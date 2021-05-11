主廚太貼心可隨選隨配 專屬客製化義式料理

【撰文/Emily】

多款主菜、六種醬料、不同麵條、三種燉飯軟硬度都可以任君選擇！來到位於板橋大遠百九樓，異國風情餐廳區域的「義饗屋」就是這麼與眾不同，已經有4年歷史，打破制式主菜醬料配套組合，以“隨選隨配個人化餐點”，專屬客製化義式佳餚太貼心，以及道道精彩料多實在的甜點太誘人。 炙燒煙燻鮭魚明太子醬燉飯。 攝影/李文欽

多種醬料主菜 依個人喜好口味調整

想想翻開義大利餐廳菜單，是不是常有喜歡的主菜與愛吃醬料卻沒有搭配一起的困惑，總覺得少一味，因此主廚團隊將義大利麵與燉飯的料理元素拆解，融合中西烹飪手法，可從蕃茄紅醬、羅勒青醬、奶黃白醬、起士奶油、清炒蒜香、明太子醬擇一，任一款野菇青蔬、愛爾蘭英式炸魚、香煎培根、炙燒煙燻鮭魚、特製爐烤香料雞腿、波隆納香炒牛肉等為主菜，麵條與燉飯口感也分較勁、偏軟與適中，完全尊重賓客的喜好，非常貼心。 椒鹽烤鮮蝦番茄紅醬義大利麵。 攝影/李文欽

大推「愛爾蘭英式炸魚蒜香燉飯」同時具有外酥香嫩鯛魚口感與蒜炒燉飯的濃郁香氣，多道工法與香料調配醃製入味的「特製爐烤香料雞腿」，搭配各式醬汁都不掩其鮮嫩多汁豐富滋味。且無論醬汁或主菜都是購置新鮮原食材自製熬煮而成，吃得到費時耗工的火候與精彩多層次口感，許多客人一試成主顧，每次都想著又該換個什麼樣新鮮搭配，菜單也會隨時令季節與意見回饋而調整，主廚說謝謝大家的意見讓他產生不少靈感，敬請期待即將推出的香辣基底醬汁！ 愛爾蘭英式炸魚蒜香燉飯。 攝影/李文欽 特製爐烤香料雞腿青醬義大利麵。 攝影/李文欽

年輕世代、親子聚餐最愛的漢堡，「義饗屋」也同以義大利麵中的主菜精心製作，大隻新鮮椒鹽蝦仁搭配麵飯好吃，加上培根、起士、番茄、美生菜、紅綠捲做成漢堡更是清爽鮮美可口，最經典的「特製香料雞腿」則是佐搭顆粒花生醬或莎莎醬，鹹香濃郁與爽脆生蔬的味蕾激盪，交織出滿滿幸福，漢堡都配有的脆皮薯條份量剛好，大大提升滿足感。 特製香料雞腿堡佐花生醬（輕食搭配）。 攝影/李文欽 攝影/李文欽

夢幻甜點好療癒 舒芙蕾蓬鬆軟綿奶香足

甜點也是「義饗屋」的夢幻之作，「舒芙蕾」需要極精準打發、攪拌與混合，也須算準上桌時間，端呈在客人面前的才是蓬鬆綿密又奶香蛋香四溢的完美傑作，主廚很自豪推薦原味楓糖，唯有最簡單調味才能吃出舒芙蕾原本的芳香鬆綿，忍不住讓手機先吃了，而入口即化的奇妙感，是完全會上癮的美味。 原味楓糖舒芙蕾。 攝影/李文欽 香蕉巧克力舒芙蕾鬆餅富多層次滋味。 攝影/李文欽

「冰淇淋丹麥鬆餅」也是一絕，有別於傳統做法，在香甜酥脆又多層次的丹麥吐司上澆淋奶霜，放上冰淇淋，共有焦糖蘋果、香蕉巧克力、綜合水果、宇治抹茶紅豆、季節限定的火龍果蔓越莓、夏艷芒果、冬戀草莓等多元口味可選，佐一杯香醇濃厚義式咖啡或繽紛氣泡飲，冷熱都是好滋味。