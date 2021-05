潮拍塗鴉彩繪牆 潮玩酒吧醉迷人

【撰文/黃詩淇】

位於南屯區捷運G12豐樂公園站旁的「台中豐邑Moxy酒店」,為台灣首家「萬豪集團」旗下潮牌Moxy酒店,自試營運以來,強烈視覺風格極具創意,儼然已成為網美打卡酒店,現在有更多精采的塗鴉彩繪藝術牆,加上頂樓18樓Rooftop Bar XOXO,相信又成為IG網美族朝聖的新熱點。 Moxy酒店主張大廳要熱鬧,提供多功能複合空間。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店

專為千禧世代量身打造,「台中豐邑M o x y 酒店」的品牌精神為精心(thoughtful)、樂趣(fun)、奔放(spirited),跳脫傳統旅店的概念,打造社交共享的多功能複合空間,鼓勵大家來這裡認識朋友。此外,不斷創造好玩的事物,客房設施或餐飲服務的自主性更貼近年輕人需求,而「Moxy」獨有的藝術風格,一定要有的酒吧更是Mxoy酒店最重要特色。

彩繪塗鴉山櫻花 在地美食夜市及著名景點

整體空間設計不但融入台中在地特色元素,更邀請美國籍視覺藝術家Eric Charles Olmstead,將公共空間當作創作畫板,彩繪塗鴉藝術展現庶民後街文化,完成的現場創作於三個區域。一樓舞台旁上樓的夾層空間為閱讀沙龍,Eric在此彩繪台中市花「山櫻花」作為主視覺,背景再以台中景點的相關剪報交錯堆疊呈現,為視覺注入鮮明亮點,帶給賓客驚艷感受。 閱讀沙龍,Eric以山櫻花作為主視覺。 攝影/劉曉天

二樓包括會議室及健身房等公共設施外的整片長廊牆面,Eric以「Let’s Go To The Night Market(來去迺夜市)」為主題,以動漫風格表現台灣著名美食及當地人的熱情活力。同樣位於二樓自助洗衣的公共區域柱牆,Eric最早完成的作品,以「旅行」時護照上的出入境戳章發想,創作出一個個代表台中著名景點,如高美溼地、大都會歌劇院、科博館等個性化主視覺,夾雜機票、門票及行李條等相關元素,在酒店3F∼17F的每一層梯廳入口,也可以看得到,讓外國旅客藉此認識台中的人文風情,賓客每次入住時有不同的驚喜與趣味感,更成為大家最喜歡的取景拍照處。 來去迺夜市為主題的彩繪塗鴉牆。 攝影/劉曉天

頂樓Rooftop Bar XOXO賞絕美璀璨夜景佐特色口味調酒

18樓頂樓的「Rooftop Bar XOXO」以台灣的檳榔攤文化為概念設計,一個個框架加上炫目燈光貫穿,360度欣賞台中璀璨夜景,連通往廁所的廊道都很有80年代的復古風。 Rooftop Bar XOXO以台灣的檳榔攤文化為概念設計。 攝影/劉曉天 攝影/劉曉天

美景要有美酒,酒吧自行研發融入在地精神的調酒,外型像精品香水,推出8款調酒,非常適合拍照耍酷,Po在IG限時動態,絕對大受歡迎!入門款桃太郎(Son of a Peach),酒精濃度低,加入水蜜桃果泥,順口溫和。女孩子喜歡的小梅(Plum Candy),以琴酒與梅酒調製。花香調(Floral Allure)帶有接近Moxy品牌標準色Hen吸睛,櫻桃小嘴(Cherry Lips),有著酸奶酒的甜甜滋味。酒精濃度最高的寶島冰茶(Blue Magic),口感似長島冰茶,含蝶豆花萃取液會變色,很適合男生在女生面前表演。 攝影/劉曉天 八款調酒像時尚香水讓人想要收藏。 攝影/劉曉天

喜歡嘗鮮,試試辣台妹(Hot N’Spicy),有辣辣的感覺。解藥(Formosan Potion)以紅酒加台灣蔘茸酒等成分調製,口感較強烈。檳榔西施(Binlang Beauty)融合58度高粱酒、檳榔葉、馬告等,有種特殊香味。日後還會推出珍珠奶茶、芥末口味,值得與朋友分享每一款都要試試。單點的下酒菜也同樣講究,大推蒜苗山豬肉披薩、香酥海鮮佐辣蕃茄醬汁、串燒在地拼盤、炸薯條、洋蔥圈等都很對味。

相約好朋友一起至「台中豐邑Moxy酒店」暢飲狂歡,不論是在塗鴉彩繪藝術牆或置身Rooftop Bar XOXO打卡,你絕對是最佳人氣王。 連通往廁所的廊道都很適合拍照。 攝影/劉曉天

