之東三貂角，有一個充滿異國情調的舊名「聖地牙哥」，這裡挺立著「台灣的眼睛」──三貂角燈塔，每28秒連閃白、紅光兩次，就像是對著美麗的太平洋眨眼，純白的建築體、足球形的航路雷達及希臘風涼亭，也很吸睛，是三貂角的人氣美拍點。龍洞灣岬步道串聯了東北角兩大岬角：龍洞岬與鼻頭角，3500萬年與600萬年的兩段不同時空故事，既美麗也奧妙。

龍洞灣有東北角海岸風景區中出露最古老的岩石，生態豐富，也是知名潛水點。 攝影/CCC

沿著宜蘭線再一路往北，搭到位於新北市瑞芳區的三貂嶺車站，這裡也是平溪線的起點，從1922年佇立至今，是台灣唯一沒有道路可以直接抵達的鐵路車站。同樣也位於新北市瑞芳區的猴硐車站，是有名的貓車站，也是少數幾座仍保有質樸風光的車站。猴硐車站周邊的老街有「貓村」，曾與日本、美國、義大利、土耳其等貓景點並列，並被美國CNN評選為「世界六大賞貓景點」。車站通往貓村的新建「貓橋」，外觀像是一隻咖啡色的貓，是全台首例、全球唯一的「人貓共用天橋」。