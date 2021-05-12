2021iF設計金質獎獎落台南旅店 也是一間背包客旅館

【撰文/黃昭琴】

台南，一個迷人城市，適合在巷弄中遊走，發現不同驚喜。去年新開幕的「OINN Hotel＆Hostel巷弄潮旅」，位於安平與中西區之間的巷弄住宅內，遠離喧鬧多了些靜謐感，同時融合新與舊的設計元素，Oinn不只是輕旅，更是挺你的社群，將空間分享，期串聯所有敢於造夢的旅人夥伴，以最輕鬆舒適的方式交流夢想。 大廳現正展出普濟燈會，讓每盞燈籠都能在此亮相。 攝影/相 王基守

日前，旅店更榮獲全球最具指標性與前瞻性的『德國 iF DESIGN AWARD 《商業空間類金質獎》』，也是全球52個國家共計萬件作品參賽，包含台灣74件入圍在內，唯一在商業空間類摘得至高無上「金質獎」殊榮的旅店。 大廳另一入口處提供租借單車。 攝影/相 王基守

因飯店主人，也是台南子弟，有著過往背包客的美好住宿經驗，於是在府城小康市場內巷弄裡，打造一間融合HOTEL與HOSTEL的混搭旅館，「OINN Hotel＆Hostel巷弄潮旅」以超越旅宿的概念，是設計旅店也是青年膠囊，更成為實體的社群平台，主張Oinn＝All in, All that we share. 以全然的分享自居，要讓更多旅客享有更多美好事。

膠囊空間 專為年輕雅痞打造的秘密基地

OINN整體空間的視覺設計呈現工業風，原來舊址為日據時期專製輕軌的鐵工廠，因此大廳內保留浪板、木棧板、 輪等老物件陳設，融合懷舊風與現代感，又充滿時尚新穎的個性感，昔日廠房的標語也納入設計元素，以有趣的圖文導引房客在館內遊歷，不失幽默又能增加旅客記憶點。 攝影/相 王基守

同時OINN也是一個展演創作空間，支持與鼓勵台灣在地藝術與設計人才，要被更多目光看見，去年即展出台南國寶級電影手繪看板大師顏振發先生的作品，名為「一萬桶油漆的手繪精神」別具意義。今年旅店聽聞普濟燈會因疫情關係停辦，因此情商主辦方將普濟燈會搬來一同聯名開展，讓每盞燈籠都能亮相，將大廳呈現不一樣的魅力風情，也成為打卡拍照的熱門景點。 整體大廳呈現工業風格。 攝影/相 王基守

將在暑假7、8月推出『城市圖騰印花巡迴展@台南』互動展，與台南百年布莊—錦源興gimgoanheng合作，長達5米高的布料於大廳展示和客人互動玩拓印，利用隨身攜帶的物品或錦源興花布印章創作，傳達「生活品味是隨手可得的日常美感」。

二樓和三樓是背包客房，容納112個背包床位，專為年輕雅痞打造的秘密基地。貼心的人性化設計，完善的膠囊空間住起來很有感，像是設置統一鞋櫃，備有藍白拖鞋，置物櫃附充電插座。 背包客房設置統一鞋櫃，備有藍白拖鞋。 攝影/相 王基守

每房為獨立空調，每床獨立風扇系統，不會覺得悶熱，設有拉簾保有隱密性，30公分見方的梳妝鏡平台增加便利性，而年輕人喜歡追劇及看手機的習慣，每床配備有電視，享有手遊鏡射功能，床頭有插座，非常方便，安全又舒適。此外，每床配有菜市場風格的茄芷袋，特別邀請台南後壁資深師傅手工車縫，是OINN的在地象徵，喜歡可以另外買回去。 背包客房，每床配有電視，梳妝鏡平台。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

頂樓交誼廳 空中影院 麻吉廚房增進交流

4、5樓共計20間獨立套房，包括雙人、四人及雙層樓中樓房型，木色與灰階色系構築，散發榻榻米的藺草香或木板馨香，精選符合人體工學的台南老字號床墊，Omines頂級沙龍香氛，嚴選32支雙股毛巾，在在體貼入微。 雙層樓的設計，滿足兩兩家庭需求。 攝影/相 王基守 和巷四人房，極簡素靜的和室讓人舒心。 攝影/相 王基守

OINN主張Share Fun, Share Space, Share Career！將更多場域作為旅客玩樂、交誼、分享的空間。一樓大廳設有投幣卡拉OK，隨時可歡唱自娛。三樓專為女性打造的「女孩抱抱」療癒場景，彩虹吊床、懶骨頭好舒壓。頂樓的交誼廳內容更多元了，有一戶外露台，星空沙龍、空中影院、小島戲水，增進彼此互動交流。麻吉廚房，可以自己下廚，洗烘衣房，解決旅宿生活上的需求。 專為女性打造的「女孩抱抱」療癒場景。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守 頂樓交誼廳的星空沙龍、空中影院。 攝影/相 王基守 小島戲水。 圖片提供/ OINN Hotel＆Hostel巷弄潮旅

台南的美食處處不踩雷，旅店附近的阿興虱目魚，是在地人必吃的小店，尤其是蒜頭飯超美味，還有小南米糕、黃氏蝦卷等口味都不輸名店、令人驚艷。歡迎入住「OINN Hotel＆Hostel巷弄潮旅」，深入市井小民生活，巷弄中尋找隱藏版美食！

OINN Hotel＆Hostel巷弄潮旅

Web. www.oinnhostel.com

Fb. OINN Hotel＆Hostel 巷弄潮旅