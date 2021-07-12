夜唯美 星月明 解封後相約虎尾天台品酩享微醺

【撰文/Emily】

距離雲林高鐵僅十幾分鐘，就能深入探訪虎尾小鎮，入住全台首座以掌中戲為主題的「虎尾春秋」設計旅店，體驗融合復古、文青、童趣等風格設計的旅宿情境，十樓的月廊天台酒吧有著閒適氛圍，迷人夜色佐皓月星空，小酌怡情自在更放鬆。 半露天戶外陽台一覽虎尾夜景。 攝影/相 王基守

想要從高處一覽虎尾全貌嗎？想要最貼近小鎮的星空嗎？就在「虎尾春秋」，不僅充滿了故事性話題，也是一處療癒味蕾的歇心所在。這裡可是虎尾第一棟電梯大樓，有著名人的足跡，前身是布袋戲大師黃俊雄所建的「金夜大飯店」，喜愛布袋戲的旅店主人將老建築，變身為以掌中戲元素結合輕工業風的設計旅店，將布袋戲文化置入，開業二年多來，因「虎尾春秋」讓更多旅客認識了這小鎮魅力。 攝影/Ray 攝影/Ray

掌中戲融入設計 布袋戲角色貫穿場域

從一樓入門由馬賽克瓷磚拼貼成Q版布袋戲人偶歡迎旅客到來，處處可見布袋戲角色貫穿整體場域，二樓接待大廳，除了一支支富工業風格、分外吸睛的垂飾吊燈，就屬春秋迷你版戲台最搶眼，特別請到從黃海岱大師就開始配合的老師傅，國寶級藝術家陳明山一筆一畫親手繪製，讓大小朋友可以實際把玩布袋戲人偶，體驗傳統掌中戲的樂趣。 將老建築，變身為以掌中戲元素結合輕工業風的設計旅店。 攝影/林韋言 攝影/林韋言

大廳另一側為文創展示區，「虎尾春秋」的鎮店之寶，由黃俊雄老師親手贈送，風靡全台第一男主角史艷文及女主角苦海女神龍就擺放在此，深具紀念價值，喜歡布袋戲，想要讓小朋友了解這道地藝術，還能將各式角色的小型戲偶買回家。 虎尾春秋的鎮店之寶，由黃俊雄老師親手贈送史艷文及苦海女神龍。 攝影/林韋言

另值得推薦，館內提供在地產品予旅人使用，其中〈春秋好茶〉嚴選冬茶與春茶，〈古坑好咖啡〉使用100%古坑原生咖啡豆，受歡迎的絕佳伴手禮。入住客房令人期待，以「生旦淨末丑」布袋戲角色元素置入，將布袋戲偶可愛化、生活化，同時也讓旅客了解各角色的代表意涵。像是如生房型使用鐵件帶出男性風格，佐以雲朵形花磚帶出文生服裝刺繡感，予人文質彬彬的意象。 在地〈古坑好咖啡〉、〈春秋好茶〉伴手禮。 攝影/Ray

以溫潤木色搭配復古花磚代表女性古服的柔美，再以金屬磚輕微點綴，如同胭脂點亮妝容般，這就是旦房型。以高聳隔柵代表武將威猛英勇，採細緻馬賽克呼應花面武將的角色形塑淨房型。 旦房型溫柔木色陳設飾以綠色主牆面。 攝影/Ray 淨房型的淨是武將角色，特色為大花臉。 攝影/林韋言

末房型以大量暖黃色系來體現老年徐緩無爭之感。丑房型大量將戲偶運用在房間裝飾，飾以灰黑色系花磚表現詼諧意象，交錯鏡面表現活潑的角色特性。每種房型富鮮明個性，值得都體驗。洗沐備品也是特別選用在地的台灣品牌茶籽堂，以珍貴的苦茶籽淬鍊天然成分，自然無添加。 丑房型帶有復古工業風的質樸人文氣息。 攝影/Ray 布袋戲的角色融入空間。 攝影/Ray

義式料理 療癒味蕾的歇心所在

房間唯美外，一樓設有「SunnyQ陽光公主餐廳」，入住旅店即享用免費早餐，在虎尾難得可吃到的義式創意料理，從早午餐、中餐至晚餐，供應排餐、義大利麵、義式燉飯、披薩、火鍋等，而空間設計更充滿的復古華麗的童話風格，彷彿走進愛麗絲夢遊仙境，亦成為網美、網紅喜愛自拍的熱門餐廳。 位於一樓的SunnyQ陽光公主餐廳。 攝影/Ray 最有人氣受歡迎的義式舒肥戰斧豬排。 攝影/Ray

純樸小鎮晚上店家早打烊，幸好旅店在十樓有「Moon Lounge月廊天台酒吧」，可以從晚上待到凌晨2點，消磨深夜時光。不僅有自然休閒的氛圍，尤其在大小圓形吊燈的顏色變化下極富浪漫情調。最喜歡半露天戶外空間，暢飲啤酒、或來杯調酒和小點，大享微醺酒酣滋味，居高遙望、欣賞無遮蔽的虎尾夜景，小鎮星空及明月，這夜色太美好。 攝影/相 王基守 佐夜色、氣氛唯美適合浪漫約會所在。 攝影/相 王基守

有故事、有人文、有童趣、有設計感、有美食以及超有氣氛的酒吧，入住「虎尾春秋」太有意思了，春遊假期，歡迎來到雲林虎尾創造回憶和新感動。

虎尾春秋 文創設計旅店

Web. www.huweihotel.com.tw

Fb. 虎尾春秋 布袋戲文創設計旅店

飲酒過量 有礙健康