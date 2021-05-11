潮拍塗鴉彩繪牆 潮玩酒吧醉迷人

【撰文/黃詩淇】

位於南屯區捷運G12豐樂公園站旁的「台中豐邑Moxy酒店」，為台灣首家「萬豪集團」旗下潮牌Moxy酒店，自試營運以來，強烈視覺風格極具創意，儼然已成為網美打卡酒店，現在有更多精采的塗鴉彩繪藝術牆，加上頂樓18樓Rooftop Bar XOXO，相信又成為IG網美族朝聖的新熱點。 Moxy酒店主張大廳要熱鬧，提供多功能複合空間。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店

專為千禧世代量身打造，「台中豐邑M o x y 酒店」的品牌精神為精心（thoughtful）、樂趣（fun）、奔放（spirited），跳脫傳統旅店的概念，打造社交共享的多功能複合空間，鼓勵大家來這裡認識朋友。此外，不斷創造好玩的事物，客房設施或餐飲服務的自主性更貼近年輕人需求，而「Moxy」獨有的藝術風格，一定要有的酒吧更是Mxoy酒店最重要特色。

彩繪塗鴉山櫻花 在地美食夜市及著名景點

整體空間設計不但融入台中在地特色元素，更邀請美國籍視覺藝術家Eric Charles Olmstead，將公共空間當作創作畫板，彩繪塗鴉藝術展現庶民後街文化，完成的現場創作於三個區域。一樓舞台旁上樓的夾層空間為閱讀沙龍，Eric在此彩繪台中市花「山櫻花」作為主視覺，背景再以台中景點的相關剪報交錯堆疊呈現，為視覺注入鮮明亮點，帶給賓客驚艷感受。 閱讀沙龍，Eric以山櫻花作為主視覺。 攝影/劉曉天

二樓包括會議室及健身房等公共設施外的整片長廊牆面，Eric以「Let’s Go To The Night Market（來去迺夜市）」為主題，以動漫風格表現台灣著名美食及當地人的熱情活力。同樣位於二樓自助洗衣的公共區域柱牆，Eric最早完成的作品，以「旅行」時護照上的出入境戳章發想，創作出一個個代表台中著名景點，如高美溼地、大都會歌劇院、科博館等個性化主視覺，夾雜機票、門票及行李條等相關元素，在酒店3F∼17F的每一層梯廳入口，也可以看得到，讓外國旅客藉此認識台中的人文風情，賓客每次入住時有不同的驚喜與趣味感，更成為大家最喜歡的取景拍照處。 來去迺夜市為主題的彩繪塗鴉牆。 攝影/劉曉天

頂樓Rooftop Bar XOXO賞絕美璀璨夜景佐特色口味調酒

18樓頂樓的「Rooftop Bar XOXO」以台灣的檳榔攤文化為概念設計，一個個框架加上炫目燈光貫穿，360度欣賞台中璀璨夜景，連通往廁所的廊道都很有80年代的復古風。 Rooftop Bar XOXO以台灣的檳榔攤文化為概念設計。 攝影/劉曉天 攝影/劉曉天

美景要有美酒，酒吧自行研發融入在地精神的調酒，外型像精品香水，推出8款調酒，非常適合拍照耍酷，Po在IG限時動態，絕對大受歡迎！入門款桃太郎（Son of a Peach），酒精濃度低，加入水蜜桃果泥，順口溫和。女孩子喜歡的小梅（Plum Candy），以琴酒與梅酒調製。花香調（Floral Allure）帶有接近Moxy品牌標準色Hen吸睛，櫻桃小嘴（Cherry Lips），有著酸奶酒的甜甜滋味。酒精濃度最高的寶島冰茶（Blue Magic），口感似長島冰茶，含蝶豆花萃取液會變色，很適合男生在女生面前表演。 攝影/劉曉天 八款調酒像時尚香水讓人想要收藏。 攝影/劉曉天

喜歡嘗鮮，試試辣台妹（Hot N’Spicy），有辣辣的感覺。解藥（Formosan Potion）以紅酒加台灣蔘茸酒等成分調製，口感較強烈。檳榔西施（Binlang Beauty）融合58度高粱酒、檳榔葉、馬告等，有種特殊香味。日後還會推出珍珠奶茶、芥末口味，值得與朋友分享每一款都要試試。單點的下酒菜也同樣講究，大推蒜苗山豬肉披薩、香酥海鮮佐辣蕃茄醬汁、串燒在地拼盤、炸薯條、洋蔥圈等都很對味。

相約好朋友一起至「台中豐邑Moxy酒店」暢飲狂歡，不論是在塗鴉彩繪藝術牆或置身Rooftop Bar XOXO打卡，你絕對是最佳人氣王。 連通往廁所的廊道都很適合拍照。 攝影/劉曉天

台中豐邑Moxy酒店

Fb. Moxy Taichung台中豐邑Moxy酒店

IG. MoxyTaichung

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