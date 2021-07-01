待疫情趨緩後要去苗栗看玫瑰和七里香綻放 療癒身心

【撰文/Aries Huang】

鄰近山城明德水庫風景區的「雅聞七里香玫瑰森林」，由雅聞集團（ARWIN）一手打造，占地約五公頃，為全台最大、花種最豐富的玫瑰園，百年七里香環抱，滿園栽種的玫瑰高低羅列，各式顏色的品種隨四季更迭開花，不僅賞心悅目，更增廣見聞，這「原想一探玫瑰園，不料走進全世界」形容貼切，真的不用出國，就能遇見當地最美麗的花姿近在眼前、令人讚嘆。 以清水模打造的綠建築「玫瑰故事館」，周圍玫瑰花齊放。 圖片提供/雅聞七里香玫瑰森林

引進紅隊長最新品種 得到世界花卉大獎

入園參觀不需門票或預約，整座園區規劃10幾處玫瑰專區，從迎賓大道逛起，兩側是樹玫瑰最多的地區，穿梭於秘密花園、走在花園小徑、愛心廊道、噴泉造景，紅、白、粉紅露斯塔、中國娃娃、冰山、櫻鏡、冒險家等玫瑰，分別來自於荷蘭、美國、德國、法國、日本⋯⋯，朵朵交織迷人香氣，歡迎旅客的來訪，風兒揚起，片片花瓣灑在身上，這片刻太唯美！ 攝影/李文欽 園區處處玫瑰圍繞，洋溢浪漫氣息。 攝影/李文欽 盛開玫瑰最美畫面 。 攝影/李文欽

「宮廷玫瑰區」大多栽植品種玫瑰，「愛戀玫瑰區」以玫瑰行家最愛的雜交茶香玫瑰，循著坡道往上走，南側山坡規劃「世界玫瑰花園」，依各國位置栽種當地特色玫瑰，加上代表其著名地標，如台北101、巴黎鐵塔、英國大笨鐘等地景藝術。 世界玫瑰花園栽種各國玫瑰代表。 圖片提供/雅聞七里香玫瑰森林

北側有古典玫瑰專屬的「英國玫瑰花園」，「愛情永駐」是以花柱種植蔓性玫瑰，接著經過 「心心丘比特區」、「玫瑰綠廊」、「掌上明珠瀑布」至最高處「雲海」俯瞰整個園區，途中新增心心相印、天使之翼、水滴鳥巢等打卡景點，這一路行來，在多彩繽紛的玫瑰環繞下，保證感情甜蜜升溫，也是適合告白的浪漫地。 天使之翼打卡新亮點。 攝影/Aries 圖片提供/雅聞七里香玫瑰森林 水滴鳥巢是網美最愛。 攝影/李文欽

玫瑰花旁都設有牌子說明，其中獨特及稀有的玫瑰品種，像是罕見的綠玫瑰，黑衣淑女，花形像康乃馨的白木香，曾得到日本JRC金賞的烏拉拉，顏色會從粉色變深紅。來自英國的康斯坦茨玫瑰更多達140片花瓣，園方打趣的說千萬不要拿她來測試「對方喜不喜歡我」，一片一片花瓣摘完天都黑了。 康斯坦茨玫瑰花瓣多達140片。 攝影/李文欽

去年迎來新嬌客，引進最新品種、名為「紅隊長」的玫瑰，在日本得到世界花卉大展六項大獎，呈桃紅顏色，非常漂亮。 引進紅隊長最新品種。 攝影/李文欽

香草玫瑰霜淇淋必吃 玫瑰故事館自拍美照

園區的「節能玻璃屋」提供休憩空間，一定要嚐嚐這裡的香草玫瑰霜淇淋，參加手作香氛DIY、多肉植物DIY體驗課程，完成後可以帶回家。以清水模建材打造的主體建物「玫瑰故事館」設有打卡亮點，百年玫瑰小鎮的彩繪牆，雲端觸控拍照區，可與蕭敬騰合照。 圖片提供/雅聞七里香玫瑰森林。 百年玫瑰小鎮的彩繪牆。 攝影/李文欽 自製香草玫瑰合一的霜淇淋。 攝影/Ray

愛戀玫瑰調香區，五玫瑰聞香體驗區，可調配出自己喜愛的味道。餐廳的料理都是現點現作，韓式拌飯、義大利麵、披薩、炸雞柳、薯條最對味，當然商品部販售雅聞（ARWIN）和倍優（BIOCHEM）產品，好逛好買價格又優惠。 餐廳的料理都是現點現作。 攝影/Ray

待疫情趨緩後相約「雅聞七里香玫瑰森林」漫步美麗步道，有藍天、有花海，重要的是身旁還有你。

雅聞七里香玫瑰森林

Web. www.arwin.com

Time. 8:30-17:00