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所在位置太好 散步輕鬆可達府城各景點和美食

聯合新聞網 / Ciao潮旅
二樓設有公共空間，提供冷熱水及公用冰箱。 攝影/Ray
二樓設有公共空間，提供冷熱水及公用冰箱。 攝影/Ray

【撰文/庭萱】

台南可戀舊有新創，擁自然美景、人文采風與特色美食，需要多些時間探索。位於中西區的「台南艾莎公寓」，地理位置優越，附近生活機能方便，散步輕鬆可達各景點和知名小吃，享受更多巷弄裡的愜意時光，而吸睛的異國情調旅宿風格，或童趣、或浪漫、或低調奢華，增添遊程更深印記、值得回味！

一樓接待處，整面歐風手繪彩繪牆超吸睛，彷彿走進異國小鎮街道巷弄裡。 攝影/Ray
一樓接待處，整面歐風手繪彩繪牆超吸睛，彷彿走進異國小鎮街道巷弄裡。 攝影/Ray

從綠意盎然的植栽造景牆，鮮明黃色大門外觀顯見「台南艾莎公寓」的獨特性，一入咖啡廳接待處，整面歐風手繪彩繪牆，也是一面網美牆超搶眼，猶如走進異國小鎮街道巷弄，可見旅宿主人的個性品味。莊子瑩Seline說：「我很喜歡旅行，一年總會出國三、四次，沒有設限去哪個國家，因此將國外看到的風景，透過彩繪老師的創作完整表現出來與大家分享，延伸在客房空間用色上同樣大膽繽紛，就是希望每位旅客入住的心情是幸福、愉悅的。」

綠意盎然的植栽造景牆，鮮明黃色大門外觀。 攝影/Ray
綠意盎然的植栽造景牆，鮮明黃色大門外觀。 攝影/Ray
旅宿主人莊子瑩Seline歡迎大家來台南作客。 攝影/Ray
旅宿主人莊子瑩Seline歡迎大家來台南作客。 攝影/Ray

各式風格的主題套房 一眼就愛上

「台南艾莎公寓」分為A、B兩棟，打造不同風格的主題套房，整體休憩場域寬敞舒適、明亮整潔，有雙人房、三人房、四人親子房可供選擇。而民宿取名為艾莎，是因為Seline很喜歡冰雪奇緣的姐姐Elsa，嚮往迪士尼純真的童話故事，因此特別打造兩間親子主題房，將整面牆壁手繪可愛的小公主們，正在進行「音樂派對」、「睡衣趴」，柔和的色調加上小北極熊燈，小朋友喜歡的城堡、各式玩具，還備有小禮服，讓孩子們可以體驗變裝小公主的樂趣。浴室採乾溼分離，並提供嬰兒澡盆，備有兒童專用牙刷，非常貼心。

整面牆壁手繪可愛的小公主們，正在進行「音樂派對」。 攝影/Ray
整面牆壁手繪可愛的小公主們，正在進行「音樂派對」。 攝影/Ray
親子主題房貼心準備小朋友喜歡的各式玩具及布偶，玩得不亦樂乎。 攝影/Ray
親子主題房貼心準備小朋友喜歡的各式玩具及布偶，玩得不亦樂乎。 攝影/Ray
歡迎入住親子主題房，一起來參加「睡衣趴」同樂。 攝影/Ray
歡迎入住親子主題房，一起來參加「睡衣趴」同樂。 攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray

Seline更將對於旅行的憧憬、環遊世界的願景、異國風情納入客房設計，並用來命名房間，像是「愛沙尼亞」鮮明的色彩呈現，再搭配歐風古典家具，別有一番風情。「布達佩斯」具內斂沉穩的人文氣息，「金沙」整體飾以金色系而不俗豔，帶有些低調奢華感，優雅獨具品味，還有如置身經典的英倫風格等，每間客房記錄每座城市的樣子，值得一一體驗入住、轉換不同的心境。

布達佩斯四人房具內斂沉穩的人文情境氛圍。 攝影/Ray
布達佩斯四人房具內斂沉穩的人文情境氛圍。 攝影/Ray
歡迎入住旅宿各式風格套房，感受猶如家的溫暖溫度。 攝影/Ray
歡迎入住旅宿各式風格套房，感受猶如家的溫暖溫度。 攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray

限定伴手禮 師傅純手工製作椪餅

最棒的是建物為公寓式電梯套房，因此大包小包免煩惱，樓梯間的寬度及轉角夠大，讓人安心，而端景的巧思陳設，也成為適合拍照的一景。二樓設有公共空間，提供冷熱水及公用冰箱，一樓咖啡廳有拉花咖啡與茶點（需另外付費）。此外，Seline為了加深旅客對府城的味蕾記憶，特別與府城老店字號餅舖合作，推出台版法式馬卡龍。師傅純手工製作台南椪餅，餅皮酥脆，有黑糖、抹茶口味，簡單傳統的美味，卻是回味無窮，加上精緻包裝，限量台南手繪明信片以及Yirgacheffe Coffee耶加雪夫，這伴手禮誠意十足，別忘了離開前購買帶回送給最在乎的人。

樓梯間的寬度及轉角夠大，讓人安心。 攝影/Ray
樓梯間的寬度及轉角夠大，讓人安心。 攝影/Ray
一樓咖啡廳可享拉花咖啡與手工製作椪餅，簡單傳統美味令人回味。 攝影/Ray
一樓咖啡廳可享拉花咖啡與手工製作椪餅，簡單傳統美味令人回味。 攝影/Ray

當然「台南艾莎公寓」最大的優勢是地理位置太好了，輕鬆步行3分鐘就可到保安路品嘗知名美食小吃，6分鐘就可到河樂廣場，國華街和友愛商圈等，並提供機車租借服務。Seline大推漁光島月牙灣的景致，騎機車約需15分鐘，什麼時候去都好看，尤其是黃昏的夕陽太美了，而遊走台南巷弄慢慢探索，更會發現許多意想不到的驚喜與美味。

Seline更重視服務品質，把「艾莎公寓」當作旅客在台南第二個家，是她一直訴求的經營理念，提供給旅人的不只是住宿，而是旅遊的溫度；在這裡可以充分感受親切的笑容與熱情問候，就好像回到自己家，亦或來找朋友的感覺，更期盼旅人們都能留下純粹而美好印象，將「艾莎公寓」的夢想和溫暖帶回城市收藏，細細品味這段旅行時光。

提供機車租借服務。 攝影/Ray
提供機車租借服務。 攝影/Ray

台南艾莎公寓

Web. indoor-lodging-2669.business.site/?m=true

Fb. 台南艾莎公寓旅宿 ELSA HOUSE

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