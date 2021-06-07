待疫情結束就去 太平洋海天第一線花蓮絕美新飯店

【整輯/黃昭琴】

煙波國際觀光集團深耕台灣逾二十載，秉持「共好的旅行」核心理念在台灣這塊美麗的土地持續拓點，除於新竹、花蓮、宜蘭、台南擁有六家飯店外，2021年春季再度插旗台灣最美麗的後山－花蓮，打造太平洋海天第一線絕美秘境飯店「煙波花蓮太魯閣」，主打山海交會的地理優勢，北起鬼斧神工太魯閣國家公園及清水斷崖，南至七星潭月牙灣，漫步咫尺即可抵達曼波海灘。 月牙灣海景。 圖片提供/煙波國際觀光集團 太平洋日出。 圖片提供/煙波國際觀光集團

山海雲石木 藝術雋永空

全館空間以「山、海、雲、石、木」五種韻味作設計意象勾勒：步入大廳空間，矗立於山脈等高線羊毛地毯上抬頭屏息仰望，沁入眼簾的是天花山脈藝術品，偕以窗旁遠山層層布幔勾勒與層巒疊嶂的聯繫，而襲來的浪潮打在礫石沙灘上綻放的碎波模樣，則浸入旅人足下那一片曼波沙灘地坪，沿著大廳的原石層列皮牆畫過，織滿一片紮實雋永，打造全然浸沐山海的旅宿空間。 建築外觀。 圖片提供/煙波國際觀光集團 建築外觀。 圖片提供/煙波國際觀光集團

太平洋山海間 漫慢觀山望海

「煙波花蓮太魯閣－沁海館」坐落於面太平洋山海絕景第一排，共擁有98間客房，房型分為雙人房與四人房，整體房價約落在新台幣4,000元至10,000元。全館房型以簡約俐落設計及內斂配色，偕以自然溫潤木質提增整室暖度，大片玻璃窗讓明亮的光譜通透流洩，勾勒室內空間與自然山海的聯繫，讓旅人於房內即能以最大視野慢享晨起賞日出、落暮賞月出，以及全日的觀山望海體驗。 行政豪華海景一大床。 圖片提供/煙波國際觀光集團 行政豪華海景套房。 圖片提供/煙波國際觀光集團 行政豪華海景家庭房。 圖片提供/煙波國際觀光集團 客房備品。 圖片提供/煙波國際觀光集團

活絡靜心空間 全日徜徉樂活

「煙波花蓮太魯閣－沁海館」規劃多元化的館內設施讓旅人盡展舒心：二樓室內設置了舒適嫻靜的休憩空間，偕以蘊含東方意象的藝術品作佈景陳列，讓旅客能在此尋一個與旅伴互動交流的場域；室外則擁有廣闊無際的放鬆空間，尋覓靜心氛圍的旅人可選擇觀景平台或躺椅休憩區，而為了想要活絡身心的旅人，我們也規劃了水療館、戶外泳池及戶外溫水池，白晝享山海美景環繞，夜幕享星月大景佐浪潮聲，讓旅人在此全日盡情徜徉山海間，感受身心靈放鬆的極致體驗。 公共設施。 圖片提供/煙波國際觀光集團 公共設施。 圖片提供/煙波國際觀光集團

漫饗在地佳餚 漫波品茶茗韻

為勾勒出更接地氣的食宿體驗，館內餐廳「漫饗食堂」由擁有30年中餐廚藝經驗的藍孝先主廚打造，以在地共好概念與在地小農契作，用以花蓮好山好水好農物的資源融入紮實的鑊氣魂，打造台粵混血的手路菜，道道真實好味，待旅人細細品嚐。 漫饗食堂。 圖片提供/煙波國際觀光集團 漫饗食堂。 圖片提供/煙波國際觀光集團

另館內設置了集團旗下第一家茗醇茶飲「漫波茶堂」，與台灣在地擁有35年歷史「協裕茶堂」合作，嚴選花蓮蜜香紅茶、嘉義阿里山高山茶、南投四季春等中式茶系，以協裕3代傳人沿襲之古法製茶，偕以煙波匠心泡製，絕韻出杯杯好茶。歐蕾系列茶飲則與被譽為「鮮乳界的勞斯萊斯」之「花蓮吉蒸牧場鮮乳」合作，以醇厚飽滿的奶香韻味搭配絕頂茶品，滿足不同旅人的啜飲味蕾。

「煙波花蓮太魯閣」首棟「沁海館」於即日起歡慶暖開幕，邀請旅客預訂入住，搶先體驗最極致的全日山海大景，浪跡慢享度假時光！ 建築外觀。 圖片提供/煙波國際觀光集團

煙波花蓮太魯閣

Web. taroko.lakeshore.com.tw

Fb. 煙波花蓮太魯閣