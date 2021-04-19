國境之南享緩慢生活 特色風格客房太美了

【撰文/昭昭】

墾丁其實很很適合放慢腳步，多些浪漫的旅程規劃，位於船帆石對面，國家公園海景第一排的「姊妹沙灘別墅Four Sisters Villa」，如置身歐風異國場景，感受藝術生活美學，細品媲美星級飯店的早餐，再帶您夜探墾丁半島生態，這假期太有情趣。

一趟美好旅宿體驗，「姊妹沙灘別墅」深印腦海，從此念念不忘。由南台灣知名「台灣牛」牛肉麵四學士姊妹打造，本一圓四個姊妹的退休夢，建築一座心中的童話世界，完成後無私地與每位旅客分享，坐擁5000坪園區視野遼闊，享受坐山觀海、與世隔絕的景致，跨個馬路到船帆石沙灘踏浪，身心徹底放鬆，歡迎大家來墾丁當一頭懶牛。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

豐盛又美麗餐點 是旅程中最深刻記憶點

與美景相襯的旅宿設計同樣講究，民宿主人，大家都叫她二姐的林麗君（Irene）總經理說「我們將自然、藝術、品味等空間美學典藏於四棟歐式建築別墅，也蘊含了夢想與故事意涵，分別取名為早安領事館、魯賓遜漂流館、遠離非洲館、微光海岸館，代表著春夏秋冬四季更迭交替，象徵生命與世代交替的永恆不滅、生生不息。」 民宿主人，大家都叫她二姐的林麗君（Irene）總經理。 攝影/相 王基守

整棟Villa館或單間客房提供旅客選擇，一開門就令人驚艷，配色、材質、家具、燈飾處處講究，呈現英式新古典、英式工業復古Loft Space、後殖民混搭以及現代自然等風格，每間客房皆非常適合打卡拍照，深受網美族的喜愛，更值得一一入住體驗，親臨感受種種美好；尤其部分房型將大型浴缸擺在臥室，好像在歐洲渡假的感覺，可一邊泡澡一邊欣賞窗外風景，實在尊寵！ 無敵海景尊爵雙人房眺望美麗景致。 攝影/相 王基守 大型浴缸擺在臥室，在歐洲渡假的感覺 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

墾丁民宿林立，但很少會專注餐飲，「姊妹沙灘別墅」每天為旅客提供豐盛精緻餐點，迎賓下午茶與歐式美學早餐從來都不會讓人失望，絕對是旅程中的深刻記憶點。尤其是早餐Buffet，用心現做料理結合在地食材與小吃，如屏東有名的洋蔥、綠豆蒜，並依客人年齡層還有外國人的國情喜好變化，透過精美擺盤更誘人食慾，而去年推出現磨的池上糙米精力湯，又是體貼旅客的另一項早餐特色，中餐供應熱賣的台灣牛青花瓷牛肉麵更是老饕最愛。 早安領事館一樓餐廳美侖美奐。 攝影/相 王基守 好美的早安領事館一樓餐廳VIP室。 攝影/相 王基守 入住旅宿最期待的歐式美學早餐。 攝影/相 王基守 熱賣的台灣牛青花瓷牛肉麵，更是老饕最愛。 攝影/相 王基守

此外，遇到節慶時，餐廳陳設及菜色會配合應景調整，像是微醺聖誕夜，搞怪萬聖節，在地豐年祭等，溫馨又熱鬧，二姐說渡假就好像是談戀愛，一定要給賓客有新鮮感、有變化性，懂得製造氣氛，創造美麗回憶。

墾丁半島冒險旅 主題式導覽活動精彩有趣

從19年前來到南國，二姐從此愛上這塊美麗土地，親植園區的花花草草，造就豐富自然生態，烏頭翁、紅嘴黑皮、野生梅花鹿等都來拜訪，歡迎參加「姊妹園區導覽」。另外還推出龍坑、南仁山、鼻頭草原生態保護區，星空下夜探野生梅花鹿，夜間探索墾丁生態等活動，約半天的行程，皆可事先報名參加。 浪淘沙花園四人豪華家庭房。 攝影/相 王基守

最特別的是「Mark老師星空下的故事書」觀星生態之旅，由天文專家Mark老師帶隊，在龍磐大草原仰視繁星諸趣，探索希臘諸神，看銀河、雙子座流星雨⋯⋯，精彩有趣又長知識。此外，Mark老師在砂島設立寄居蟹之家，致力為寄居蟹找個家，二姐共襄盛舉，陪伴孩子們及遊客一起跟著墾丁寄居蟹成長，恢復自然生機，也是「姊妹沙灘別墅」的使命。 攝影/相 王基守

堅持與熱情，款待來自世界各地的旅客如家人，「姊妹沙灘別墅」重視專業客製化服務，在乎小細節的貼心，所有民宿同仁都會說英文，溝通無障礙。竭誠歡迎，這裡的山與海，豔陽與星空等候您的到來。 攝影/相 王基守

墾丁姊妹沙灘別墅

Web. 4sistersvilla.com

Fb. 墾丁姊妹沙灘別墅Four sisters villa