解封後一定要大吃 高雄著名的在地無菜單料理

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南臺灣的熱情同樣注入於餐桌上。位於高雄的「雅樂廚苑」以季節食材，無菜單融合料理著稱，講究客製化服務，賦予每道佳餚人、情、味，帶給賓客舌尖上的驚喜，一場場美好款待饗宴，尊寵味蕾、深深滿足。 海鮮總匯拼盤。 圖片提供/雅樂廚苑

成立於2017年，打響港都名號，在台灣有領先餐飲文化的優勢。「雅樂廚苑」主要以在地季節食材製作無菜單料理，餐點風格融合各國料理元素，結合西餐的現代烹調藝術呈現。無過多的烹煮調味，保留食物的鮮甜原味，初心主張在對的季節品嚐對的食物，提供客製節慶活動規劃，定期的餐酒、餐茶活動，加上豪宅外燴，帶給每位饕客驚喜與感動，更是「雅樂廚苑」的絕對用心。 炙燒章魚腳佐亞洲風味醬。 圖片提供/雅樂廚苑 招牌菜酥炸宜蘭軟殼龍蝦整隻都可吃。 圖片提供/雅樂廚苑

優雅摩登的風格 低調奢華的用餐享受

取名「雅樂」，源自於雅樂是種傳統宮廷音樂，指帝王朝賀，祭祀天地等大典所用的音樂，「雅樂廚苑」期許是讓賓客與家人朋友歡慶同樂的好所在、是相聚相惜分享心情的秘密基地。整體空間設計以宮廷藍為主色系，予人沈穩、低調、安心的感受，一樓有著東南亞老華人的裝修風格，呈現新舊交替的old fashion modern的裝潢，搭配墨綠絨質沙發，像極回到自己家中的舒適感。 一樓空間呈現新舊交替的東南亞老華人的裝潢風格。 圖片提供/雅樂廚苑 樓空間寬敞舒適、尊榮雅致氛圍。 圖片提供/雅樂廚苑

牆上掛滿利用世界各地的酒標製成之裝置藝術，吸引不少愛酒人士朝聖拍照打卡，優柔燈光營造溫馨氣氛佳。二樓的空間更是寬敞明亮，可依照用餐人數安排桌型，伸縮自如、舒適自在，適合公司、團體、商務等多人聚餐，宴客選「雅樂廚苑」，不失面子人人稱樂。 雞肉水果生菜沙拉佐香柚百香果醬。 圖片提供/雅樂廚苑

特別介紹行政主廚Lisa李怡瑩，旅居澳洲近三十年，期間常至不同地方與國家學習美食烹調與飲食文化，並獲得國際西餐認證，善於利用當地季節食材，製作無菜單料理。目前定期在北京與香港擔任廚藝教室老師，在台灣著有「雅樂私廚-經歷一場嗅覺與味蕾的華麗饗宴」食譜書，於北京時，又出了一本名為「愛是萬能的調味-跟LISA老師學做心意美食」食譜書，廣受兩岸三地讀者的喜愛。 越式鮮蝦捲。 圖片提供/雅樂廚苑

在Lisa行政主廚的帶領下，「雅樂廚苑」致力成為餐點客製化管家，無論是台灣手工小品、家宴料理等⋯⋯，亦或是變化多端的國際地球村美食，主廚團隊皆可配合飲食習慣客製服務，提供的美饌餐點，有如貴族般的精緻典雅，不只原味、回味，擺盤講究兼具美感，搭配數款為您精心挑選的酒款，享受餐搭酒的銷魂美味，讓美食饗宴更臻完整。 安格斯黑牛板腱佐沙爹黑胡椒醬汁。 圖片提供/雅樂廚苑

用愛調味 用心服務 餐桌上的驚喜與感動

歡迎預約時提前告知飲食習慣及需求，「雅樂廚苑」可為客人設計客製化菜單，提供最棒、最齊全食材與料理。此外，「雅樂廚苑」還有推出精選伴手禮-彩虹五色麵條，利用天然的食材如火龍果、碟豆花、青醬、薑黃、茶葉、枸杞等染色，麵條採自然風乾，口感Q彈，無論是熱燙或製做涼麵都很合適，另外也有自製的手炒的鴨油蔥、辣椒醬等，組合起來送禮自用兩相宜。

防疫期間，在家也可享用「雅樂廚苑」新推出冷凍宅配包，經典家常菜紅酒燉牛肉，手工芋頭鳳凰餃是餐廳店內受歡迎的熱門料理，美味快速上手，還有新鮮天然、能喝到果粒的「鮮果茶飲包」撫慰這時候的焦慮，保持好胃口、好心情。 「手工芋頭鳳凰餃」是餐廳店內受歡迎的熱門料理。 圖片提供/雅樂廚苑 鮮果茶飲包，加入適當水量與冰磚攪拌完成。 圖片提供/雅樂廚苑

期待和您相約「雅樂廚苑」，於舒適、低調奢華的用餐環境，接受南臺灣盛情的尊寵款待，凝聚人與人之間的情感，享受恰到好處的微醺滋味，讓人自然地話匣子大開，所有的情誼與美味交織，在餐桌上迸出火花與美妙樂章！ 百草鳳凰翼翅融入古早味油飯/日式照燒醬。 圖片提供/雅樂廚苑

雅樂廚苑

Web. www.good-food-kitchen.com

Fb. 雅樂廚苑 Good Food Kitchen

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