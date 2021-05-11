森活湯泉 猶如置身日本的療癒渡假

【撰文/陳智祥】

員山擁有絕佳湯質，為呼應宜蘭與日治時代溫泉開發的歷史淵源，「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」以日式老建築溫泉群落的意象來打造，結合日式禪意的湯泉與食藝，打造如置身山林的極上旅宿，既滿足都市人期望的渡假節奏，也是遠離煩憂的歇心角落，捨不得離開。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

讓「建築和周邊美好景物共融共生」，「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」採低建蔽率連幢式建築為主體，猶如隱身在蒼翠寧謐的自然之間。入口揉合宜蘭早年建有三座機場的歷史軌跡，以紙飛機為設計概念，於重簷及揚角處來塑造飛行意象，前方還有超可愛、超萌的威斯汀吉祥物「威威」與「汀汀」熱情迎賓；與其相對應的裝置藝術，則是由藝術家阮文盟以戒指造型，象徵著結緣美感與人文、生活並相聚於宜蘭的意涵，享藝術之旅。 汲取員山歷史意象打造的藝術門面，日夜皆有不同想像的情境美感。 攝影/Ray

結合藝術和禪意的空間美學

步入大廳，高掛於天花的雲霧羽毛，是台灣藝術家游文富取羽毛及竹枝創作出的裝置藝術，擁有如漫步在雲端的既視感，此外，酒店在建築規劃亦注入東方禪風的主題詮釋，使得庭園設計充滿許多獨特的哲理與魅力，在一進一退、一彎一拐間，其實暗喻了千年豐厚的人文瑰麗，型塑出現代文明空傳統雅緻人文建築氛圍的對話，更在建築與建築接連的曲徑，以日式迴廊蜿蜒牽引幽靜到各客房內，彷彿讓人置身於日本小京都般，妝點可自在親近的人文律動。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店 中央庭院禪風景緻設計。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店 露天風呂室內池有三種不同溫泉的湯池及蒸氣、烤箱等設施。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店 攝影/Ray

除了藝術外，將頂級客房結合溫泉湯池的「湯宿」，更是酒店最引以為傲的設計，在湯池內均運用大面透明玻璃迎攬戶外園林池水或翠綠枕山景致，營造如同置身在大自然泡湯的情境；一樓的豪華花園套房，簡約風格與木質家具的搭配下，流露有助放鬆身心靈的氛圍，還有獨立的造景花園，享有盛譽的威斯汀天夢之床，彷彿有股魔力般將人吸住，徹底放鬆甜蜜入夢，不想起床。富含礦物質的碳酸氫鈉湯池，搭配Westin指定沐浴用品，這一方可獨享的放鬆天地，可不受任何限制，盡情沉浸在暖湯的療癒。 大坪數的湯泉客房流露高雅大器。 攝影/盧大中 豪華花園套房。 攝影/盧大中

酒店也貼心針對親子族群推出八種不同主題設計親子房，像是恐龍世界、童話世界、動物森林、機器人冒險等，繽紛多彩超萌的圖案設計，都是飯店的設計人員親自彩繪，兒童房還有專屬的小帳篷及布偶，給予孩子所需要的另一種律動療癒。此外，休閒中心設有室外溫水游泳池、桌撞球室、24小時健身房及小朋友最愛的兒童俱樂部。兒童俱樂部裡還有提供迷你版的電動車，讓小朋友能趣味試駕，一直開到三樓中庭，化身小小車神，玩得超開心。 彩繪兒童房增添活潑歡樂氣息。 攝影/盧大中 精選房型有親子主題配製。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店 小朋友可在兒童俱樂部裡暢玩兒童電動車。 攝影/Ray

親子共樂可以放鬆五感的食饗天堂

泡湯之餘，湯泉料理也是不容錯過的精采饗食。在「舞 日本料理」餐廳，為運用宜蘭在地好食材烹煮出如藝術般的絕品料理，像是鰻魚定食，就是選用肉質細質的日本兵庫縣鰻魚，搭配來自大溪和南方澳的漁貨，片切生魚片，再變化出可品嘗到豐盛海味的絕美料理盛宴。 選用來自大溪及南方澳漁港的新鮮魚貨。 攝影/盧大中 入住即享豐盛又美味的自助式早餐。 攝影/Ray

到了晚上還有令人期待的消夜時刻，每天主廚精心準備帶來不同特製的料理，令人期待，一碗蔬菜玉米粥或肉燥飯，簡單卻不簡單的味道，卻可以心滿意足。到「力麗威斯汀度假酒店」渡假，身心靈收穫比您想得多更多。 消夜時刻提供主廚特製蔬菜玉米粥與肉燥飯。 攝影/Ray

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

Web. www.westin-yilan.com

Fb. 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 The Westin Yilan Resort