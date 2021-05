2021iF設計金質獎獎落台南旅店 也是一間背包客旅館

【撰文/黃昭琴】

台南,一個迷人城市,適合在巷弄中遊走,發現不同驚喜。去年新開幕的「OINN Hotel&Hostel巷弄潮旅」,位於安平與中西區之間的巷弄住宅內,遠離喧鬧多了些靜謐感,同時融合新與舊的設計元素,Oinn不只是輕旅,更是挺你的社群,將空間分享,期串聯所有敢於造夢的旅人夥伴,以最輕鬆舒適的方式交流夢想。 大廳現正展出普濟燈會,讓每盞燈籠都能在此亮相。 攝影/相 王基守

日前,旅店更榮獲全球最具指標性與前瞻性的『德國 iF DESIGN AWARD 《商業空間類金質獎》』,也是全球52個國家共計萬件作品參賽,包含台灣74件入圍在內,唯一在商業空間類摘得至高無上「金質獎」殊榮的旅店。 大廳另一入口處提供租借單車。 攝影/相 王基守

因飯店主人,也是台南子弟,有著過往背包客的美好住宿經驗,於是在府城小康市場內巷弄裡,打造一間融合HOTEL與HOSTEL的混搭旅館,「OINN Hotel&Hostel巷弄潮旅」以超越旅宿的概念,是設計旅店也是青年膠囊,更成為實體的社群平台,主張Oinn=All in, All that we share. 以全然的分享自居,要讓更多旅客享有更多美好事。

膠囊空間 專為年輕雅痞打造的秘密基地

OINN整體空間的視覺設計呈現工業風,原來舊址為日據時期專製輕軌的鐵工廠,因此大廳內保留浪板、木棧板、 輪等老物件陳設,融合懷舊風與現代感,又充滿時尚新穎的個性感,昔日廠房的標語也納入設計元素,以有趣的圖文導引房客在館內遊歷,不失幽默又能增加旅客記憶點。 攝影/相 王基守

同時OINN也是一個展演創作空間,支持與鼓勵台灣在地藝術與設計人才,要被更多目光看見,去年即展出台南國寶級電影手繪看板大師顏振發先生的作品,名為「一萬桶油漆的手繪精神」別具意義。今年旅店聽聞普濟燈會因疫情關係停辦,因此情商主辦方將普濟燈會搬來一同聯名開展,讓每盞燈籠都能亮相,將大廳呈現不一樣的魅力風情,也成為打卡拍照的熱門景點。 整體大廳呈現工業風格。 攝影/相 王基守

將在暑假7、8月推出『城市圖騰印花巡迴展@台南』互動展,與台南百年布莊—錦源興gimgoanheng合作,長達5米高的布料於大廳展示和客人互動玩拓印,利用隨身攜帶的物品或錦源興花布印章創作,傳達「生活品味是隨手可得的日常美感」。

二樓和三樓是背包客房,容納112個背包床位,專為年輕雅痞打造的秘密基地。貼心的人性化設計,完善的膠囊空間住起來很有感,像是設置統一鞋櫃,備有藍白拖鞋,置物櫃附充電插座。 背包客房設置統一鞋櫃,備有藍白拖鞋。 攝影/相 王基守

每房為獨立空調,每床獨立風扇系統,不會覺得悶熱,設有拉簾保有隱密性,30公分見方的梳妝鏡平台增加便利性,而年輕人喜歡追劇及看手機的習慣,每床配備有電視,享有手遊鏡射功能,床頭有插座,非常方便,安全又舒適。此外,每床配有菜市場風格的茄芷袋,特別邀請台南後壁資深師傅手工車縫,是OINN的在地象徵,喜歡可以另外買回去。 背包客房,每床配有電視,梳妝鏡平台。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

頂樓交誼廳 空中影院 麻吉廚房增進交流

4、5樓共計20間獨立套房,包括雙人、四人及雙層樓中樓房型,木色與灰階色系構築,散發榻榻米的藺草香或木板馨香,精選符合人體工學的台南老字號床墊,Omines頂級沙龍香氛,嚴選32支雙股毛巾,在在體貼入微。 雙層樓的設計,滿足兩兩家庭需求。 攝影/相 王基守 和巷四人房,極簡素靜的和室讓人舒心。 攝影/相 王基守

OINN主張Share Fun, Share Space, Share Career!將更多場域作為旅客玩樂、交誼、分享的空間。一樓大廳設有投幣卡拉OK,隨時可歡唱自娛。三樓專為女性打造的「女孩抱抱」療癒場景,彩虹吊床、懶骨頭好舒壓。頂樓的交誼廳內容更多元了,有一戶外露台,星空沙龍、空中影院、小島戲水,增進彼此互動交流。麻吉廚房,可以自己下廚,洗烘衣房,解決旅宿生活上的需求。 專為女性打造的「女孩抱抱」療癒場景。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守 頂樓交誼廳的星空沙龍、空中影院。 攝影/相 王基守 小島戲水。 圖片提供/ OINN Hotel&Hostel巷弄潮旅

台南的美食處處不踩雷,旅店附近的阿興虱目魚,是在地人必吃的小店,尤其是蒜頭飯超美味,還有小南米糕、黃氏蝦卷等口味都不輸名店、令人驚艷。歡迎入住「OINN Hotel&Hostel巷弄潮旅」,深入市井小民生活,巷弄中尋找隱藏版美食!

OINN Hotel&Hostel巷弄潮旅

Web. www.oinnhostel.com

Fb. OINN Hotel&Hostel 巷弄潮旅