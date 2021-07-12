疫後旅遊 飲精品咖啡 賞木雕工藝 屏東泰武原來這麼美

【撰文/Vivian Huang】

屏東縣泰武鄉有三大美麗的寶物：咖啡（泰武咖啡）、木雕（佳興部落）與古謠（泰武國小）。依偎著大武山，泰武鄉在山神的護佑下，地靈人傑，或許曾遭遇不可抗力的風災與一時的沒落，「原」鄉之美仍綿綿不息。走一趟泰武鄉，可以品飲有機精品咖啡─位於吾拉魯茲部落的咖啡園區，聆聽天籟美聲的古謠傳唱，還能尋訪山谷裡的傳統工藝木雕村─佳興部落。

泰武精品咖啡 人氣好評上升中

穿過筆直的白千層林蔭大道，轉進吾拉魯滋部落（原泰武部落），一片開闊、整齊的村落令人眼睛為之一亮，部落入口的圓環旁是屏東縣最新開幕的「屏東咖啡園區」（PINGTUNG COFFEE PARK），地產地銷的「屏東咖啡 P-Coffee」產業基地，從咖啡豆採摘後的處理、烘焙到展銷、拍賣交易，甚至產業人才培訓，全都一氣呵成，而且不僅有原鄉咖啡，還複合了原鄉美食、音樂與文創⋯⋯匯集多重感官享受，正等著您來體驗！ 泰武部落出身的華偉傑，是行銷泰武鄉和泰武精品咖啡的推手。 攝影/周兆志

既然來到了泰武鄉，先從品飲一杯最在地的泰武精品咖啡，來開啟一趟美好的旅程。大武山山麓的獨特地利，再加上排灣族人堅守有機農法，孕育出風味格外醇厚的泰武精品咖啡，在公私部門的協力推動之下，泰武精品咖啡在國內外均已小有名氣，吾拉魯滋部落更進一步發展擴大成屏東咖啡產業基地。 風味獨特的泰武精品咖啡已在國內外市場小有名氣。 攝影/周兆志

在屏東咖啡園區內，啜飲一杯生產里程最短的手沖精品咖啡，口中的芳香正是最在地、最自然的呈現，大武山的清新、香醇竟是如此的醉人，直教人想再進一步親近、認識這個可以產出國際級精品咖啡豆的鄉鎮和人們。 大武山腳下的的吾拉魯滋部落有清麗脫俗的美。 攝影/周兆志

咖啡生產合作社華偉傑說，結合咖啡、文化與觀光產業，咖啡生產合作社推出多樣化的精采行程：咖啡採果體驗（限產季）、咖啡後製導覽、手烘咖啡DIY、咖啡杯測體驗、排灣族祈福儀式（共飲五連杯體驗）、石板屋導覽、吉拿富體驗、手紋體驗⋯⋯並品嘗得到排灣族頭目豐收餐、獵人套餐，寓教於樂中傳遞排灣族文化之美。

排灣族木雕工藝之美 再發現

佳興部落距離吾拉魯滋部落約半個多小時的車程，若說吾拉魯滋部落是屏東咖啡的故鄉，那佳興部落就是排灣族木雕藝術的發源地。 圖片提供/茂泰行銷有限公司

走近佳興村口，即見大型裝置木雕，進到村子裡，更隨處可見木雕與石雕的裝飾。經歷兩次遷村的佳興部落，即使被迫遷村時，仍以牛車和人力將原有的木雕、石板搬來現址，「因為這些雕刻都是家族的傳承。」有限責任屏東縣原住民工藝生產合作社理事長湯文賢說。「就像是故事板，每一件雕刻作品都在訴說一個故事，如：狩獵、豐年祭、家族的興旺⋯⋯」作品上的一個個木雕圖騰都是有意義的，從中即可連結到那時的生活軌跡。 佳興部落是原住民木雕藝術的故鄉。 攝影/周兆志 湯文賢致力推動佳興部落特有的排灣族木雕文化。 攝影/周兆志

談到排灣族的木雕工藝，他目光炯炯地道著屬於佳興部落和部落裡四大木雕家族（沈秋大、高枝珍、賴福隆、孫權）的故事。原本，部落裡的男生幾乎都在雕刻，作品擺飾在家中客廳，家家都是木雕博物館；歷經時代的變遷而今僅存幾位工藝師仍為延續傳統文化而努力著。 雕刻板就如同故事板，每一個圖騰都是有意義的。 攝影/周兆志

推廣佳興部落特有的排灣族文化，除了現階段部落文化與木雕工藝的《原雕美學．普樂地》導覽之外，也結合了美食與木雕DIY體驗，也將陸續推出兩天一夜的獵人行程，在山裡狩獵、在溪畔野營，黑幕襲上則觀察夜間生態，「藉由獵人行程，傳遞生態平衡的概念。排灣族是很重視生態的，取之有道，絕不過度狩獵，也只取所需；大自然給了很好的生態環境，一年之中有長達半年的雨季，我們進不了山裡，動物們也下不來，剛好各自休養生息。」湯文賢強調。 攝影/周兆志 攝影/周兆志

屏東咖啡園區

Add.屏東縣泰武鄉大武山一街7號

Web.www.ulaljuc.com.tw

Fb.吾拉魯滋部落咖啡產業館（屏東咖啡園區）

佳興部落

Add.屏東縣泰武鄉佳興村

Fb.原雕美學 普樂地