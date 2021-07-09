可吃可玩可長知識 到苗栗徜徉在巧克力的世界

【撰文/昭昭】

世界上最誘人的食物就是巧克力，有誰能抵擋它的濃厚苦甜魅力呢？台灣第一座以巧克力為主題的幸福莊園，位於苗栗大湖的「巧克力雲莊」，以生產巧克力的觀光莊園，非常適合來趟輕旅行，漫步廣達15,000坪的自然園區，忘情大享巧克力，或是入住雲莊體驗，深度探索在地之美。

在厄瓜多契作300公頃的頂級可可莊園

「巧克力雲莊」成立已有17年了，其創立緣由來自愛與夢想的實現。莊主夫婦都是苗栗人，女主人是做食品起家，早年與歐洲巧克力商往來，至此愛上頂級巧克力，原本想要買下比利時的巧克力農莊但因故未成，這個想法就一直擱著。待老闆事業有成，於是將舊有的苗栗縣農會蠶絲廠買下，再改建為下午茶餐廳，之後投入巧克力生產事業，一圓老闆娘的多年心願。 盡情徜徉園區享受自然環抱。 圖片提供/巧克力雲莊 庭園水池造景別有一番風情。 圖片提供/巧克力雲莊

要做就做最好的，老闆夫婦倆積極拜訪世界各地知名的巧克力專業工廠，2014年更遠赴頂級可可豆的生產地，眾所皆知，南美洲的厄瓜多所出產之可可豆，擁有色澤純正、香濃美味等優點，在當地甚至有「黑色黃金」的美稱。「巧克力雲莊」與當地農場合作契作300公頃的頂級可可莊園，而為確保整體質量的穩定，每年定期至厄瓜多訪視，就是希望提供給大眾品質精良、香濃甜美的頂級巧克力。「巧克力雲莊」可說是台灣唯一整合自可可產地契作、研發生產到通路銷售的巧克力專業製造工廠，堅持新鮮就是最好的巧克力，榮獲ISO22000及HACCP認證，深受廣大消費者的指明與喜愛。 生巧克力濃郁香醇、質感溫潤。 攝影/盧大中

為推廣可可文化，「巧克力雲莊」不僅打造以巧克力為主題的休閒莊園，更豐富及陸續擴大觀光工廠的內容，整座園區打造如歐風城堡式的建築外觀，結合美食、餐廳、禮品購物、DIY活動和民宿，名為「巧克力故事館」、「巧克力品嚐館」、「巧克力夢想館」、「巧克力旗艦店」，引領大家走進與深入認識巧克力的奇妙世界。值得一提，園區中央矗立著一顆很特別、好大的象腳樹，是為鎮園之寶，樹枝往下長，全台灣不超過200顆，也是哈利波特裡的怪樹原型，令人印象深刻。 象腳樹為鎮園之寶，令人印象深刻。 攝影/盧大中

巧克力故事館 現做新鮮出爐生吐司 秒殺完售

「巧克力故事館」建物保留早期蠶絲廠的木造結構，透過生動圖文說明及展示巧克力產業的相關器具，在不同時段有免費專人導覽解說，簡介「巧克力雲莊」的發展歷程，有關可可樹的生長、產區、採收和加工等過程。主要以特色輕食、手工蛋糕、甜點下午茶、可可飲品、常溫巧克力販售區為主。去年雲莊更進軍生吐司的行列，嚴選日本麵粉、荷蘭奶油原料，完全不使用雞蛋，讓土司拉絲且綿密，具柔軟延展性和細緻口感，週六日現場現做，還可以直接看到製作過程，吃到新鮮出爐生吐司，有鮮奶、原味純生吐司口味及巧克力吐司，但手刀要快、完全秒殺，另提供低溫宅配服務。 巧克力故事館細說品牌故事。 圖片提供/巧克力雲莊 酸甜口味的草莓卡士達生吐司。 攝影/盧大中

買不到也沒關係，現場推出各式生吐司鹹食甜食餐點，將生吐司包覆著泰雅馬告豬肉、客家在地桔醬嫩雞、酸甜塔塔炸魚條等多種鹹食口味，大推雲莊巧克力醬炸豬排，融合生菜、洋蔥、起司與自製巧克力醬（杏仁粒+辣椒），絕妙的多層次滋味令人驚喜。生吐司甜食系列，有草莓卡士達、香蕉巧克力、棉花糖脆片雲莊宮格抹醬以及季節限定的夏日芒果口味。其它還有酒釀櫻桃、提拉米蘇、香巧濃情等手工蛋糕，現在最夯的焦香巴斯克乳酪也吃得到，加上各式飲品，愛吃甜食者得到完全滿足的幸福感。 焦香巴斯克乳酪擁有焦糖香氣與細膩綿密的乳酪蛋糕體。 攝影/盧大中

最有趣的是透過DIY實際體驗巧克力製作過程，夢想屋、趣味棒棒糖、愛心情定、恐龍趣味、幸福手繪餅乾、立體兔子手作DIY體驗可選（須付費），將半融巧克力趁熱攪拌置入造型盒，再來妝點，冰鎮後完成的成品可帶回去，適合親子之間的互動分享。 手作巧克力DIY體驗活動。 攝影/盧大中 手作巧克力DIY體驗活動。 圖片提供/巧克力雲莊

巧克力品嚐館 大推巧克力特色餐

巧克力融入餐點會是什麼樣的滋味？在「巧克力品嚐館」，經由主廚的創意與廚藝，獻上巧克力特色餐。選用最原始的可可豆磨碎之後加辛香料熬煮，讓可可豆釋出油質取代動物性油脂，健康無負擔，熬煮後的可可醬汁香氣四溢，表現在起士手作豬排、肉醬義大利麵、紅酒牛腩、香烤雞更具風味，原來巧克力入菜可以如此美味，令人大為驚艷。其它餐點推薦巧克力鍋、巧克力肉醬披薩，大受好評的香酥德國豬腳、歐風雙人烤盤（德國豬腳、煙燻雞翅腿、煙燻肋排），再搭配現壓手工精釀啤酒或各種口味生啤酒，更是過癮！ 香酥德國豬腳份量大、肉質Q彈。 攝影/盧大中 記得冬天要來吃草莓季限的定移山倒海草莓冰。 攝影/盧大中

巧克力夢想館 大享巧克力的各種魅力

「巧克力夢想館」設有BEANS TO BAR的實作工房，可參觀現場師傅生產手工巧克力的過程。3D劇場播放約18分鐘的微電影，由專業攝影團隊遠赴厄瓜多，實際拍攝紀錄老闆娘對可可的熱愛，帶大家身歷其境，看看可可豆如何進化成可口巧克力，對產品的執著與品質堅持。 夢想館入口的大型巧克力為打卡點。 攝影/盧大中

「巧克力旗艦店」陳列及販售琳瑯滿目、各式各樣巧克力口味與精美禮品。特選頂級厄瓜多可可豆製作不同%數的黑巧克力，生巧克力濃郁香醇、質感溫潤，如絲絨優雅銷魂的緩緩融化在舌尖，每一口令人回味不已。最吸睛的手工夾心巧克力BonBon，是法文糖果之意，由師傅一顆一顆手工製作，內餡綿密、外殼薄脆、小巧可愛，更有著誘惑的迷人外表。多種經典口味，如典藏松露、英倫伯爵茶、焦糖咖啡、跳跳糖、八方美人⋯⋯，或融入台灣在地食材，像日月潭紅玉，具果香風味的玉荷美人、玫瑰覆盆梅等，還有包裹著液態酒心的BonBon，一口咬下、酒香四溢、相當獨特。 讓人流連忘返的巧克力旗艦店。 攝影/盧大中

精選優質大湖草莓，真空乾燥處理，保留酸甜滋味，裹上白巧克力、伯爵茶黑巧克力的草莓雪球，以及有各種口味、大人小孩都喜歡的堅果脆條巧克力。咬下中間的玫瑰鹽塊與可可脆粒，優雅的鹽味與可可的香氣緩緩融化在舌尖，將味覺流連於生巧克力的至高感受，而具品味的時尚禮盒包裝，更是讓人愛不釋手，完全是巧克力控的夢幻地，不買簡直是入寶山而空手回。 草莓雪球有白巧克力、黑巧克力兩種口味。 攝影/盧大中 法式脆皮生巧克力點綴玫瑰鹽及食用金箔。 攝影/盧大中 時尚禮盒包裝送禮最受歡迎。 攝影/盧大中

如Villa的休憩旅宿 寬敞舒適自在

其它場域規劃有空間密碼住宿區、植物園，預計上半年有新館要開，以養生類為主題，推出以果乾、醋飲等健康有機天然食品，敬請期待。如Villa的休憩旅宿，有空間密碼雙人房、空間密碼田野廣景四人房、夢想館樓中樓家庭四人房三種房型可供選擇。整體以溫潤木色及質樸建材構築，皆有22坪以上，寬敞舒適自在。空間密碼住宿區，一樓為雙人房，擁獨立湯屋和庭院，沐浴暖湯可欣賞窗外景致。 空間密碼住宿區，一樓為雙人房，擁獨立湯屋和庭院。 攝影/盧大中

二樓為四人房，挑高樓中樓，大面開窗，群山濃綠綿延，四周草莓園環繞，尤其是冬春季節，只見一顆顆紅色飽滿的草莓，帶來最鮮明的視覺亮點。位於夢想館二樓的樓中樓家庭房，打造坐擁雙面開窗的大型石子浴池，伸展無拘束，可以盡情泡個過癮。 空間密碼雙人房溫馨雅致。 攝影/盧大中

巧克力雲莊

Web. www.schokolake.com.tw

Fb. 巧克力雲莊