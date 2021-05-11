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天熱更想吃鍋 相聚一起嗑鍋 涮出好情誼

聯合新聞網 / Ciao潮旅
澎派系雙人海陸聚」主推海陸雙拼，滿滿一大船的時令海鮮。 攝影/相 王基守
澎派系雙人海陸聚」主推海陸雙拼，滿滿一大船的時令海鮮。 攝影/相 王基守

【整輯/昭子】　

天熱在冷氣房吃鍋更享受！王品集團最懂火鍋控的心。去年開業的「和牛涮」，主推和牛火鍋吃到飽，老朋友「聚 北海道鍋物」帶來驚喜，全新型態主題火鍋搭配新鮮直送自助吧，無限享用野菜、甜點、霜淇淋等，超CP值又具水準體驗，滿足呼朋引伴，大口吃肉的樂趣，絕對吃上了癮。

精選美國極上和牛雪花，美麗油花與粉嫩色系。 攝影/相 王基守
精選美國極上和牛雪花，美麗油花與粉嫩色系。 攝影/相 王基守

不能出國，在「和牛涮」一樣有置身在日本參加日式祭典的氛圍，大型燈籠高掛，一整面牆特別請到德國紅點設計大獎知名浮世繪插畫家Vanz Chiang，以創新風格，將品牌特色以人物融合趣味性元素呈現，讓人一目瞭然「和牛涮 日式鍋物放題」的餐飲內容，主打和牛火鍋吃到飽和和牛三吃，還有好玩的和牛涮涮拳挑戰與關主互動，充分發揮極致和牛魅力。

猶如置身日式祭典的氛圍。 攝影/相 王基守
猶如置身日式祭典的氛圍。 攝影/相 王基守
特別請到知名插畫家Vanz Chiang，以創新風格表現浮世繪。 攝影/相 王基守
特別請到知名插畫家Vanz Chiang，以創新風格表現浮世繪。 攝影/相 王基守

極致銷魂 炙燒和牛壽司 極上和牛黑咖哩

一吃極上和牛涮煮，最受歡迎的「頂級和牛套餐」，任選日式美味湯頭，爽吃7種肉品，現刨美國極上和牛霜降、極上和牛雪花、美國安格斯雪花牛、安格斯霜降牛、國產脆皮豬五花、梅花豬肉、滑嫩雞腿肉，肉質柔嫩、油花甜美。

「頂級和牛套餐」，爽吃7種和牛肉品吃到飽。 攝影/相 王基守
「頂級和牛套餐」，爽吃7種和牛肉品吃到飽。 攝影/相 王基守

二吃現點現做「炙燒和牛壽司」，經過高溫炙燒的和牛握壽司，被火焰逼出的豐腴油脂襯著誘人焦香味，入口後與芥末、白飯迸出火花，巧妙地勾起食慾、欲罷不能。三吃主廚特製的「極上和牛黑咖哩」，將黑巧克力加入數十種辛香料熬煮的咖哩醬中，充滿視覺衝擊的黑色咖哩帶著蔬果甜味之辛辣感，將和牛肉片的鮮甜襯托更為明顯，口感滑順濃郁，搭配Q彈米飯、手感拉麵入口太驚豔！

經過高溫炙燒的「炙燒和牛壽司」，被火焰逼出的豐腴油脂襯著誘人焦香味。 攝影/相 王基守
經過高溫炙燒的「炙燒和牛壽司」，被火焰逼出的豐腴油脂襯著誘人焦香味。 攝影/相 王基守

再搭配超過70種新鮮食材無限量供應，極上和牛辣醬等多種特製沾醬選擇，尤其是獨家配方的極上厚奶茶、北海道牛奶霜淇淋，不僅能DIY最流行的日式珍珠奶茶霜淇淋，還可以包進現烤的鯛魚燒裡，冷熱雙吃好過癮，為暢快的和牛饗宴畫下完美句點。想要吃宵夜，沒問題，每到周五、周六時，四家分店都開到凌晨2點，夜貓族有口福了。

霜淇淋包進現烤的鯛魚燒裡，冷熱雙吃好過癮。 攝影/相 王基守
霜淇淋包進現烤的鯛魚燒裡，冷熱雙吃好過癮。 攝影/相 王基守
70種新鮮食材無限量供應。 攝影/相 王基守
70種新鮮食材無限量供應。 攝影/相 王基守

自助野菜吧無限放題 新鮮直送當令食材

16年的老朋友，更貼心與尊重消費者，「聚」從去年轉型升級，以「主題火鍋+自助吧」為特色，推出全新「聚 北海道鍋物」。保留老顧客喜愛的型態，再增加多款人氣湯底，深受大家喜愛的「札幌起司牛奶鍋」，揉合香濃牛奶富含膠質豚骨昆布湯底，「牛奶熊」在鍋裡泡湯，造型超萌可愛，加上桌邊現刨起司服務，奶香醇厚的起司口感更豐富，是網友票選No.1最愛牛奶湯。

大家喜愛的「札幌起司牛奶鍋」，可愛的「牛奶熊」在鍋裡泡湯。 攝影/相 王基守
大家喜愛的「札幌起司牛奶鍋」，可愛的「牛奶熊」在鍋裡泡湯。 攝影/相 王基守

新菜單更帶來視覺震撼，「澎派系雙人海陸聚」主推海陸雙拼主餐，滿滿一大船的時令海鮮，搭配220公克肉類主餐，一次吃到兩種超人氣產品，CP值爆表！「浮誇放縱系雙人肉肉聚」主打現點現刨、重達1公斤的「肉肉瀑布」，絕對滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的暢快感。

重達1公斤的「肉肉瀑布」，絕對滿足「肉肉控」。 攝影/相 王基守
重達1公斤的「肉肉瀑布」，絕對滿足「肉肉控」。 攝影/相 王基守

與「和牛涮」一樣，搭配可自由享用的自助野菜無限放題，每日精選小農契作，新鮮直送特色野菜，並依照季節替換，還有海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，甜點包含札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋、飲料等超多品項同樣講究。一人吃鍋或多人齊聚，「聚 北海道鍋物」希望帶給您美味歡聚的深刻記憶，讓每次相聚都值得。

自助野菜無限放題，新鮮直運。 攝影/相 王基守
自助野菜無限放題，新鮮直運。 攝影/相 王基守
可自行操作，札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋無限供應 攝影/相 王基守
可自行操作，札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋無限供應 攝影/相 王基守

和牛涮

Web. www.wagyushabu.com.tw

Fb. 和牛涮 日式鍋物放題

聚 北海道鍋物

Web. www.giguo.com.tw

Fb.聚 北海道鍋物

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