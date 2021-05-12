台北永康街 x 民權東路美食散策

【撰文/謝正祥】

漫遊台北都會，來一場尋味之旅。在永康街公園旁的「8% Ice CAFE」大啖冰淇淋與義式料理，於「Orchard Taipei」細品法式軟糖與各式甜點，搭捷運至民權東路一段，「Orchard CAFE」的手沖現煮咖啡多了果香味，小確幸的日子，因為美食，今天更充實！

「8% Ice CAFE」最早為義大利冰淇淋專賣，打響永康街商圈美食名號，之後擴大服務成為複合式餐廳，除提供既有的冰淇淋、雪酪，再推出主廚特製的義大利料理、披薩、手工餅乾、甜點等，強調新鮮食材、手工現做，每道菜都好吸引，讓人自然流露滿足的表情，意猶未盡。 義式冰淇淋有24種口味，配上法式手工餅乾也很好吃。 攝影/Ray

冰淇淋乳脂肪8%以下 清爽低脂無負擔

東門捷運站5號出口，位於永康街公園旁，「8% Ice CAFE」視野極佳，因此特設戶外咖啡座，邊吃美食、喝咖啡同時還可以享受陽光、微風和鳥鳴，彷彿身處歐洲街頭的愜意。整體場域分為一樓及B1用餐空間。地下室空間寬敞有餘，尤其是大面書牆很難得，擁有萬冊藏書，療癒人們另一個心靈味蕾。 「8% Ice CAFE」用餐環境明亮清爽。 攝影/Ray 地下室空間寬敞有餘，擁有萬冊藏書。 攝影/Ray

「8% Ice CAFE」店名靈感來自於Gelato義式冰淇淋，受義大利政府規定，乳脂肪一定要在8%以下，是較為清爽的低脂甜點，健康無負擔。美式、法式冰淇淋乳脂肪都在12%或13%以上，所以吃慣了這裡的冰淇淋，反而會覺得美式、法式冰淇淋有點油而會吃膩。店家堅持用天然及當季的水果食材，無添加香料、香精，紅心芭樂、抹茶白巧芝麻、綜合莓果、熱帶水果、草莓牛奶共有24種口味，依季節而更換，冰涼爽口、細緻綿密，沒有加牛奶的是雪酪，有10幾種口味，對牛奶敏感者可放心享用。 義式冰淇淋冰涼爽口、細緻綿密。 攝影/Ray 選用天然及當季水果食材，無添加。 攝影/Ray

甜點也是「8% Ice CAFE」大受青睞與愛不釋手的美食。法式手工餅乾禮盒，熱銷4、5年，贏得口耳相傳的好口碑，結合法式Isigny奶油與台灣在地的安心蛋品，堅持不用機器，師傅注入手作溫度，精心製成北海道牛奶餅乾、布列塔尼、蝴蝶酥、抹茶脆酥杏仁等16種不同口味的餅乾，每款獨具特色，滿足挑剔的味蕾，當作喜餅或送禮，送禮送到心坎裡。 法式手工餅乾禮盒有16種不同口味。 攝影/Ray

還有店內陳列各式口味的冷藏手工蛋糕，因應季節出品的草莓甜點，不論是外型、色澤，品嘗一口立即著迷，再搭配產自哥倫比亞等地「日光行旅」的手沖精品咖啡，融合核果、柑橘與苦甜巧克力風味，真是絕配。

永康街最好吃的義大利麵 披薩有嚼勁

提供道地的義大利料理，主要以義大利麵、披薩為主。這裡被稱為永康街最好吃的義大利麵，醬料都是主廚親自調製，大推噶瑪蘭熟成豬里肌圓麵，豬肉使用來自於蘭陽平原的黑毛豬，源自盤克夏豬，日本鹿兒島黑豚便是盤克夏品種的最佳代言，飼養全程不使用賀爾蒙、抗生素、瘦肉精，肉質鮮甜細嫩。黃金龍蝦辣蕃茄圓麵CP值高，鮮甜飽滿的整隻龍蝦，與口感最佳的麵條搭配，飽吸醬汁與小麥天然的風味，保證唇齒留香、回味無窮。 黃金龍蝦辣蕃茄圓麵CP值高。 攝影/Ray

同樣讓人讚不絕口的拿波里披薩，餅皮好吃就很對味。精選義大利披薩專用麵粉Stagioni 5，麵糰加上老麵經過2天低溫慢慢發酵，加上師傅巧手窯烤熱騰騰出爐，酥脆蓬鬆的披薩薄皮，充滿窯烤的麵包香氣，散發食材天然風味，沒有過於繁複的餡料，品嚐後絕對會一連吃上好幾片，欲罷不能。8平放也像是數學裡的無限符號∞，「8% Ice CAFE」希望大家來一起享受對美食的無限想像力，期待更多的驚喜相遇。Fb. 8%ice 會一連吃上好幾片的拿波里披薩。 攝影/Ray

Orchard CAFE 咖啡帶有果香風味

鄰近中山國小捷運站4號出口，「Orchard CAFE」開業已一年多，即深深擄獲愛喝咖啡的心。兩層樓的空間明亮清新，現代簡約風格植入綠意更予人有舒心愉悅感。主要提供手沖咖啡、義式咖啡與果園冰滴咖啡，以及享受與「8％ Ice CAFE」同樣的現做手工餅乾、手作甜點、蛋糕，另還有各式口味的磚壓吐司、可頌及果園麥片優格等，從早晨開始帶給你滿滿朝氣和活力。 用心沖煮每一杯咖啡，尊寵您的味蕾。 攝影/Ray

嚴選世界各國精品咖啡豆 現磨現沖

一般的咖啡多呈焦苦味，所以大家習慣加糖、加奶，Orchard就是果園的意思，「Orchard CAFE」推廣手沖精品咖啡，烘豆師嚴選世界各國精品咖啡豆，自家烘焙，不一樣的產地與焙度間接交織出天然水果風味，融入藍莓、檸檬、柑橘等在地食材，現磨現沖，咖啡自然帶有果香調性。像是「衣索比亞藝妓」，以日曬處理，風味有著迷人的深色莓果、杏桃、佛手柑味，層次感豐富。「衣索比亞 耶加雪菲」水洗淺焙，帶有檸檬、柑橘、花香口感，「果園綜合」是店家自己的配方豆，結合中南美與非洲的綜合豆，中度烘焙，尾韻有可可味。 穩定的拉花圖案讓人為之驚豔。 攝影/Ray

想要來點特別的，義式咖啡的「日不落」在冰美式咖啡打入空氣，喝起來有泡沫的層次感，堅果調性較明顯，剛做好時呈現流沙狀態，很有藝術感。現在最火紅的「400次咖啡」，特選冷凍乾燥技術的即溶咖啡與黑糖製作，打出的咖啡泡沫滑順不苦澀。最新推出的是花生醬海鹽拿鐵，具獨特風味，其它店家特調的羅馬冰檸、檸檬冬瓜咖啡，美美的夢幻獨角獸等都值得嚐鮮。 夢幻獨角獸、日不落等果園特調飲品。 攝影/Ray

Orchard CAFE Barista用心沖煮每一杯咖啡，經過千杯以上的磨練，拿鐵上的拉花圖案也讓人為之驚豔！每天至「Orchard CAFE」報到，坐在落地玻璃窗檯前，喝一杯咖啡，品嚐手作甜點，悠閒渡過片刻時光，就能得到幸福感！另值得推薦，「Orchard CAFE」每月有為喜愛水彩的朋友推出水彩課程，詳情請見Fb粉絲專頁。Fb. Orchard CAFE 展示櫃陳列咖啡豆鐵盒包裝及手工餅乾。 攝影/Ray

Orchard Taipei 禮盒可自由組合

位在永康公園旁，坐擁綠意，與「8% Ice CAFE」相鄰不遠的「Orchard Taipei」，彷如一間時尚精品店，結合了設計、藝術、美學的烘焙團隊師傅們，每天手工現做，精心做出一個個如精品般誘人、吸引的美味甜點，唯美畫面、創新口感有新意，彷彿有股魔力，讓人會不由自主地走進店內，每一款都好想吃，每天都令人期待，全然滿足甜點控的味蕾慾望。 Orchard Taipei店內一景。 攝影/Ray

法式水果軟糖 夾心餅視覺味覺都討喜

「Orchard Taipei」店內商品種類繁多，包括餅乾、全素食餅乾、軟糖、常溫糕點、蛋糕捲、經典冷藏蛋糕、常溫燒果子、果醬等應有盡有，呼應店名，將在地或進口新鮮水果食材融入。喜歡各式甜點，在這裡幾乎都可以買到，尤其是招牌法式水果軟糖，多於其它店家只有3、4種，「Orchard Taipei」研發多達15種口味，特選法國進口的果泥熬煮，純手工製成，且做工繁雜，Q彈果香甜蜜滋味，一口咬下立即愛上，真的有種法式初戀感覺，繽紛鮮明的多漾色彩相當討喜。 每日手作堅果塔、常溫蛋糕類。 攝影/Ray 招牌法式水果軟糖，多達15種口味。 攝影/Ray

去年新推出的夾心餅亦大受歡迎，好像馬卡龍一樣充滿多彩的色系，嚴選法國伊斯尼奶油、台灣在地果乾、日本玄米抹茶、石安牧場雞蛋，酥鬆的餅乾與奶油完美結合，豐富層次感受，有酒釀葡萄、紫蘇西紅柿、抹茶白柚、草莓乳酪等多種口味，清爽不膩的內餡，微甜微酸的果香，每一口都銷魂，讓人停不下手。 酥鬆餅乾與奶油完美結合的夾心餅。 攝影/Ray 柚心抹茶塔與栗．地瓜蒙布朗。 攝影/Ray